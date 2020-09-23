РУС
Навального выписали из клиники "Шарите", врачи считают возможным его полное выздоровление

Навального выписали из клиники

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Всего Навальный находился в клинике 32 дня.

Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его выписали из стационара. Алексей Навальный лечился в " Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в сообщении.

Решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его женой.

Также читайте: Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться "Новичком", тот иронично подтвердил, что мечтал оказаться в омском морге, но план провалился

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Читайте также: Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального

+3
Травили и будут дальше травить неугодных, потому что видят, что им всё сходит с рук. Какие-то там невразумительные типа санкции и озабоченное мычание Запада, для путинской шайки - не помеха.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:32 Ответить
+2
Зараз почуємо хор лахтинських: «В сортах говна не разбираюсь !»
Метод: «Какая разніца !» ?
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,

..............
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,

«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000? - Гамно вопрос !».
показать весь комментарий
23.09.2020 10:27 Ответить
+2
"Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже.
Россия уничтожила все запасы химического оружия, поэтому боевые отравляющие вещества целесообразно удалить из списка запрещенных к продаже, считают в Министерстве обороны."
-----------
В Миннападения РФ хотят чтобы "Новичок" продавался не только в военторге, но и в любом парфюмерном магазине...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:36 Ответить
ничесе "фрицы" делают то??
после такого то уже в Кремле шампанское открыли..... и не выпив - немедленно присели

Кто бы Бох подумать шо Путин опять обосрался? Навальный, а бутербродика не хошь покушать то?(кто в курсе)
показать весь комментарий
23.09.2020 10:28 Ответить
блин. а как вчера отравили. во время летит...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:31 Ответить
короче дальше будет трескать бутерброды.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:32 Ответить
Офигеть, потому он требовал вернуть спецрейсом его джинсы!
Санкции против параши, безусловно, поддерживаю.
Но, не думаю, что в беляшах, которые он жрал на вокзале, таки был новичек.
Скорее, возбудители диареи.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:38 Ответить
32 дня и здоров?
Новичек оказался "паленым".
показать весь комментарий
23.09.2020 10:40 Ответить
или разбавлять стали.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:43 Ответить
Ворогу не побажаю того , що пережив Навальний .
показать весь комментарий
23.09.2020 11:06 Ответить
Слишком явные симптомы боевого ОВ. Даже у меня на физмате рассказывали. Был курс ГО.
Врач понятно это знал. А противоядие (атропин) лежит в любой аптечке химзащиты.
Из-за стечения нескольких обстоятельств Навальный остался жив.
Здесь и развернувшийся самолёт и противоядие.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:23 Ответить
Для таких целей не используются боевые ОВ.

Специалисты, которые всю жизнь учились убивать ядами - не тупые.
Они дают промашку только умышленно. Скрипалей казнили, нужно было показать, что предателей достанут где угодно.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:34 Ответить
Да ладно. Со Скрипалями они обосрались по полной. Не специально они же позорили свое гру, всей этой байдой про Петрова и боширова, которые приехали посмотреть шпили, ещё и бабу, которая вообще не при делах траванули. Рукожопы они, только понты от старых нквдешных киллеров остались
показать весь комментарий
23.09.2020 11:49 Ответить
Все такие живучие...https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200923-kernesa-vysunuly-kandydatom-u-mery-harkova/ Кернеса висунули кандидатом у мери Харкова ...они согланы быть снова МЭРом, МЭРкилоом, МЭРмегоом
показать весь комментарий
23.09.2020 11:02 Ответить
Загалом російський опозиціонер лікувався в "Шаріте" 32 дні, 24 з яких - у відділенні інтенсивної терапії!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:08 Ответить
Анасрать.
23.09.2020 11:15 Ответить
Как то быстро.. Скриполей вон сколько спасали.. Что то тут не так.., а что не понятно. Допускаю даже крамольную мысль, что раскручивается новая фигура на вождя " глубинного народа", старый то все в бункере да в бункере, братва волнуется за общак.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:26 Ответить
Прекрасно. Здоровья и успехов Навальному в борьбе в Кремлём.
показать весь комментарий
24.09.2020 02:20 Ответить
 
 