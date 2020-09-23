Киев будет находиться в "оранжевой" зоне как минимум до марта, - Рубан

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличения заболеваемости, связанного с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта, по самым оптимистическим прогнозам", - отметил чиновник.

