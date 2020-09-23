Зеленский о войне на Донбассе: Все уже устали и хотят мира, но ключевые шаги должна сделать Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с началом режима "тишины" на Донбассе остановился бесконечный процесс потерь украинских воинов и гражданских лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский назвал режим "тишины" на Донбассе эффективным.

"Остановился бесконечный процесс потерь наших военных и гражданских, местные жители впервые за много лет услышали "тишину", и это имеет большой психологический эффект. Поверьте, все уже устали и хотят мира. Сейчас основная задача для всех - от стабильной "тишины" идти к устойчивому миру", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории.

"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира. Конечно, война продолжается только на 3% нашей территории, однако нам все равно нужна поддержка Запада. Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала", - подытожил президент.

