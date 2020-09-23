С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось болезненно обрывать", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал отношения России и Украины "сложными".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью словацкому экономическом изданию Hospodárske noviny.

"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что война на Донбассе забрала более 14 тыс. жизней, искалечила десятки тысяч судеб, разрушила семьи, забрала дом у миллионов.

"Говорить о нормализации - это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае - процесс переговоров по достижению мира. Только в этом году нам удалось установить реальный режим прекращения огня. Он продлился 42 дня, пока не произошли две серьезные провокации: в результате один наш воин погиб, двое были ранены. Однако и после этого украинской армии хватило мужества и мудрости сохранить перемирие - самое долгое за шесть с половиной лет", - добавил Зеленский.

