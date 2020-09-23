Кулеба перед встречей с Сийярто: Закон о среднем образовании в части обучения для нацменьшинств менять не будем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатской области заявил, что Украина не будет вносить изменения в закон Украины "О среднем образовании" в части обучения для национальных меньшинств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Безусловно, я уже неоднократно подчеркивал, что закон Украины "О среднем образовании" в части обучения для национальных меньшинств мы менять не будем. Мы уже выполнили все рекомендации Венецианской комиссии. Но мы должны говорить с партнерами о том, как мы будем имплементировать законодательство, каким образом будем устранять те негативные (скажу дипломатически) явления, которые возникли с венгерской стороны в 2017 году, после принятия этого закона", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что "сенсаций и прорывов этот визит и наша встреча не принесет, но это еще один очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и в интересах Европы в целом".

"Вы знаете мою позицию: я считаю, что любое национальное меньшинство - это достижение Украины, это преимущество Украины. И я счастлив от того, что у нас есть румыны, венгры, поляки, словаки, другие представители национальных меньшинств, которые обогащают наше общество. Все, что мы хотим - это чтобы они сохраняли свою идентичность, но при этом были интегрированы в украинское общество и чувствовали себя его неотъемлемой частью. А для этого, среди прочего, надо знать украинский язык", - пояснил он.

Кулеба также отметил, что глава МИД Венгрии в ходе визита на Закарпатье передаст гуманитарную помощь Украине для борьбы с Covid-19 - 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Это очень дружественный шаг со стороны наших партнеров", - подчеркнул он.