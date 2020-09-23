РУС
В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей. ФОТО

Церемония инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко прошла во Дворце Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет БЕЛТА.

На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей 01

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей 02

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей 03

Впервые в истории Беларуси инаугурация никак не анонсировалась.

Напомним, ранее сообщил Telegram-канал Nexta, инаугурация захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября.

Вместе с тем, в ЦИК журналистам "РИА Новости" сообщили, что не слышали про инаугурацию Лукашенко, но сама глава комиссии Лидия Ермошина куда-то уехала.

лукашеску идет до конца. а до своего или страны увидим в ближайшее время.
23.09.2020 11:45
+34
Во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось - Цензор.НЕТ 7261
23.09.2020 11:50
+32
Наш Майдан теж не за три дні був.
Правда просрали його за один день.
21.04.2019
23.09.2020 11:56
Не скажи. Вон кипрские мерзавцы поддерживают убийства,
избиения и расправы в Беларуси, не позволяя ввести санкции
23.09.2020 14:10
Они с Турцией воюют...
24.09.2020 10:27
Ну, шо сябры, я вас таки поздравляю. БелГЛАГ состоялся. Ай яй яй, а кто же это сделал? Вот вы это и сделали. За 26 лет своего голосования. Теперь оно с вами это это же сделает, я имею в виду ГОЛО СОВАНИЕ. И голо совать вам будут долго и весело. Ну, надеюсь вы поняли. А кто не понял, после того, как с ним в КГБ или МВД проведут процедуру голо сования, поймет.
23.09.2020 13:35
Ты определись"старый", который зольдат.Ещё недавно ты тут на форме кричал-кто , если не лукашенко, главный друг Украины.
23.09.2020 13:45
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
Представьте доказателбтства того, что вы тут ляпнули в отношении меня.
23.09.2020 15:05
Нам тут пофиг, какое говно у вас будет, потому что одно говно. Вы про себя сейчас думайте.
23.09.2020 15:35
Ну, шо, балалаечник вы наш, лаптеногий, где подтверждение вашего высера? Шо, нету? Тогда вы ПЕНЗЮК.
23.09.2020 16:37
Але, Андруша из Параши, так где подтверждение? Шо, по сей час не нашлось? Так я имею вам сказать шо вы таки потомственный ПЕНЗЮК. Дед и прадед ваши были пензюками, папа ваш пензюк, мама ваша пензючка, вы пензюк женатый на пензючке или женитесь на ней и нарожает она вам пензюков и внуки с правнуками ваши будут пензюками.
23.09.2020 20:02
Что ты там раскукарекался старый сраный сапог,на обиженных хрен ложат или воду возят.И не трогай сраная свинья моих близких своим грязным языком.Один хрен несесь на форумах полную бредятину,это факт.
23.09.2020 22:30
Так на вас ее и возят, пензюк вы наш лапотный. Где доказательства вашего высера? Опять нет? Ну тогда не только вы, лживый парашный пензюк, но и вся родня ваша брехливые парашные пензюки.😀😃😄😅🤣😂
24.09.2020 05:44
Бацька це комуняцький непотріб, його місце біля чаушеску.
23.09.2020 20:15
кто про что, а русскомирцы завели свою любимую тему...
23.09.2020 13:54
Первое, - к СРУскому миру не имню ни кпкого отношения в отличии от вас.
Второе, - в вашем нике ошибка, вы пишите Беларус3000, а надо писать Беларусь200.
23.09.2020 15:08
не надо злорадствовать над Белорусами,они делают то,что могут
https://censor.net/ru/user/163398, просто надо стараться оставаться человеком
23.09.2020 18:08
Да, что вы говорите?! И где вы увидели у меня злорадство? Простая констатация фактов, и не более. Мне их искрене жаль. От всей души моего большого, да, что там большого, ОГРОМНОГО И ДОБРОГО СЕРДЦА. ЖалЬ, как ТЕРПИЛ. Да, как вы говорите, делают таки ВСЕ что могут? Согласен с вами, на сей момент ВСЕ, ЧТО ОНИ МОГУТ, ЭТО БЫТЬ ТЕРПИЛАМИ. Как и все прелыдущие 26 лет подряд.
23.09.2020 18:52
Жопа так и ищет приключений на свою голову!!!
Лови!!!!!
23.09.2020 14:01
Сябры- стадо бесхребетных баранов !!!!! Целуйте .......
23.09.2020 14:05
Твои сябры лошадь за оврагом доедают и запивают бояркой.
23.09.2020 14:11
У нас, хто пройшов Майдан, не ображає тих, хто робить свій Майдан своїм шляхом.
Удачі вам і перемоги.
Вона буде. Як не сьогодні, то через якийсь, але реально осяжний, час.
23.09.2020 14:50
https://censor.net/ru/user/120135. Друже не обращай внимание на ********** троллей,типа https://censor.net/ru/user/375637,

