Кулеба перед встречей с Сийярто: Закон о среднем образовании в части обучения для нацменьшинств менять не будем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатской области заявил, что Украина не будет вносить изменения в закон Украины "О среднем образовании" в части обучения для национальных меньшинств.

"Безусловно, я уже неоднократно подчеркивал, что закон Украины "О среднем образовании" в части обучения для национальных меньшинств мы менять не будем. Мы уже выполнили все рекомендации Венецианской комиссии. Но мы должны говорить с партнерами о том, как мы будем имплементировать законодательство, каким образом будем устранять те негативные (скажу дипломатически) явления, которые возникли с венгерской стороны в 2017 году, после принятия этого закона", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что "сенсаций и прорывов этот визит и наша встреча не принесет, но это еще один очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и в интересах Европы в целом".

"Вы знаете мою позицию: я считаю, что любое национальное меньшинство - это достижение Украины, это преимущество Украины. И я счастлив от того, что у нас есть румыны, венгры, поляки, словаки, другие представители национальных меньшинств, которые обогащают наше общество. Все, что мы хотим - это чтобы они сохраняли свою идентичность, но при этом были интегрированы в украинское общество и чувствовали себя его неотъемлемой частью. А для этого, среди прочего, надо знать украинский язык", - пояснил он.

Кулеба также отметил, что глава МИД Венгрии в ходе визита на Закарпатье передаст гуманитарную помощь Украине для борьбы с Covid-19 - 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Это очень дружественный шаг со стороны наших партнеров", - подчеркнул он.

Кулеба , приселите в порядок хотя бы дороги в сёлах Закарпатья
В районе КП Вилок их вообще нет
Перед венграми просто стыдно - ведь они помогают Закарпатские венграм
23.09.2020 12:56
Софія, а у сіл Закарпаття "рєпа не треснє?..." Дороги, що ведуть від траси загальнодержавного значення до сіл - це "головняк" місцевої влади, а не Кулеби... Якщо звикли до таких доріг, то хай по таких і їздять, і хай їм соромно буде, а не Кулебі... Позвикали на "Київ" кивать... Та й взагалі, хто у нас головний медик, Головнокомандуючий, фінансист і "автодоровець"? Ваш завтрашній гість... От хай він і ганьбиться...
23.09.2020 13:07
То ти хочеш сказати, що Петро Олексійович за 5 років навіть дороги не зробив? То Петро Олексійович байдикував й дбав лише про свої статки? Та ні- маячня!
23.09.2020 13:24
Ні, Петро Олексійович не байдикував. Він багато чого зробив. Але дбав здебільшого про свої статки.
23.09.2020 19:08
Украина и так пошла на беспрецедентные уступки в области образования для нац. меньшинств из народов представляющих страны ЕС. Больше право уж и не куда. Если же Венгрии этого мало, то тогда это просто надуманная акция с подачи друзей из Кремля, не более того. Видимо забыли уроки истории, когда Раша трижды топила в крови Венгрию.. ну или бабло застит глаза.
23.09.2020 13:00
Не нужно ничего менять!
Умные и богатые уедут учиться и жить в Европу.
А глупым и так сойдёт.
23.09.2020 14:12
 
 