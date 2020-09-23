РУС
6 334 87

С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось болезненно обрывать", - Зеленский

С Россией исторически было немало контактов, которые

Президент Владимир Зеленский назвал отношения России и Украины "сложными".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью словацкому экономическом изданию Hospodárske noviny.

"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что война на Донбассе забрала более 14 тыс. жизней, искалечила десятки тысяч судеб, разрушила семьи, забрала дом у миллионов.

"Говорить о нормализации - это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае - процесс переговоров по достижению мира. Только в этом году нам удалось установить реальный режим прекращения огня. Он продлился 42 дня, пока не произошли две серьезные провокации: в результате один наш воин погиб, двое были ранены. Однако и после этого украинской армии хватило мужества и мудрости сохранить перемирие - самое долгое за шесть с половиной лет", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса"

Зеленский Владимир (21598) россия (96902) Донбасс (26960)
+26
разорвали...
по этому торговля с Рашкой второй год подряд РАСТЕТ!
а у тебя лично ДВЕ фирмы на Рашке получают гранты напрямую из ГосДуры оккупанта.
что ты там визжал про "липецкую фабрику" - ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ?!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
+20
еще бы.. минобороны рашки финансировала фильмы зеленского - а тут пришлось "обрывать"..
а уж сколько шмаркля потерял на отмене концертов в рашке - жах...
показать весь комментарий
23.09.2020 12:51 Ответить
+18
Т.е. снимать говнокино за деньги Минообороны расеи єто "рвать связи") Записываю.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:46 Ответить
еще бы.. минобороны рашки финансировала фильмы зеленского - а тут пришлось "обрывать"..
а уж сколько шмаркля потерял на отмене концертов в рашке - жах...
показать весь комментарий
23.09.2020 12:51 Ответить
И это тоже , но я в контексте исторической ретроспективы: унижение, ущемление, угнетения, истребление, порабощение, геноцид - вот составляющие рецепта «крепкой братской кацапской любви». Туда нас осел всех и тянет изо всех сил
показать весь комментарий
23.09.2020 12:58 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 12:59 Ответить
Надо меньше реагировать на лживую пропаганду Кремлевских правителей, а лучше запустить свою контрпропаганду, а еще добавить тезисы о свободе угнетенным народам, коих по России тьма. Там реально тюрьма народов, Москва нещадно доит регионы и жирует, а те в все в дерьме. Вот где тема чистого сепаратизма не раскрыта.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:52 Ответить
Блин! Снимите фильм, исторический, где Сталин говорит: "С фашистской Гэрманией било исторически нэ мало канатктав, которые балезнэно пришлос абрыват..." Ну это же - ОДНО и ТО ЖЕ! Такой бред может родиться только у режесера мелких клипов или пьяных корпоративов!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:58 Ответить
А как больно было Липецкую фабрику закрыть, вы не представляете.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:58 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:00 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:01 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:05 Ответить
А что там делает кондитер.
У него все прекрасно с Расеей, бизнес идет, можешь на паРашке заказать себе тортик
https://kiev-konditer.ru/
показать весь комментарий
23.09.2020 13:07 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:08 Ответить
Ну так что, заказал себе тортик?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:12 Ответить
Слышь, придурок, какое отношение Порошенко имеет к тому, что какие-то частинки через проводников или бусиками таскали продукцию Рошен на паРашу и продавали кацапсинам там её втридорога? Официально продукция Рошен не продаётся на паРаше лет семь, по крайней мере на масквабаде. Да и последнее обновление сайта этих перекупщиков от начала 16 года. Телефон не отвечает, сайт не обновляется, так шта засунь себе свою ссылку в дупу.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:44 Ответить
Говоришь не работают?
А ну да точно, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНА МЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЕМ РАБОТУ ДО 30.09.2020
Ну, то типа они пострадали от последних "санкций" введенных две недели назад, а так вообще у них все в шоколаде.

Говоришь сайт не обновляют с 2016 года, ню-ню посмотри раздел доставка.
Проводники таскают 50 наименований конфет, 10 наименований тортов? Ого да там наверное целый вагон забит конХфетами.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:01 Ответить
Слухай,придурку, яке до всього цього відношення має Порошенко? Він зобов'язаний, чи в змозі відслідкувати, хто і як споживає продукцію його концерну, чи в приватному порядку вивозить та реалізує її в мікро-конторі у масквабаді, що перепродує втридорога вироби Рошен масквабадському любителям,ще з савєцкіх часів,київських тортів?

