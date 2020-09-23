В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей. ФОТО

Церемония инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко прошла во Дворце Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет БЕЛТА.

На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Впервые в истории Беларуси инаугурация никак не анонсировалась.

Напомним, ранее сообщил Telegram-канал Nexta, инаугурация захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября.

Вместе с тем, в ЦИК журналистам "РИА Новости" сообщили, что не слышали про инаугурацию Лукашенко, но сама глава комиссии Лидия Ермошина куда-то уехала.