Бомбардировщики США В-52Н в сопровождении Су-27 и МиГ-29 вошли в воздушное пространство Украины, - Воздушные Силы ВСУ
Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки В-52Н Stratofortress снова в воздушном пространстве Украины.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 23 сентября пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины. Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.
Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.
"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", - отметили в Командовании ВВС.
Кацапы только подштанники с прошлого раза успели поменять.
И вот опять...