РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8676 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 689 3

Киев будет находиться в "оранжевой" зоне как минимум до марта, - Рубан

Киев будет находиться в

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличения заболеваемости, связанного с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта, по самым оптимистическим прогнозам", - отметил чиновник.

Также читайте: Загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике в Киеве нет, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25994) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"до марта места"
Це знов якийсь невдалий гугл-переклад.
А оригінальної новини українською на сайті ще нема.
Ну чому новини кацапською тут з'являються раніше, навіть якщо вони - невдалий гугл-переклад з української?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:59 Ответить
Значит ( прогнозируемо) Киев не при каких раскладах не попадет в " красную зону".., в случае чего опять , очередной раз, поменяют критерии зонности, что бы не допустить обратного. Шулера, наперсточники.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:01 Ответить
То есть какой бы ни была эпидемиологическая ситуация в Киеве (хоть 120% загрузки коек) всё равно- "оранжевая зона"? Дети, студенты ходите на учебу, пока школу не закроют на карантин? ЛЯДИ!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:34 Ответить
 
 