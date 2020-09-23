2 689 3
Киев будет находиться в "оранжевой" зоне как минимум до марта, - Рубан
Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.
"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.
Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.
"На следующей неделе мы ожидаем увеличения заболеваемости, связанного с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта, по самым оптимистическим прогнозам", - отметил чиновник.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це знов якийсь невдалий гугл-переклад.
А оригінальної новини українською на сайті ще нема.
Ну чому новини кацапською тут з'являються раніше, навіть якщо вони - невдалий гугл-переклад з української?