Бомбардировщики США В-52Н в сопровождении Су-27 и МиГ-29 вошли в воздушное пространство Украины, - Воздушные Силы ВСУ

Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки В-52Н Stratofortress снова в воздушном пространстве Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 сентября пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины. Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", - отметили в Командовании ВВС.

Также читайте: Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТОрепортаж