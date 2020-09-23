РУС
Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ

Спецоперацией
Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение, "вероятно, направляют" российскую операцию по внешнему воздействию на вмешательство в президентские выборы 2020 года против бывшего вице-президента Джо Байдена, в которой принимают участие известный украинский депутат Деркач, связанный с личным адвокатом президента Трампа.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на отчет Центрального разведывательного управления, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников авторов статьи, 31 августа ЦРУ опубликовало оценку российских усилий по вмешательству в выборы во внутреннем, секретном отчете под названием CIA Worldwide Intelligence Review.

Документ включает детали анализа деятельности украинского депутата ВР Андрея Деркача по распространению унизительной информации о Байдене в США через лоббистов, Конгресс, СМИ и контакты с деятелями, близкими к президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка

"Мы оцениваем, что президент Владимир Путин и высокие российские чиновники знают и, возможно, управляют операциями влияния России, направленными на унижение экс-вице-президента США, поддержку президента США и разжигания общественного расстройства перед выборами в США в ноябре", - говорится в отчете ЦРУ.

Ранее Управление директора национальной разведки и Министерство финансов признали Деркача российским агентом, но публично не сообщалось, что ЦРУ, Агентство национальной безопасности и ФБР - которые также привлекались к составлению секретного отчета - считают Путина непосредственным куратором кампании Деркача, говорится в статье.

Издание также отмечает, что ЦРУ, АНБ и ФБР отказались комментировать эту информацию, но ни одно из трех ведомств не отрицает ни одной детали этого отчета.

The Washington Post напоминает, что 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, утверждая, что он "был активным российским агентом более десяти лет, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами". Министр финансов Стивен Мнучин 10 сентября заявил, что "Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и других регионах мира".

Также читайте: Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico

Заявления о вмешательстве России и ее агента Деркача в избирательную кампанию США сделал также директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина. Издание также напоминает, что на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй ссылался на заявление Иванины во время показаний перед Комитетом национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США. Рэй заявил, что ФБР отслеживало "очень активные усилия" России с целью очернить вице-президента Байдена, пишет The Washington Post.

Деркач Андрей (136) отчет (413) США (27721) ЦРУ (216) Трамп Дональд (6342)
та кто ж.. вся зебильная мразь на Цензоре - в в главных ролях "подпевок" - бегала и орала (и продолжает орать) - цитируя методички из ольгино...
+38
Ага

Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ - Цензор.НЕТ 1563
Дружина скандального "свободівця" Мірошниченка влаштувалася в штаб «Перемоги Пальчевського»

Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ - Цензор.НЕТ 1912
В первую очередь она финансируется за счет нашего газа.
дебил, верней ЗЕбил. у меня 20 лет работа построена, вложены деньги, сколько ты не заработаешь за всю жизнь, твои дети и внуки. хотя я бы вас стерилизовал. вопрос-сколько налогов платишь ты, сколько помог армии с 14 года, патриот #уев.
А Зе -пофик! Он в домике. "А я шо? Я нишо, шо сказали, то и делаю"!
Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ - Цензор.НЕТ 2986
Там про елочку было. Путин-то ему, возможно, и нравится. В том-то и их беда
а малолєтній дурачок їх анонсував. Правда кажуть, кого Бог хоче покарати- позбавляє того розуму.
відомо, що Руді організовує захист в Штатах Фірташа, а тепер і Ігоря Валерійовича. Плівки вилучив Ермак іпередав деркачу - юніору разом з бізнесом в енергоатомі. Руді зимою зробив їм разом з Сашком медійний тренінг по вкиду інформації щодо Байдена. Але забули про яри, рижий америкос (замовник) просрав всю виборчу кампанію, навіть у бункері ховався від виборців, і вся затівка - коту під хвіст. Руді під ковпаком ФБР, відмовляється спілкуватись з ними до виборів. Його агентура, яка була в Україні, пішла на угоду з ФБР. І вся робота Деркача курям на сміх. Керівник операції Патрушев сховався від критики. А ЦРУ стала відома картина через своїх кротів в Кремлі, які сплять і бачать крах Патрушева-основної кремлівської башні. А наші як завжди - хотіли скроїти "костюмчик в талію" а одержали шаровари незрозумілого кольору. Як говорив славетний Михайло Михайлович Жванецкий - "а может.просто руки пацану помить"
Знатно зеБилам и ватникам в рты насрал деркач.чавкают и добавки просят
Спецслужбы США обнародовали информацию о том, что спецслужбы россии (параши) после победы на выборах Д. Трампа проводили массированную информационную компанию по дискредитации Украины.
Как всем известно именно россия через свои ботофермы и сетки фейковых аккаунтов влияла на выборы в США. Но после победы Трампа, наш враг - россия, сделала все, чтобы сместить фокус внимания и используя своих агентов влияния в Украине, скомпрометировать нас и сделать главными виновниками во вмешательстве во внутренние дела в США!
В этой спецоперации принимали активное участие целая сетка российских телеграм-каналов: разведчик, легитимный, резидент, дубинский про, бужанский, портнов, лукаш, шептун, бородатая бабушка, картель, ЗеРада, шарий, женщина с косой и т.д.
Будьте бдительны и после чтения этих сливных бачков мойте руки с мылом)
Как росийские ботофермы могли повлиять на выборы в США? Каким образом ? Не доказано ни одним расследованием , ни фактами . Есть масса заявлений Демпартии . А то что Хиллари Клинтон была плохим кандидатом ни у кого сомнений не вызывало кроме самой Хиллари . А перед дебатами в нарушении законов Хиллари передавали список вопросов которые будет задавать модератор . Это и есть нарушение избирательного процесса .
Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ - Цензор.НЕТ 3048
"матушка", так сать.
байденовская газетёнка с безосом у них свои делишки
Андре́й Леони́дович Де́ркач (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Андрі́й Леоні́дович Де́ркач; https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 19 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Днепропетровск , УССР) - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA политик . Народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховной рады .

Кавалер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ордена «За заслуги» III степени. Также высшие церковные ордена - Святого Равноапостольного князя Владимира, Преподобного Нестора-летописца, Святых Антония и Феодосия Печерских, Святого Димитрия Ростовского, Святого Феодосия Черниговская. Награждён государственным орденом Италии «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора.

Женат. Жена - Терехова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Киевского национального университета культуры и искусств.
В семье три дочери - Татьяна, Ксения и Екатерина - и два сына Григорий и Михаил.
Отец - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Деркач, Леонид Васильевич , бывший глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ Украины.

В 1990-1993 годы - слушатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Академии Министерства безопасности России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Академия ФСБ России) - высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91 Федеральной службы безопасности Российской Федерации и других российских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B спецслужб и спецслужб дружественных государств.
Академия образована https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа 1992 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 указом Президента Российской Федерации на базе Высшей школы КГБ им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. Э. Дзержинского и Академии пограничных войскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] .
Зрозуміло чому "Сткдент" зразу ж прокукурікав
чому Деркач не заарештований?
Американцы узеленским уже прямо гвоворят - у вас кацпские агенты уже в край оборзели а вы не чешитесь...
У самих американцев китайские агенты не скрываються , работают открыто и ничего . А Китай для США более серьезная угроза чем расея .
Я очень глубоко обеспокоен по этому поводу
А Вашингтон Пост ничего не хочет написать про финансирование Китаем протестного движения в США Черные Жизни которые отвецтвенны за разбой , насилие , поджоги федеральных зданий , грабежи магазинов , избиение и убийства граждан ? Ах да это не укладываеться в планы левацки настроенных политиков Демпартии . То что пишет Деркач открыто в доступе от множества источников . Вот и видео где Байден открыто наговаривает себе состав преступления . Не интересует такая информация Вашингтон пост ?

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/12/10/2055859933200103472/640x360_MP4_2055859933200103472.mp4
ТАК ПОСАДИТЕ ДЕРКАЧА !!!
Ага, а еще путин сам разливает "Новичок" по бутылкам. Инфа 100%
