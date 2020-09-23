В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты пять школ и один детский садик, - Кличко

Городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в столице. Так, вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тыс. защитных щитков для педагогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тыс. защитных щитков для педагогов. Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тыс. щитков на средства города приобрели районные администрации столицы, - сообщил мэр. - Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс. Чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение.

На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 292, педагогов - 152, - сообщил мэр. - В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54 %", - отметил Кличко.