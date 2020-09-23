Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко
Белорусские военнослужащие сегодня после церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и "президенту".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет БЕЛТА.
В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и "главнокомандующим", что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.
"Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.
В ответ прозвучало троекратное "Клянемся!" от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн.
Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.
После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения.
Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.
Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.
Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.
Диктаторам не клянуться их или бояться или сами по уши в крови!!!
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0335.htm#c1 Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Прошло два века. Зачем тратить на них время? Стаду свобода не нужна.
науродам...
И они таки не прогадали )))))))
Кому від цього стало краще?
Кремлю!
Тобто - "корисні ідіоти" спрацювали на Кремль..Як завжди...
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
Клятва країні - теж зрозуміло...
А до чого клятва найнятому чинуші???
Смотрит в зеркало, а там лисичка-писец.