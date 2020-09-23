Зеленский будет наблюдать за учениями "Объединенные усилия - 2020", где применят Javelin, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область. Он будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил ВСУ "Объединенные усилия - 2020".

По информации Укринформ, Зеленский примет участие в учениях отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, на которых впервые в Украине будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Будет задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии Украины. Впервые будет применен ПТРК FGM- 148 Javelin.

FGM-148 Javelin (англ. "Дротик") - переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" - оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Принят на вооружение армии США в 1996 году. 30 апреля 2018-го первые комплекты поступили в Украину.