Ти реально клінічний ідіот, або свинособака під проксі, що гавкає і розповсюджує тут старі,вже з смітника рашистські дешеві наративи - барига,торгівля на крові,гав,гав і так далі...
показать весь комментарий
23.09.2020 23:05 Ответить
Слышишь убогий, я понимаю, что тебе что-то рассказывать, то же самое что небо покрасить.
Твоя любимая свиноматка может в прямом эфире на площади кого-нибудь завалить, и то ты найдешь ему миллион отмазок начиная с ВЫВСЕВРЕТЕ, НИПРАВДА!
показать весь комментарий
24.09.2020 01:17 Ответить
вывсеврете - это из вашего, ********* лексикона,номерная ты кацапсина васятко.
А теперь пшло вон,болезное, навонял здеся щами да лаптями, сраная ты свинособака.))
показать весь комментарий
24.09.2020 01:24 Ответить
Культура так и прет со всех щелей, "бомонд".
Как там у вас в методичках пишут - не можешь атаковать мысль, атакуй личность.
Ну в принципе твоей истерикой удовлетворен, истери дальше убогий.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:22 Ответить
разорвали...
по этому торговля с Рашкой второй год подряд РАСТЕТ!
а у тебя лично ДВЕ фирмы на Рашке получают гранты напрямую из ГосДуры оккупанта.
что ты там визжал про "липецкую фабрику" - ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ?!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
Как говАривал Кучма про таких негодяев «.., падонак высшей степени!..»
показать весь комментарий
23.09.2020 12:59 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:06 Ответить
Алена Делона в этой роли нужно сравнивать, к примеру, с Пореченковым. Делон ради величия своей страны поехал стрелять в азиатских "укропов", Пореченков ради величия своей в украинских "укропов". Нечего возвышать Делона как воевателя за сохранение Францией контроля над бывшими оккупированными территориями.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:28 Ответить
Ты в армии служил?Сравнивать боевого сержанта Делона с забулдыгой Пореченковым,который ездил на донбас попозировать?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:53 Ответить
Я сравниваю их поступки, а не кто из них круче как актер или солдат. Делон поехать убивать за колониальные интересы своей страны. Это не может быть достойным примером.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:46 Ответить
Петя, номерной, твой пример с пореченковым просто идиотский.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:46 Ответить
Справа не в тому, що він номірний, а в тому, що він Іванов. Цим прізвищем в більшості випадлів все сказано.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:00 Ответить
Номерной - это, недалекие (по складу ума, а не территориально) гастарбайтеры (польский и канадская), нюансы авторизации на цензоре через твиттер. Если вы поддерживаете колониальную политику Франции, значит, вы поддерживаете колониальную политику любой другой страны, или вы обычные лицемеры.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:52 Ответить
Так с Третьи Рейхом и товарищем Гитлером тоже было немало контактов. Жаль что их разорвали. С Великой Германией Украина жила лучше чем при московских окупантах.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
Т.е. снимать говнокино за деньги Минообороны расеи єто "рвать связи") Записываю.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:46 Ответить
Єрмак отримав від росіян хабар у $40 млн за відстоювання інтересів РФ в Україні. https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=IwAR0Gy1-OlxColVRny-***************************************** https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/

Спецслужби Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії - країн, які входять до Міжнародної слідчої групи по MH17- захотіли дізнатися, чому Єрмак вперто перешкоджав пошуку інформації про роль РФ у збитті малазійського боїнга.

Зусилля іноземних розвідників у пошуку істини були недаремними. Відповідь на згадане питання знайшла австралійська розвідка. І отримані розвіддані справді шокують.
"Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні ", - розповів співробітник австралійських спецслужб на умовах анонімності.

крок_за_кроком:

взагалі то СБУ вже мало б відкрити справу просто через публікації у ЗМІ. і найпоказовіше в цій сторії - це саме мовчання СБУ,ГПУ і ДБР,такий собі маркер кругової поруки в владі зеленого вир@дка.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:39 Ответить
недорого кремляді обходяться запроданці та їхні консерви серед української влади...

Жалкие дешёвки, тьфу. Щоб ви всі доживали невиїздними десь під Ростовом, на правах полонених,як Овоч,гидота, манкурти та запроданці срані.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:18 Ответить
І це на шостому році війни. ПреЗедент.
Воно скиглить про контакти.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:47 Ответить
На языке психологов-криминалистов метания зЭ-зыдёныша называются сексуальные девиации не имеющие выхода
показать весь комментарий
23.09.2020 13:01 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:02 Ответить
корпоратииииивыыыыыы
показать весь комментарий
23.09.2020 12:48 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 12:57 Ответить
Осел ослом.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:49 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:06 Ответить
Это враг, а не кретин, осел, дебил и тд
показать весь комментарий
23.09.2020 12:51 Ответить
За коки і на бантину !!!!!!!!!!!!!!!!!!

