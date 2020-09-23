Коронация узурпатора может пройти в ближайшие дни и тайно: белорусский Telegram-канал назвал предполагаемые даты инаугурации Лукашенко

Инаугурация захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября. В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники.

"Как известно, диктатор обязан провести свою коронацию не позднее 2 месяцев с момента "выборов" - до 9 октября. И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать своё слово. Остаётся только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию.

За сегодня мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября (сегодня) в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник). Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентбря. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены видные российские чиновники, например Рапота, Матвиенко, Беглов", - сказано в сообщении.

Также предполагают, что инаугурацию могут провести одновременно с седьмым форумом регионов Беларуси и РФ, который пройдет 28-29 сентября.

Однако предполагают, что Лукашенко вряд ли решится открыто провести инаугурацию. Поэтому ожидается, что это может быть тайная церемония.

"Одно мы знаем точно - провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут своё слово", - пишет Nexta.