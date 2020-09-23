С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось болезненно обрывать", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал отношения России и Украины "сложными".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью словацкому экономическом изданию Hospodárske noviny.
"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать", - отметил Зеленский.
Президент напомнил, что война на Донбассе забрала более 14 тыс. жизней, искалечила десятки тысяч судеб, разрушила семьи, забрала дом у миллионов.
"Говорить о нормализации - это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае - процесс переговоров по достижению мира. Только в этом году нам удалось установить реальный режим прекращения огня. Он продлился 42 дня, пока не произошли две серьезные провокации: в результате один наш воин погиб, двое были ранены. Однако и после этого украинской армии хватило мужества и мудрости сохранить перемирие - самое долгое за шесть с половиной лет", - добавил Зеленский.
а уж сколько шмаркля потерял на отмене концертов в рашке - жах...
У него все прекрасно с Расеей, бизнес идет, можешь на паРашке заказать себе тортик
https://kiev-konditer.ru/
А ну да точно, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНА МЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЕМ РАБОТУ ДО 30.09.2020
Ну, то типа они пострадали от последних "санкций" введенных две недели назад, а так вообще у них все в шоколаде.
Говоришь сайт не обновляют с 2016 года, ню-ню посмотри раздел доставка.
Проводники таскают 50 наименований конфет, 10 наименований тортов? Ого да там наверное целый вагон забит конХфетами.
Ти реально клінічний ідіот, або свинособака під проксі, що гавкає і розповсюджує тут старі,вже з смітника рашистські дешеві наративи - барига,торгівля на крові,гав,гав і так далі...
Твоя любимая свиноматка может в прямом эфире на площади кого-нибудь завалить, и то ты найдешь ему миллион отмазок начиная с ВЫВСЕВРЕТЕ, НИПРАВДА!
А теперь пшло вон,болезное, навонял здеся щами да лаптями, сраная ты свинособака.))
Как там у вас в методичках пишут - не можешь атаковать мысль, атакуй личность.
Ну в принципе твоей истерикой удовлетворен, истери дальше убогий.
по этому торговля с Рашкой второй год подряд РАСТЕТ!
а у тебя лично ДВЕ фирмы на Рашке получают гранты напрямую из ГосДуры оккупанта.
что ты там визжал про "липецкую фабрику" - ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ?!
Спецслужби Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії - країн, які входять до Міжнародної слідчої групи по MH17- захотіли дізнатися, чому Єрмак вперто перешкоджав пошуку інформації про роль РФ у збитті малазійського боїнга.
Зусилля іноземних розвідників у пошуку істини були недаремними. Відповідь на згадане питання знайшла австралійська розвідка. І отримані розвіддані справді шокують.
"Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні ", - розповів співробітник австралійських спецслужб на умовах анонімності.
крок_за_кроком:
взагалі то СБУ вже мало б відкрити справу просто через публікації у ЗМІ. і найпоказовіше в цій сторії - це саме мовчання СБУ,ГПУ і ДБР,такий собі маркер кругової поруки в владі зеленого вир@дка.
Жалкие дешёвки, тьфу. Щоб ви всі доживали невиїздними десь під Ростовом, на правах полонених,як Овоч,гидота, манкурти та запроданці срані.
Воно скиглить про контакти.
Поэтому мягко говоря любовь и уважение к Украине, которая дала им пристанище, кров, пищу, ко всему национальному у семейки зеленских никогда популярностью не пользовалась. Отсюда все эти безмозглые скетчи про «хахлив»/ «страну-проститутку» и прочие любимые в пелерации расистские шутейки...
До войны украинцев было 80 мильонов !!! Кацапы быстро уничтожали украинцев - НЕ СТОИТ ЭТО ЗАБЫВАТЬ
Хотя, может, проще оборвать ему то, чем играет на рояле?
Чувствуется тоска по корпоративчикам в роSSии у пана президента.