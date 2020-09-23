РУС
Новости Агрессия России против Украины
Зеленский будет наблюдать за учениями "Объединенные усилия - 2020", где применят Javelin, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область. Он будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил ВСУ "Объединенные усилия - 2020".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.

По информации Укринформ, Зеленский примет участие в учениях отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, на которых впервые в Украине будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Будет задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии Украины. Впервые будет применен ПТРК FGM- 148 Javelin.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учения "Объединенные усилия - 2020" перешли в активную фазу: Условный противник пытается прорвать оборону войск, ВСУ отработали огневое поражение сил врага. ФОТОрепортаж

FGM-148 Javelin (англ. "Дротик") - переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" - оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Принят на вооружение армии США в 1996 году. 30 апреля 2018-го первые комплекты поступили в Украину.

Смотрите также: Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21582) Николаевская область (2196) оборона (5267) военные учения (3475) Javelin (169)
+27
Примерно так...
23.09.2020 10:33 Ответить
+26
из Джавелинов - по клоуну!)) отличная цель...
23.09.2020 10:33 Ответить
+12
танк - жалко, пригодится... А вот кортеж зе-лоха - все 40 с лишним авто с "пассажирами"-клоунами - можно пожертвовать на благое дело))
23.09.2020 10:37 Ответить
Страница 2 из 2
І що він там побачить? Може за кошти "кварталу" прикупить для армії з тисячу штук джавелінів?
23.09.2020 11:43 Ответить
він буде у танку-мішені? Не говоріть йому про це.
23.09.2020 12:33 Ответить
А оно что-то там понимает в СКШУ? Что оно там будет наблюдать? Войнушку?
23.09.2020 12:38 Ответить
Откуда это чмо наблюдать будет? Из ядерного бункера?
Жаль луи де фюнес помер - зачетная комедия вышла бы...
23.09.2020 12:47 Ответить
Alarm! Он взял их под личный контроль!
23.09.2020 13:24 Ответить
командующий войсками генерал-майор Валерий Залужный:
"Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу",


Зеленський спостерігатиме за навчаннями "Об'єднані зусилля - 2020", де застосують Javelin, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1422 Какая сволочь стреляла? - Кузьмич, ты каким номером палил? - Пятёркой... - Кучно пошла. Аккурат между нами.
23.09.2020 15:01 Ответить
Интересно, на сколько фрагментов разлетится Армата, если по ней отработать Джавелином?
23.09.2020 15:34 Ответить
Чего только не сделаешь перед выборами...
23.09.2020 16:32 Ответить
Не по хозяйски как то, лупить из такого высокотехнологичного. Валяйте на фронт и там задвиньте по самые помидоры.
23.09.2020 16:56 Ответить
ой зрадулечка.
24.09.2020 02:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 