9 805 53

Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко

Белорусские военнослужащие сегодня после церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и "президенту".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет БЕЛТА.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и "главнокомандующим", что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

"Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.

В ответ прозвучало троекратное "Клянемся!" от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей. ФОТО

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.

Топ комментарии
+13
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5715
23.09.2020 13:37 Ответить
+11
Обычное дело же! Если победил с результатом 80% - инаугурацию проводи досрочно и тайно!
23.09.2020 13:43 Ответить
+10
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5838
23.09.2020 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Им Тихановская тоже предоставит гарантии. Не беспокойтесь
23.09.2020 13:36 Ответить
Боже бережи королеву?Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні - Цензор.НЕТ 8490
23.09.2020 15:14 Ответить
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5375
23.09.2020 13:36 Ответить
Навіщо ти мавпочок ображаєш?
23.09.2020 13:37 Ответить
...заверяем весь Белоруский народ... На статью уже хватит.
23.09.2020 13:37 Ответить
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5715
23.09.2020 13:37 Ответить
Клянуться они!!!! Вы им зарплату не дайте три месяца - и заклятие испарится!!!!
Диктаторам не клянуться их или бояться или сами по уши в крови!!!
23.09.2020 13:38 Ответить
он не диктатор. так,авторитаризм
23.09.2020 13:45 Ответить
Ну, подонки всегда будут держаться подонка.
23.09.2020 13:39 Ответить
Ніфіга білоруси вже не зроблять. Пострибають та на тій сраці і сядуть.
23.09.2020 13:40 Ответить
думают клятву произнесли, на самом деле нож поцеловали стоя на коленках
23.09.2020 13:41 Ответить
Стамеска, какой нож?
23.09.2020 13:42 Ответить
кто в теме знают
23.09.2020 13:45 Ответить
А вот и "мясо" уже готовое убивать и дохнуть за "рюський мыр".
23.09.2020 13:41 Ответить
Типа поклялись защищать усатую тварь от народа?
23.09.2020 13:42 Ответить
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5838
23.09.2020 13:42 Ответить
Обычное дело же! Если победил с результатом 80% - инаугурацию проводи досрочно и тайно!
23.09.2020 13:43 Ответить
Скоро отправятся обратно в стойло жевать овес. Как Пушкин писал:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0335.htm#c1 Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Прошло два века. Зачем тратить на них время? Стаду свобода не нужна.
23.09.2020 13:44 Ответить
клятва... это такая вещь...которая меняется и предаётся при случаях продажности, или под влиянием пыток,насилия...((хоть клятва служению отечеству, хоть клятва президента, дипутата, мэра ,или врача тайна гипократа... всё это в большей степени пустые слова...сотрясание и вибрации воздуха((
23.09.2020 13:45 Ответить
Писец !!!!!! Бесхребетное стадо баранов !!!!
23.09.2020 13:45 Ответить


Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 7759
23.09.2020 13:45 Ответить
..потрепал их по холке и покормил сахарком.
23.09.2020 14:08 Ответить
Дополнительная информация. Министр обороны Беларуси Хренин - этнический кацап, хоть и родился в Беларуси, где его папашка, уроженец Пензы проходил армейскую службу.
23.09.2020 13:46 Ответить
Не в этом дело.Первой воинской частью,присягнувшей на верность народу Украины,тоже командовал не украинец.А толку,что Уссатый белорус?Совесть и честь-вот критерии,а не этническая принадлежность.А если белорусы терпят этих ублюдков,то это их выбор.Точнее-их ссыкливость и пассивность.До недавнего времени и наша власть Лукашика в дупу цемала.Я уже не говорю об открытой поддержке Белоруссией аннексии Крыма,но есть еще кое-что,о чем не хотят говорить.Было несколько подтвержденных случаев,когда подбитая кацапская техника оказывалась прибывшей с территории Белоруссии.Почему об этом молчат,можно только догадываться
23.09.2020 13:58 Ответить
Хех ... Лукашенко по національності українець. Яник був білорус.
23.09.2020 14:45 Ответить
Я не особо интересуюсь биографией гниды Лукашенко.А к чему эта справка о национальностях?
23.09.2020 14:57 Ответить
Prezidenta tak vet netu.Komu oni prisiagu davali neponiatno
23.09.2020 13:47 Ответить
Военные Беларуси не предали Бацку, как в свое время военные крысма предали Украину. До конца так до конца. Предателей нигде не любят
23.09.2020 13:50 Ответить
Шарики, цвяточки, мялиция с на уродам...
23.09.2020 13:51 Ответить
Революцию в Беларуси организовали продавцы шариков и цветочков.
И они таки не прогадали )))))))
23.09.2020 14:15 Ответить
Вытаскивать и вязать женщин - это та еще заслуга. Позорище.
23.09.2020 13:52 Ответить
Фундаментальная разница: в Украине воинская присяга даётся народу Украины, а не властям.
23.09.2020 13:56 Ответить
А крысчане кому присягу давали? ху#лу по всей видимости...
23.09.2020 14:15 Ответить
Рамсы попутали.
23.09.2020 17:17 Ответить
Это упрёк, а если да, то нам ли их упрекать?
23.09.2020 13:59 Ответить
А что в этой губернии паРаши присягу принимают на верность президенту каждые пять лет??
23.09.2020 14:02 Ответить
Крепостные должны работать ,хороводы и карнавал закончились, 😅😂😑🤔 Революия синих поп ,ну главное , что не Майдан ,они же не майдонутые 😂🤔
23.09.2020 14:03 Ответить
Мали "під боком" нейтральну країну - отримали ворожу.
Кому від цього стало краще?
Кремлю!
Тобто - "корисні ідіоти" спрацювали на Кремль..Як завжди...
23.09.2020 14:10 Ответить
Лучше иметь дочь - проститутку, чем сына - силовика
23.09.2020 14:24 Ответить
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
23.09.2020 14:29 Ответить
Клятва народу - зрозуміло...
Клятва країні - теж зрозуміло...
А до чого клятва найнятому чинуші???
23.09.2020 14:29 Ответить
Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні - Цензор.НЕТ 3128
23.09.2020 14:33 Ответить
Прахоботы на раздорожье,Вроде и Лукашенко, не наш,вроде и Тихановская не наша,ну, за россию они.Пэтрухе не повезло и так нельзя, и так.
23.09.2020 14:40 Ответить
Что за хрень? Военные дают присягу один раз - клянутся защищать Родину от внешних врагов, а не всяких 3,14дарасов, которые приходят к власти каждые 5 лет.
23.09.2020 14:44 Ответить
еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".
23.09.2020 16:00 Ответить
Тут є чиста хунта. Я думаю скабєєва і ********** про це сьогодні повідомлять?
23.09.2020 16:19 Ответить
Революция синих жоп закончилась?
23.09.2020 16:35 Ответить
Легитимных военных в Белоруси теперь тоже нет...
23.09.2020 17:01 Ответить
Лукашенко прошел инаугурацию и теперь он законный президент. Нравится это кому-то или не нравится.И все-таки остается сожалеть что наш Янек не имел такого сильного характера как бацька. Сколько людей остались бы живы, Крым и Донбасс были украинскими. Экономика и финансы не пали. А осенью 2014 его все равно бы переизбрали.
23.09.2020 18:44 Ответить
Не инаугурация, а бред алкаша перед зеркалом.
Смотрит в зеркало, а там лисичка-писец.
23.09.2020 19:35 Ответить
 
 