Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко

Белорусские военнослужащие сегодня после церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и "президенту".

В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и "главнокомандующим", что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

"Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.

В ответ прозвучало троекратное "Клянемся!" от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн.

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.