они тут часто пасутся
23.09.2020 18:11
Ну просто, підпільний Киндрат!
23.09.2020 14:47
исходя из событий... белорусь можно смело называть фейком или колхозным недоразумением... свобода не для рабов.
23.09.2020 14:54
https://censor.net/ru/user/390832-хуйловский тролль,к украинцам не имеет никакого отношения
23.09.2020 18:12
У Батьки есть два путя - либо он ведёт народ Беларуси в Сев.Корею либо народ ведёт его в Гаагу.
23.09.2020 15:03
еще к стенке
23.09.2020 15:36
Поздравление бацьке!!! Молодца, выстоял, не сбежал как наш Янык!!!! Мужик!!!
23.09.2020 15:07
ваш янык... не означает НАШ.
23.09.2020 15:13
Ваш овощ? Мсье каряк?
23.09.2020 16:30
Вот и все.
Привет махателям шариками-цветочками.
Это ваш президент еще на 5 лет.
23.09.2020 15:15
То хай тепер ті кілька сотень людей беруть лопати і працюють за всю країну
23.09.2020 15:17
Пришёл как вор, уйдёт как трус(не кролик 😁)!
23.09.2020 16:01
усатая Шлюха организовала тайный сходничек))))) все что нужно знать о его "выборах"!!!
23.09.2020 16:21
У Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей - Цензор.НЕТ 8297
23.09.2020 17:35
Лука пробил дно: ведет себя в собственной стране как вор,прячется от собственного народа
23.09.2020 18:17
Инаугурация вора?
А, теперь это "вор в законе".
23.09.2020 18:19
Люди пока не готовы умирать за Тихановскую прости госсподи. Цветочки букетики шарики - это пока максимум. Но альтернативы то никто не предлагает. Может Запад распостер объятия? Тишина. АКитай стал бы сверхлдержавой без западных производств. Еще ли 200 ласточек бы жрали. Так и у нас. Для большого скачка нужна помощь. Прозябать на задворках никому не охото. Народ против враньяи беспредела. Но настоящей то цели нет. Я уверен ее при желании "коллективного запада" можно сформулировать но почемуто этого не происходит. Зато коллективный путин не спит в шапку и дейтсвует. Может быть там у них договорнячок? Я х.з.
23.09.2020 18:26
А зачем коллективному западу вам помогать? Вот что из вас делать конкурентов их экономики?
23.09.2020 22:00
Все что скоропостижно - от лукавого.
Все что тайно - от лукавого.
Лукавый - черт, чертовня, сатанизм, подлость, трусоть.
23.09.2020 18:29
Рабовладелец, говорит не куда от меня не денетесь
23.09.2020 18:40
Зелёная шмаркля, поддержишь Луку??
23.09.2020 18:48
Лукашенко - подпольный президент
23.09.2020 18:53
Есть люди, которые жрут под одеялом, бывает...
Но чтобы инаугурацию под одеялом проводить - это новость)
23.09.2020 18:55
В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей

Какая разница с помпой или без. .Главное ему удостоверение выдали, что Прэзыдэнт. Теперб делай, что хочешь
23.09.2020 19:02
не все однозначно в Белоруссии
,,ЕС очень очень --- озабочено,,
23.09.2020 19:03
Европа дала Луке понять, что сильно мешать ему не будут. Так, только на словах Лишь бы слегка притормозил с Союзным государством
23.09.2020 19:05
и коля, такой молодой! с двумя рожками у трибуны. как санчо панса. только рогатый. как и йа го бацька ))
23.09.2020 19:24
до поки у нас, в Білорусі та на московії будуть посади президентів з повноваженнями яких не мали навіть царі, а тим більше королі. Тут буде те що Є. Ніяка економіка, освіта, медицина, відсутність доріг тощо...
23.09.2020 20:08
В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей
Инаугурация Лукашенко, тайная она или нет, является свидетельством того, что решения, которые он будет принимать после инаугурации, необходимо будет выполнять. Познав коварную суть прозападной демократии, которая, по определению, не совместима с национальными интересами народов, которые стремятся к самоидентификации, Лукашенко, ради национальных интересов Беларуси, вынужден будет искать способы, чтобы освободится от её мёртвой хватки. Я, например, не понимаю, по какому такому праву, партии, предлагающие своим потенциальным избирателям свои программы по улучшению жизни всего народа, сразу же после победы на выборах, начинает формировать свою партийную власть, под видом государственной (всенародной). Ведь программа партии - это всего лишь намерения, которые она обязана пред своими избирателями воплотить в жизнь, придя к власти. В реальной же жизни, эти партийные программные намерения, которые позволили партии придти к государственной власти, могут оказаться, не только неосуществимы в реальной жизни, но и быть всего лишь блефом. Поэтому, на мой взгляд, государственная власть должна осуществляться только профессионалами на постоянной основе. Долг же партий, победивших на выборах пред своими избирателями - это принятые ими таких законов, которые содействовали бы реализации их программ с помощью профессионалов во власти.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
23.09.2020 22:49
