В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей. ФОТО
Церемония инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко прошла во Дворце Независимости.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет БЕЛТА.
На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".
Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
Впервые в истории Беларуси инаугурация никак не анонсировалась.
Напомним, ранее сообщил Telegram-канал Nexta, инаугурация захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября.
Вместе с тем, в ЦИК журналистам "РИА Новости" сообщили, что не слышали про инаугурацию Лукашенко, но сама глава комиссии Лидия Ермошина куда-то уехала.
избиения и расправы в Беларуси, не позволяя ввести санкции
Представьте доказателбтства того, что вы тут ляпнули в отношении меня.
Второе, - в вашем нике ошибка, вы пишите Беларус3000, а надо писать Беларусь200.
https://censor.net/ru/user/163398, просто надо стараться оставаться человеком
Лови!!!!!
Удачі вам і перемоги.
Вона буде. Як не сьогодні, то через якийсь, але реально осяжний, час.
они тут часто пасутся
Привет махателям шариками-цветочками.
Это ваш президент еще на 5 лет.
А, теперь это "вор в законе".
Все что тайно - от лукавого.
Лукавый - черт, чертовня, сатанизм, подлость, трусоть.
Но чтобы инаугурацию под одеялом проводить - это новость)
Какая разница с помпой или без. .Главное ему удостоверение выдали, что Прэзыдэнт. Теперб делай, что хочешь
,,ЕС очень очень --- озабочено,,
Инаугурация Лукашенко, тайная она или нет, является свидетельством того, что решения, которые он будет принимать после инаугурации, необходимо будет выполнять. Познав коварную суть прозападной демократии, которая, по определению, не совместима с национальными интересами народов, которые стремятся к самоидентификации, Лукашенко, ради национальных интересов Беларуси, вынужден будет искать способы, чтобы освободится от её мёртвой хватки. Я, например, не понимаю, по какому такому праву, партии, предлагающие своим потенциальным избирателям свои программы по улучшению жизни всего народа, сразу же после победы на выборах, начинает формировать свою партийную власть, под видом государственной (всенародной). Ведь программа партии - это всего лишь намерения, которые она обязана пред своими избирателями воплотить в жизнь, придя к власти. В реальной же жизни, эти партийные программные намерения, которые позволили партии придти к государственной власти, могут оказаться, не только неосуществимы в реальной жизни, но и быть всего лишь блефом. Поэтому, на мой взгляд, государственная власть должна осуществляться только профессионалами на постоянной основе. Долг же партий, победивших на выборах пред своими избирателями - это принятые ими таких законов, которые содействовали бы реализации их программ с помощью профессионалов во власти.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме