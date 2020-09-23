РУС
Главе Харьковского окружного админсуда, уличенной в даче $3 тыс. взятки, сообщено о подозрении, - САП

Главе Харьковского окружного админсуда, ранее уличенной в передаче взятки, сообщено о подозрении.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"22 сентября 2020 прокурорами САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора сообщено о подозрении одному из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной накануне на предоставлении неправомерной выгоды. Так, судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее СБУ разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.

а она что? послала наверное, как вовки киевские..., а ниче вы ей не сделаете, а если сделаете, так мы заплатим потом за вынужденный прогул такого хорошего человека...
23.09.2020 12:17 Ответить
Статья 29. Председатель апелляционного суда 1. Председатель апелляционного суда: 1) представляет суд как орган государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами; 2) определяет административные полномочия заместителей председателя апелляционного суда; 3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда, вносит Главе Государственной судебной администрации Украины представления о назначении на должность руководителя аппарата суда, заместителя руководителя аппарата суда и о освобождении их из должностей, а также о применении к руководителю аппарата суда, его заместителя поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством; 4) выдает на основании акта о избрании на должность судьи или освобождения судьи с должности соответствующий приказ; 5) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины о наличии вакантных должностей в апелляционном суде в десятидневный срок с дня их образования; 6) обеспечивает выполнение решений собраний судей апелляционного суда; 7) контролирует ведение и анализ судебной статистики, организует изучение и обобщение судебной практики, заботится о информационно-аналитическом обеспечении судей с целью повышения качества судопроизводства; 8) обеспечивает выполнение требований относительно повышения квалификации судей апелляционного суда; 8 1 ) осуществляет полномочия следственного судьи и назначает из числа судей апелляционного суда судей (судью) для осуществления таких полномочий в случаях, предусмотренных процессуальным законом; (часть первая статьи 29 дополнена пунктом 8 1 по закону Украины от 13.04.2012 г. N 4652-VI) 9) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
23.09.2020 12:37 Ответить
ДА ОТКУПИТСЯ ЖИВОТНОЕ 100 ПУДОВ.... ОНА ТАМ НАСКИРДОВАЛА СЕБЕ ТАКИХ ПО 3 ТЫСЯЧИ СОТНИ РАЗ ДАВНО В ЗАГАШНИК.... у нас видать никто не сидел. не сидит и сидеть не будет ещё чёрт знает сколько времени. и при какой власти...((
23.09.2020 13:35 Ответить
 
 