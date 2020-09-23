РУС
Новости Агрессия России против Украины
Бомбардировщики США В-52Н в сопровождении Су-27 и МиГ-29 вошли в воздушное пространство Украины, - Воздушные Силы ВСУ

Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки В-52Н Stratofortress снова в воздушном пространстве Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 сентября пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины. Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", - отметили в Командовании ВВС.

ВВС (259) НАТО (10255) оборона (5267) самолет (3672) США (27721) ВСУ (6848)
Топ комментарии
+57
Дуже добре
23.09.2020 12:57 Ответить
+42
МЛЯ!
Кацапы только подштанники с прошлого раза успели поменять.
И вот опять...
23.09.2020 12:58 Ответить
+36
Раньше новость "Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины..." вызвала бы оторопь... а теперь говоришь им "Добро пожаловать друзья", понимая кто тебе друг а кто враг рогатый
23.09.2020 12:58 Ответить
Страница 2 из 2
система "выруби транспондер".
23.09.2020 14:30 Ответить
Та я шучу. Шучю. Шутю - так правильнее.
23.09.2020 14:58 Ответить
Ну что, теперь - регулярные полеты В-52 над Донбассом (над землей Украины) не помешают. Пусть попробуют путиноиды что-нибудь изобразить - их ведь там нет.
23.09.2020 14:29 Ответить
Смерть росссийской федерации !
23.09.2020 14:32 Ответить
рашэн кацап сдавайся
23.09.2020 15:07 Ответить
Уже прописались. Как и разведчики БПЛА и Посейдоны а так же примкнувшие к ним Оспрей. Должны еще F-35 подтянуться и будет полный набор. Скоро икто внимания обращать не будет. Пора им тут помалеху аэродром строить. Было дело даже присматривались.
23.09.2020 16:04 Ответить
Также по состоянию на 14:50 над Черным морем в районе крымского побережья «висит» сразу несколько самолетов НАТО - три стратегических разведчика Boeing RC-135, патрульный самолёт ПЛО P-8 Poseidon и британский самолёт разведки и целеуказания Sentinel R1. В районе дельты Дуная сканирует пространство «летающая тарелка» Boeing E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражирует заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании
23.09.2020 16:15 Ответить
Красавцы!!!
23.09.2020 17:13 Ответить
....."заимели " крым , потеряли Украину !!!! и сегодня ч\з день могут УШАТАТЬ скрепоносную в говно !!!!
23.09.2020 17:20 Ответить
Дякуємо США за підтримку!
23.09.2020 17:30 Ответить
Ну что, готовтимся к крестовому походу вглубь Раши
23.09.2020 19:13 Ответить
Лаптемордый иван сдавайся
23.09.2020 19:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 