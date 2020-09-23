Завершено расследование в отношении экс-сотрудника ГПУ Щербины о взятке $150 тыс. за закрытие дела в ГБР, - НАБУ

Завершено расследование по подозрению экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, уличенного в мошенничестве и подстрекательстве к вручению 150 тысяч долларов взятки бывшему директору ГБР Роману Трубе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, следствие установило, что бывший чиновник ГПУ вместе с сообщником спланировали получение от столичного застройщика денег за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР.

"Указанные средства якобы должны были передаваться директору ГБР, однако такого намерения у экс-сотрудника прокуратуры не было. Лицо задержали после получения первого транша в 75 тыс. долл. США из оговоренных 150 тыс. долл. США. В этот же день участнику преступления сообщили о подозрении", - отмечается в сообщении.

Сейчас досудебное расследование по делу завершено. Подозреваемому и его адвокатам открыли материалы дела для ознакомления, после чего обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Действия Щербины квалифицировали по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369, ч.1 ст.263 УК.

В то же время, материалы по его сообщнику выделили в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.

Напомним, в декабре 2019 года соратник главы ГБР РоманаТрубы - бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что "правая рука" Трубы задержан на получении $75 тыс. взятки.

5 декабря Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн, но уже 9 декабря Щербина вышел под залог.

