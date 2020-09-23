РУС
Зеленский о войне на Донбассе: Все уже устали и хотят мира, но ключевые шаги должна сделать Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с началом режима "тишины" на Донбассе остановился бесконечный процесс потерь украинских воинов и гражданских лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский назвал режим "тишины" на Донбассе эффективным.

"Остановился бесконечный процесс потерь наших военных и гражданских, местные жители впервые за много лет услышали "тишину", и это имеет большой психологический эффект. Поверьте, все уже устали и хотят мира. Сейчас основная задача для всех - от стабильной "тишины" идти к устойчивому миру", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории.

"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира. Конечно, война продолжается только на 3% нашей территории, однако нам все равно нужна поддержка Запада. Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала", - подытожил президент.

Топ комментарии
+100
Все уже устали от усталости клоуна
23.09.2020 13:12
+68
Зеленский о войне на Донбассе: "Все уже устали и хотят мира" - Цензор.НЕТ 308
23.09.2020 13:12
+60
Особенно ты устал. Раз 6 отдохнул за год и устал воевать.
23.09.2020 13:13
Страница 2 из 2
"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.

*****, объясните кто-нибудь "уставшему ат вайны" Утырку, что раисся не "контролирует территории", а воюет на них!
23.09.2020 14:30
Не понятно: плакать или смеяться... наивный, нихера не понимающий глупыш...
23.09.2020 14:31
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с началом режима "тишины" на Донбассе остановился бесконечный процесс потерь украинских воинов и гражданских лиц. Источник: https://censor.net/ru/n3220829

ІШАК ТИ КРИВОРІЗЬКИЙ - ТЕ ЩО ТИ ПРОПОНУЄШ ЦЕ ПОЧАТОК ВЖЕ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В САМІЙ УКРАЇНІ І ІЇ ФІНАНСОВЕ ЗНИЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯМ РОЗБОМБЛЕНОГО МОСКОВІЄЮ ДОНБАСУ
Як по мені той хай Донецьк і Луганськ якийсь час побудуть нарізно від України (доки не прийде патріот України до влади)
23.09.2020 14:36
мира "а-ля Зеленский" хотят
только враги Украины
Пора в Ростов
23.09.2020 14:39
ОСЛАБЛЯТЬ
влияние
23.09.2020 14:40
Если ты от жизни от такой устал, то вернись сейчас же в свой родной квартал.
23.09.2020 14:41
...ключові кроки має зробити Росія. © Зе
Тю. А хіба не Порох?
Ти ж під час дебатів на стадіоні із штанів вистрибував, переконуючи виборців, шо війна не закінчується через Пороха.

Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 5208
23.09.2020 14:47
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ДЯТЕЛ !!!!!!!
23.09.2020 16:41
ИШАК
23.09.2020 18:16
Ну раз ключові кроки має зробити паРаша, постав ***** ультиматум. Жорсткий.
Бгг

Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 6087
23.09.2020 14:49
Урод.
Как уже говорил - Зеля, а не хочешь ли семью на передок отправить?
23.09.2020 14:53
«Я привез вам мир» - заявил британцам премьер-министр Невилл Чемберлен 1 октября 1938 года, вернувшись из Мюнхена после подписания соглашения с Гитлером. Потом была война.
23.09.2020 15:03
и оружие нам лишнее
23.09.2020 16:29
Вова, ты всего полтора года, но мы от тебя уже устали еще больше чем от войны. И шо будем делать? А вот тут, как мне кажется, ключевые шаги должна сделать все-таки Украина!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:03
Он "устал"-поэтому никому ранее не известный маркиз дЭрмэк правит при помощи тупина бал в Украине.Этот "услужливый" барыга-40 лямов " по кличке "Козырь" не устают сдавать страну.За это ему и платят...
23.09.2020 15:04
Цей дизертир устал від війни?
23.09.2020 15:08
Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 7817
23.09.2020 15:10
зе склько можно нести чуш ,какая вхрена тишина ,проснись ,стидота ,читать тебя ислушать,,,
23.09.2020 15:31
Так можна смотаться отдохнуть в Оман, потом хрен на "халяву" омаров покушать.
23.09.2020 15:38
Все устали от войны. Заканчивай войну
23.09.2020 15:41
Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 5367

старая, но на тему мира
23.09.2020 15:43
Устало оно ***, выродок гундосый
23.09.2020 15:47
Воно ще в Юрмалі ат вайни устало.
23.09.2020 15:57
Саме більше стомився бубочка, з самого початку війни в окопах. Тож його можна зрозуміти, так 73% дебілів?
23.09.2020 16:20
особенно ты устал, заслуженный уклонист и мало-ПИД...роский, нарко-Задрот в месте со своим Сбродом!!!!
23.09.2020 16:23
Зеля , украінцям потрібна перемога в цій клятій війні , а не чути твоє базікання про стомленість , та і ще ВСІ !
Втомився від чого ? Жерти , пити , нюхати та спати і тихенько нишком - тишком капаітулювати перед хлм ?
Скажи відверто , за скільки ти зливаєш Украінську незалежність , бо кажуть , що мілліони доларів , це вчорашній день -
перейшли на мілліарди !
23.09.2020 16:43
хреново когда ********** еще и идиот. .
прикольно, бедосик приехал посмотреть на трениинги военных под Николаев и пипец, джавелин не выстрелил. где бедосик там капец. не выпускайте зеленого бедосика из помещения. посадите его на зону под охрану, что бы беды стране не приносил .
23.09.2020 16:46
Это что, правда, газета Господарськи новыны?)) Типа Сильским Вестям словацким...ужос
23.09.2020 16:57
Кацапы начали войну против Украины. Забрали украинский Крым, часть украинского Донбасса, убили десятки тысяч украинцев на украинской земле. А ты устал? Кто ещё устал и готов поднять руки в гору перед террористами? Куда нам вперся такой президент? Пензлюй до Ростова...
23.09.2020 17:15
Вова вперто грає роль тормоза. Війна не прихоть і не забаганка, а інструмент по досягненню цілей ініціатора. І поки цілі не будуть досягнуті, або ж ціна їх досягнення виявиться завеликою, війна триватиме.
А "втома" від від війни лікується або перемогою або капітуляцією. Вибір за Гарантом.
23.09.2020 17:18
Если устал - уходи.
23.09.2020 17:26
А раньше все не устали и хотели войны? Что ты ***** несешь...
23.09.2020 17:47
Все устали от Слуг Нарида.
23.09.2020 17:57
Устал бегать от военкомата.
23.09.2020 18:01
Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 8436
23.09.2020 19:40
Сейчас подрываются на "неизвестных предметах" и "неосторожном обращении с оружием".
Еще бывает "ухудшение здоровья".
А в остальном,прекрасная зеленая маркиза, все хорошо...
23.09.2020 18:10
https://gordonua.com/news/politics/smi-soobshchili-chto-ahmetov-vydelyaet-sluge-naroda-2-mln-ezhemesyachno-v-press-sluzhbe-biznesmena-oprovergli-eto-1519790.html Журналист "Украинской правды" Роман Романюк в расследовании "Зе!Коррупция, или старые схемы эпохи "новых лиц", которое опубликовано 23 сентября, со ссылкой на свои источники написал, что бизнесмен Ринат Ахметов каждый месяц выделяет на Офис президента Украины и на парламентскую фракцию "Слуга народа" финансирование.
"Хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то $2 - 2,5 млн в месяц. Ясно, что он друг", - сказал журналисту один из крупных бизнесменов.
23.09.2020 18:14
Зегнида скот
23.09.2020 18:19
Офіцерам, що мали б контактувати з президентом Володимиром Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю!
Ссцикло перестрашилось своіх військових 😄
Я в щоке )
23.09.2020 18:22
Це його так Федина налякала, що він і досі потерпілий, а зброї боїться, як чорт ладана. Треба яйцями викачувати.
23.09.2020 20:10
Все устали от безграмотного, президента клоуна Зеленского!! правильно писала умная женщина: ЦИТАТА:"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця
23.09.2020 18:31
Как там у Владимира Семёновича - и не пил потому что устал...
23.09.2020 18:52
Причем здесь устали не устали?
23.09.2020 19:26
набор случайных слов , с его ключевыми шагами лаптеунтов... ЗЕ-БИЛ, одним словом.
23.09.2020 19:30
"большой психологический эффект", состоит в деморализации украинской армии, которая в результате приказа № 330 мин. обороны, превращена в банальное пушечное мясо.

