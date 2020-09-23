За сутки COVID-19 выявили у 307 жителей Киева, среди них 37 детей, пять человек умерли, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 20 335.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество новых случаев COVID-19 в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки заболели еще 307 человек. Из них 37 детей. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 335", - отметил мэр.

Среди заболевших 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет и 16 девочек от четырех месяцев до 17 лет. А также 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус побороли 6 043 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 58, Дарницком - 50, Днепровском - 36", - подчеркнул мэр Киева.

