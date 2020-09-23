РУС
Ляшко о вероятной дате начала вакцинации от COVID-19: "Июнь 2021 года, не ранее"

Ляшко о вероятной дате начала вакцинации от COVID-19:

9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний. В них участвуют более 20 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, на пациентах проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли он от заболевания.

"Поэтому в конце года надеемся, что будут позитивные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не ранее", - отметил Ляшко.

Читайте: Киев будет находиться в "оранжевой" зоне как минимум до марта, - Рубан

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
https://ibigdan.livejournal.com/25630066.html Сенсация. Россия первой в мире выпустила в продажу препарат от коронавируса!

Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше" - Цензор.НЕТ 7638

На днях начались продажи отечественных таблеток Арепливир по цене всего 13230 рублей за пачку.
И не спешите кричать про "фуфломицин". Препарат действительно обладает широким противовирусным действием и в том числе действует на коронавирусы.

Умный человек сразу спросит меня "А в чём подвох?" Потому что умный человек понимает, что нынешняя Россия не то что неспособна сделать что-то "первой в мире", нынешнияя Россия вообще неспособна сделать хоть что-то работающее правильно.

Ну, что же, умный человек, конечно прав.

Новейшая Российская разработка - это препарат фавипиравир, разработанный в Японии, но из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.

Единственная страна где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок - это сама Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся.

Перпарат действительно пагубно вляет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки.

Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 13230 р за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться.

Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой.
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/4602305616506697 Андрей Шипилов
23.09.2020 11:28
+3
ой да ладно, эта лапша уже старая и спадает с ушей. Нет антител, повторное заражение, бла, бла, бла.
23.09.2020 11:19
+2
Не переболеют! Количество заболевших за 1 сутки меньше чем количество новорожденных. Такими темпами, ВСЕ не переболеют НИКОГДА (даже через 1000 лет)
23.09.2020 11:10
к этому времени уже все переболеют и забудут
23.09.2020 11:08
Не переболеют! Количество заболевших за 1 сутки меньше чем количество новорожденных. Такими темпами, ВСЕ не переболеют НИКОГДА (даже через 1000 лет)
23.09.2020 11:10
За 1000 лет даже при нынешней динамике прироста числа заболевших и падения рождаемости - легко. А в обозримом будущем это возможно лишь в том случае, если динамика прироста числа заболевших сохранится на текущем уровне, в чем никакой уверенности нет.
23.09.2020 11:26
И да, ты еще не учел смертность:

Рождаемость в среднем: 1 242 чел/день

Смертность:в среднем 1 759 чел/день (без COVID-19) плюс эмиграция.
Дальше сам посчитаешь или тебе посчитать?
Единственное, в чем ты прав - некоторые не успеют переболеть коронавирусом и умрут раньше.
23.09.2020 11:30
Да не важно (хоть я ошибся и заражение выше рождаемости)
Упрощенно можно считать (идеальные условия никто не рождается никто не умирает) 37 000 000 населения 3 500 в сутки = 10 571 суток для полного заражения = 28 лет!
А теперь давайте вспомним, что есть прирост и смертность, т.е. каждые сутки происходит частичное замещение больных здоровыми....Т.е. нужно гораздо больше 28 лет!!!
Для того чтобы мы переболели за 1 год счет заболевших должен перевалить за 100 000 в сутки
23.09.2020 12:06
А про отсутствие иммунитета после ковид-19 - не, не слышали?! Антитела сохраняются МАКСИМУМ 2 месяца, у нас уже есть случаи повторного заражения этой заразой. Так что эта зараза - "песенка без конца", разве что когда вирус окончательно мутирует и ослабеет
показать весь комментарий
23.09.2020 11:12
ой да ладно, эта лапша уже старая и спадает с ушей. Нет антител, повторное заражение, бла, бла, бла.
23.09.2020 11:19
Глупо отрицать очевидное и общеизвестное.
23.09.2020 11:22
глупо, не отрицай. Кто не дает, у нас свободная страна.
23.09.2020 11:52
А по делу-то и нечего возразить!
От мозгов ты "свободный" - вот это точно.
23.09.2020 21:34
Дело не в том, что антитела сохраняются недолго. А в том, что во-первых вирус ОЧЕНЬ быстро мутирует и антитела не подходят к новым штаммам. А во-вторых может с большей вероятностью включиться т.н. ADE - антителозависимое усиление инфекции, которое уже было подтверждено для COVID-19, и оно очень опасно для людей с хорошим иммунитетом.
23.09.2020 11:35
Ага, для тех, кто таки переживет эту зиму.
23.09.2020 11:10
Зе-бобики переживут - они изначально отмороженные холод им не страшен, да и шерсть у их густая, что можно на снегу спать
23.09.2020 11:11
Не обижай бобиков - они таки "друг человека"!
23.09.2020 11:14
Я ж не обижаю, а даже наоборот, расписал какие они породистые
23.09.2020 11:17
Не льсти этим нашим "породистым",
23.09.2020 11:23
23.09.2020 11:28
Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше" - Цензор.НЕТ 9207
23.09.2020 11:35
Про этот фуфломицин. Короче это дженерик японского припарата от грипа, древнего какого-то
https://youtu.be/AwqWnG2ZofY?t=77
23.09.2020 12:16
Там про это и написано.
Одним словом: пусть сами своё жрут.
23.09.2020 13:00
не раскрыта тема что "Ковид" - это дымовая завеса, и что "принесет" "повальная" "вакцинизация"....
23.09.2020 11:30
Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше" - Цензор.НЕТ 4077
23.09.2020 11:36
Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше" - Цензор.НЕТ 262
23.09.2020 11:37
https://www.youtube.com/watch?v=OiqpeB2GQHQ Маски способствуют заболеванию COVID-19. Поэтому нас заставляют маски носить.
23.09.2020 14:41
 
 