показать весь комментарий
23.09.2020 13:07 Ответить
С папашей , который презирается украинский язык от того, что банально его за свои почти 70 лет паразитирование в нашей стране не то что выучить не удосужился, а просто не в состоянии понять..' а зачем, ведь в свою очередь папаша папаши зеленскава так перед кремлем выстуживался, что, будучи присланным мусором из кацапии геноцидил и давил здесь на востоке Украины любое проявление всего украинского...
Поэтому мягко говоря любовь и уважение к Украине, которая дала им пристанище, кров, пищу, ко всему национальному у семейки зеленских никогда популярностью не пользовалась. Отсюда все эти безмозглые скетчи про «хахлив»/ «страну-проститутку» и прочие любимые в пелерации расистские шутейки...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:08 Ответить
А может его папан все это время идиш учил?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:52 Ответить
Контрольная фраза " процесс переговоров по достижению мира". Но мир возможен только после возвращения РФерией Украине Крыма и Севастополя и ОРДЛО.. Так может нужно начинать не с конца истории , а с начала..( агрессии) И обсуждать войну ( ведь противоположное миру слово война, не так ли) в комплексе начиная с нарушения Будапештских соглашений, нарушения Большого договора между РФ и Украиной, с оккупации и аннексии Крыма и Севастополя, блокада портов Азовского моря и Керченского пролива, вмешательства во внутренние дела Украины, навязывание нам ультиматумов, ну и развязывание боевых действий и оккупация ОРДЛО. Без решения всех этих вопросов ни какой мир не возможен. Все остальное самообман, и обман народа. Поэтому и нужно начинать не с конца.. , а с начала, с Крыма.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:52 Ответить
С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось болезненно обрывать " .- Привычно впаривает комик-пианист: "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу"/ В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.https://censor.net/comments/locate/3199056/019214e9-bd26-718d-bd9f-6d0f0169a414
показать весь комментарий
23.09.2020 12:54 Ответить
Бубочка - дружи лучше с Австрией , Словакией, Германией . На хрена нам дурные лапти и так украинцев уничтожили мильоны в лагерях
До войны украинцев было 80 мильонов !!! Кацапы быстро уничтожали украинцев - НЕ СТОИТ ЭТО ЗАБЫВАТЬ
показать весь комментарий
23.09.2020 12:54 Ответить
Он этого и не знал никогда. И вы не понимаете простую вещь: ем меньше в Украине «хахлив» - тем больше в ней останется каламойских/пинчуков и прочих не доехавших до своей исторической родины персонажей. И тем подороже можно будет продать ресурсы страны соседу-агрессору...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:11 Ответить
София, мы бы и рады, но перечисленные тобой страны закрыты для торговли с Украиной. Отгородились еврозабором.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:44 Ответить
***** зелене, які контакти можуть бути між вбивцями і їх жертвами, це таким як ти виродкам без батьківщини, боляче що не міг заробляти бабло в московських хазяїв.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:55 Ответить
Крим не анексований, а тимчасово окупований. Чи ти не збираєшся його звільняти?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:55 Ответить
Очевидно, що Фокін - свідомий вибір клоуна. Сам він - малоросійська шелупонь. А ті, хто за нього проголосував - нещасні тупі хохлята.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:56 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 12:59 Ответить
ФСБ в Украине через оппозицию и не только упорно пытается ослабить позиции Президента в переговорах и противостоянии.Столько Клеветы не выбрасывалось ни на одного Президента,хотя среди них есть и тайные агенты ФСБ.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:00 Ответить
Где эта опозиция? Возможно это ОПЗЖ?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:33 Ответить
Вся оппозиция,кроме ЮВТ.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:59 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:04 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 13:04 Ответить
Учи историю, преЗедент. Может тогда поймёшь причину этих "сложностей".
показать весь комментарий
23.09.2020 13:06 Ответить
В предстоящем тюремном заключении у него для этого будет уйма времени
показать весь комментарий
23.09.2020 13:12 Ответить
Надеюсь.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:17 Ответить
Пусть сравнит количество погибших украинцев от пуль НАТОвской военщины и от "братской любви" соседнего народца.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:21 Ответить
Що прийшлось «обривати»!? -Геноцид і окупацію!?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:28 Ответить
В єврейської діаспори в Україні дуже тісні відношення із Росією. Там, як раз, нічого не «обривалось».
показать весь комментарий
23.09.2020 13:29 Ответить
Похоже, что США, таки, договорились с Коломойским.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:46 Ответить
Напомните пожалуйста, что с Роисей оборвал ЗЕ за свое президентство!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:48 Ответить
Наука на этот вопрос ответа не имеет.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:29 Ответить
зеля второй день радует мои уши))) что с ним случилось?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:49 Ответить
А сейчас нечто зебильное захочет все сшить. Ибо гешефт.
Хотя, может, проще оборвать ему то, чем играет на рояле?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:07 Ответить
Пробовали... Тогда он начинает гнусАво петь головой... А єто...
показать весь комментарий
23.09.2020 15:07 Ответить
Ой, та шо Ви говорите? Таки болезненно пришлось?

показать весь комментарий
23.09.2020 15:13 Ответить
Для кого-то было болезненно, когда "Сватов" "оторвали", пришлось "пришивать".
показать весь комментарий
23.09.2020 15:28 Ответить
Це він про КВН? Чи зйомки кіно для російських військових?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:21 Ответить
что и до сих пор попка у шмаркли зеленой болит от такого обрыва связей?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:47 Ответить
Будь-які контакти з рашкой були і є токсичні, вони не тільки труять, але й вбивають. Історія - свідок.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:02 Ответить
контакты обрывать ерунда.- оккупация Крыма и война с Украиной отрезает пуповину...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:25 Ответить
С роSSией у нас война, пан президент.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:20 Ответить
всё верно.
показать весь комментарий
24.09.2020 03:21 Ответить
а ряху відїв...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:28 Ответить
 
 