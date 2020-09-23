Главе Харьковского окружного админсуда, уличенной в даче $3 тыс. взятки, сообщено о подозрении, - САП

Главе Харьковского окружного админсуда, ранее уличенной в передаче взятки, сообщено о подозрении.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"22 сентября 2020 прокурорами САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора сообщено о подозрении одному из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной накануне на предоставлении неправомерной выгоды. Так, судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее СБУ разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.