https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
23.09.2020 19:49
Как же бесит уже этот шут гороховый
23.09.2020 19:52
а ми забембались від президента-ДЕБІЛА
23.09.2020 20:04
А як же формула Гірського муляра. А як зміна конституції. А як референдум про легальність улусів Східного Сибіру та Верхньої та Середньої Волги. Вони ніколи не мали своєї держави, мови, релігії та писемності. Один вотяк (Пушилін) топне ніжкою в саф"яновому чобітку, і Кравчук, Фокін заходяться піною, що винуватий Порошенко. Пацани з ОПУ відтягують свій кінець. Те, що хоче Путін і вони йому пообіцяли, це і є "фініта ля комедія". Вже навіть вимагають від офіцерів здати особисту зброю перед тим, як з"явитись перед "божеством". Нагадує приміщення в Москвіф на Цветном бульваре часів Юрія Нікуліна - є і клоуни і килимові, силові гімнасти і всякі чревовещатели. "ой Вань смотри какие клоуни, рот хоть завязочки пришей, і все такие размальование и голос как у алкашей" (В.С. Висоцкий).
23.09.2020 20:41
"Сьогодні проводяться військові навчання "Об'єднані зусилля-2020". Сталася ГАНЕБНА ПОДІЯ - ОФІЦЕРІВ, які є елітою української нації, принизили, наказавши здати зброю на час навчань. Нівелювання честі та гідності офіцерів, недовіра до них, страх перед їх силою та мужністю, вірністю присязі та народу, це показник твого страху за свою діяльність та бездіяльність, нездатність правити державою. Біжи Вова, біжи в свій КВАРТАЛ. Може в тебе з'явиться бажання назвати війну війною, Путіна вбивцею наших побратимів, а РФ країною агресором, тоді приєднуйся до нас на передовій разом з фракцією та бездарним кабміном, будемо разом захищати державу.
Нам потрібен інший верховний ГК: компетентний, вольовий, досвідчений, сильний, сміливий, рішучий та справедливий." - так відреагували наші сини з передової на заяву Зеленского о войне на Донбассе.
23.09.2020 21:29
Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 9995
23.09.2020 21:37
https://censor.net/ru/news/3220919/********************************************************************************************************.
23.09.2020 21:55
З початку року рівень небойових втрат у ЗСУ перевищив рівень бойових.
З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1890663-genshtab-zsu-i-shtab-oos-retelno-prikhovuyut-informatsiyu-pro-boyovi-vtrati-na-fronti-ekspert приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
23.09.2020 23:45
Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія - Цензор.НЕТ 9337
23.09.2020 23:54
до обеда еще была "та сторона" ... это на него так конвертопланы подействовали???)))
24.09.2020 00:13
зрадуленция.
какао-боты не хотят мира, им только дай команду они в полный рост в атаку пойдут и клавиатурами врага победят, всю страну освободят.
24.09.2020 03:18
Когда политические клоуны поймут что Россия никому ничего не должна? Единственный сдерживающий аргумент для России это возможность получить по ушам.
29.09.2020 13:32
