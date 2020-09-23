Навального выписали из клиники "Шарите", врачи считают возможным его полное выздоровление

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Всего Навальный находился в клинике 32 дня.

Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его выписали из стационара. Алексей Навальный лечился в " Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в сообщении.

Решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его женой.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

