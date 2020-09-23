Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ

Президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение, "вероятно, направляют" российскую операцию по внешнему воздействию на вмешательство в президентские выборы 2020 года против бывшего вице-президента Джо Байдена, в которой принимают участие известный украинский депутат Деркач, связанный с личным адвокатом президента Трампа.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на отчет Центрального разведывательного управления, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников авторов статьи, 31 августа ЦРУ опубликовало оценку российских усилий по вмешательству в выборы во внутреннем, секретном отчете под названием CIA Worldwide Intelligence Review.

Документ включает детали анализа деятельности украинского депутата ВР Андрея Деркача по распространению унизительной информации о Байдене в США через лоббистов, Конгресс, СМИ и контакты с деятелями, близкими к президенту.

"Мы оцениваем, что президент Владимир Путин и высокие российские чиновники знают и, возможно, управляют операциями влияния России, направленными на унижение экс-вице-президента США, поддержку президента США и разжигания общественного расстройства перед выборами в США в ноябре", - говорится в отчете ЦРУ.

Ранее Управление директора национальной разведки и Министерство финансов признали Деркача российским агентом, но публично не сообщалось, что ЦРУ, Агентство национальной безопасности и ФБР - которые также привлекались к составлению секретного отчета - считают Путина непосредственным куратором кампании Деркача, говорится в статье.

Издание также отмечает, что ЦРУ, АНБ и ФБР отказались комментировать эту информацию, но ни одно из трех ведомств не отрицает ни одной детали этого отчета.

The Washington Post напоминает, что 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, утверждая, что он "был активным российским агентом более десяти лет, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами". Министр финансов Стивен Мнучин 10 сентября заявил, что "Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и других регионах мира".

Заявления о вмешательстве России и ее агента Деркача в избирательную кампанию США сделал также директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина. Издание также напоминает, что на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй ссылался на заявление Иванины во время показаний перед Комитетом национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США. Рэй заявил, что ФБР отслеживало "очень активные усилия" России с целью очернить вице-президента Байдена, пишет The Washington Post.