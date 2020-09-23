2 024 24
Ляшко о вероятной дате начала вакцинации от COVID-19: "Июнь 2021 года, не ранее"
9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний. В них участвуют более 20 тысяч человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам главного санврача, на пациентах проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли он от заболевания.
"Поэтому в конце года надеемся, что будут позитивные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не ранее", - отметил Ляшко.
Маркиз
23.09.2020 11:28
multissstar .
23.09.2020 11:19
Дмитрий Ч
23.09.2020 11:10
Рождаемость в среднем: 1 242 чел/день
Смертность:в среднем 1 759 чел/день (без COVID-19) плюс эмиграция.
Дальше сам посчитаешь или тебе посчитать?
Единственное, в чем ты прав - некоторые не успеют переболеть коронавирусом и умрут раньше.
Упрощенно можно считать (идеальные условия никто не рождается никто не умирает) 37 000 000 населения 3 500 в сутки = 10 571 суток для полного заражения = 28 лет!
А теперь давайте вспомним, что есть прирост и смертность, т.е. каждые сутки происходит частичное замещение больных здоровыми....Т.е. нужно гораздо больше 28 лет!!!
Для того чтобы мы переболели за 1 год счет заболевших должен перевалить за 100 000 в сутки
От мозгов ты "свободный" - вот это точно.
На днях начались продажи отечественных таблеток Арепливир по цене всего 13230 рублей за пачку.
И не спешите кричать про "фуфломицин". Препарат действительно обладает широким противовирусным действием и в том числе действует на коронавирусы.
Умный человек сразу спросит меня "А в чём подвох?" Потому что умный человек понимает, что нынешняя Россия не то что неспособна сделать что-то "первой в мире", нынешнияя Россия вообще неспособна сделать хоть что-то работающее правильно.
Ну, что же, умный человек, конечно прав.
Новейшая Российская разработка - это препарат фавипиравир, разработанный в Японии, но из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.
Единственная страна где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок - это сама Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся.
Перпарат действительно пагубно вляет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки.
Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 13230 р за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться.
Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой.
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/4602305616506697 Андрей Шипилов
https://youtu.be/AwqWnG2ZofY?t=77
Одним словом: пусть сами своё жрут.