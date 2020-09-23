Ляшко о вероятной дате начала вакцинации от COVID-19: "Июнь 2021 года, не ранее"

9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний. В них участвуют более 20 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, на пациентах проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли он от заболевания.

"Поэтому в конце года надеемся, что будут позитивные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не ранее", - отметил Ляшко.

