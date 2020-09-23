Навального выписали из клиники "Шарите", врачи считают возможным его полное выздоровление
Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Всего Навальный находился в клинике 32 дня.
Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения, информирует Цензор.НЕТ.
"Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его выписали из стационара. Алексей Навальный лечился в " Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в сообщении.
Решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его женой.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
Метод: «Какая разніца !» ?
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,
..............
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,
«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000? - Гамно вопрос !».
А за слова Навального, що в Криму потрібно провести повторний референдум, з виконанням вимог, ********* і лахтинці вищать, і гавкають на нього до цих пір.
А про Крим запитай Усика.
Я, ні.
Але мова була про те, що Навальний таке сказав на Россіі.
после такого то уже в Кремле шампанское открыли..... и не выпив - немедленно присели
Кто бы Бох подумать шо Путин опять обосрался? Навальный, а бутербродика не хошь покушать то?(кто в курсе)
Россия уничтожила все запасы химического оружия, поэтому боевые отравляющие вещества целесообразно удалить из списка запрещенных к продаже, считают в Министерстве обороны."
-----------
В Миннападения РФ хотят чтобы "Новичок" продавался не только в военторге, но и в любом парфюмерном магазине...
Санкции против параши, безусловно, поддерживаю.
Но, не думаю, что в беляшах, которые он жрал на вокзале, таки был новичек.
Скорее, возбудители диареи.
Новичек оказался "паленым".
Врач понятно это знал. А противоядие (атропин) лежит в любой аптечке химзащиты.
Из-за стечения нескольких обстоятельств Навальный остался жив.
Здесь и развернувшийся самолёт и противоядие.
Специалисты, которые всю жизнь учились убивать ядами - не тупые.
Они дают промашку только умышленно. Скрипалей казнили, нужно было показать, что предателей достанут где угодно.