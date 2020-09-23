РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9143 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
2 521 12

Коронация узурпатора может пройти в ближайшие дни и тайно: белорусский Telegram-канал назвал предполагаемые даты инаугурации Лукашенко

Коронация узурпатора может пройти в ближайшие дни и тайно: белорусский Telegram-канал назвал предполагаемые даты инаугурации Лукашенко

Инаугурация захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября. В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники.

"Как известно, диктатор обязан провести свою коронацию не позднее 2 месяцев с момента "выборов" - до 9 октября. И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать своё слово. Остаётся только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию.

За сегодня мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября (сегодня) в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник). Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентбря. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены видные российские чиновники, например Рапота, Матвиенко, Беглов", - сказано в сообщении.

Также предполагают, что инаугурацию могут провести одновременно с седьмым форумом регионов Беларуси и РФ, который пройдет 28-29 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4,5 месяца на оппонентов Лукашенко и участников протестов в Беларуси завели более 250 уголовных дел, - правозащитники

Однако предполагают, что Лукашенко вряд ли решится открыто провести инаугурацию. Поэтому ожидается, что это может быть тайная церемония.

"Одно мы знаем точно - провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут своё слово", - пишет Nexta.

Коронация узурпатора может пройти в ближайшие дни и тайно: белорусский Telegram-канал назвал предполагаемые даты инаугурации Лукашенко 01

Беларусь (7971) инаугурация (468) Лукашенко Александр (3639) репрессии (2774)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"Как известно, диктатор обязан провести свою коронацию не позднее 2 месяцев с момента "выборов" - до 9 октября. И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать своё слово. Остаётся только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию .Источник: https://censor.net/ru/n3220799

Буде, як пацюк, у норі.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:56 Ответить
+2
а смысл в тайной инаугурации? это мероприятие как раз должно быть максимально публичным, чтобы выполнить функцию легитимизации избранного кандидата.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Как известно, диктатор обязан провести свою коронацию не позднее 2 месяцев с момента "выборов" - до 9 октября. И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать своё слово. Остаётся только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию .Источник: https://censor.net/ru/n3220799

Буде, як пацюк, у норі.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:56 Ответить
сябры .......?????
показать весь комментарий
23.09.2020 10:58 Ответить
В таком случае комуняка-уголовник будет тайным, для своих холуев презом.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:00 Ответить
а смысл в тайной инаугурации? это мероприятие как раз должно быть максимально публичным, чтобы выполнить функцию легитимизации избранного кандидата.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:13 Ответить
В кремле?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:14 Ответить
Видать в Беловежской Пуще.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:45 Ответить
В Украину тоже ползуче надвигается рюський мир...В школах юго востока Украины, детей заставляют учебники покупать, ибо в школе НЕТ учебников на укр.языке, а в магазине - есть.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:20 Ответить
Так приезжал монгол Шайбу с ордынской Московии и короновал уже управляющего западной колонией Лукашенко
показать весь комментарий
23.09.2020 11:24 Ответить
Монархи cев. кореи, зимбабве, венесуэлы, дух пол-пота из камбоджи уже приглашены... пуйло "поскромничал"..., на коронацию губернаторов табель о рангах ему не позволяет приехать... представлять пуйла будет его конь... по заморским делам.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:39 Ответить
Вот те на! По данным ЦИК "за" проголосовало 80%. При такой поддержке - "тайное венчание"? Какая-то непонятная "воля" народа на выборах, что после них приходится прятаться от народа.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:42 Ответить
брак насильный... может развалиться в любой день.... зато как хочется церемонии... поздравления будут за пределами зала... кирпичи и булыжники с коктейлями поздравители заготовили.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:54 Ответить
Пацюча инавгурация оказывается сегодня уже прошла... тайно и без свидетелей...
показать весь комментарий
23.09.2020 11:58 Ответить
 
 