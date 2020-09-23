РУС
Новости Агрессия России против Украины
5 324 16

Самолеты стран НАТО в рамках учений "Объединенные усилия - 2020" будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря. КАРТА

Самолеты стран НАТО в рамках учений

Самолеты В-52Н Stratofortress будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря по плану военных учений Украина - НАТО "Объединенные усилия 2020".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Такого мы еще не видели - 7 самолетов-разведчиков и заправщиков стран НАТО над Черным морем. Сегодня авиационная группа Стратофортрессов В-52Н в количестве четырех бортов, два из которых уже вылетели из Великобритании (сейчас в районе Гостомеля), а еще два вылетают в ближайшие полчаса, будет отрабатывать задачи на полигонах западной части Украины и северо-западной части Черного моря по плану военных учений Украина - НАТО "Объединенные усилия 2020", - отмечает журналист.

Кроме того, по словам Клименко, американский самолето-вертолет (Bell Helicopter V-22 Osprey) сейчас летит над Днепром на север, в Киев подлетает над Днепром с юга.

Самолеты стран НАТО в рамках учений Объединенные усилия - 2020 будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря 01
Самолеты стран НАТО в рамках учений Объединенные усилия - 2020 будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря 02
Самолеты стран НАТО в рамках учений Объединенные усилия - 2020 будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря 03

Автор: 

НАТО (10255) оборона (5267) самолет (3672) военные учения (3475) Клименко Андрей журналист (60)
И хорошо. Главное, шоб не уставали.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
Ето же просто прекрасно!
РЕСПЕКТ США!
РЕСПЕКТ, СОЮЗНИКИ!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:49 Ответить
Достойный ответ, некоторым сильно "уставшим от войны" у нас, на учения кауказ2020. И казалось бы, при чём тут Кавказ, когда у наших границ вошкаются?...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:51 Ответить
и Крымскую область чиркнуть бы не мешало..километров так 100-200 в глубь..
показать весь комментарий
23.09.2020 13:56 Ответить
Тренируйтесь, тренируйтесь, подольше и почаще
показать весь комментарий
23.09.2020 14:03 Ответить
А можете оспреем зеленскава исполосить?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:04 Ответить
Літаки країн НАТО в межах навчань "Об'єднані зусилля - 2020" відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря - Цензор.НЕТ 3251
показать весь комментарий
23.09.2020 14:08 Ответить
в москалів дещо стислось.... читав вони там також якісь "навчання" починають - кус-кус? кіс-кіс? сказ-сказ??? забув назву!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:15 Ответить
Газ-мяс!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:17 Ответить
пісь-пісь
показать весь комментарий
23.09.2020 14:39 Ответить
Такої кількості союзницької авіації Україна не бачила з часів Другої світової.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:31 Ответить
Воду в Крым возить наверно будут.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:41 Ответить
Так Зеленский "президент мира" или "войны"?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:34 Ответить
Чмо
показать весь комментарий
23.09.2020 21:39 Ответить
Также по состоянию на 14:50 над Черным морем в районе крымского побережья «висит» сразу несколько самолетов НАТО - три стратегических разведчика Boeing RC-135, патрульный самолёт ПЛО P-8 Poseidon и британский самолёт разведки и целеуказания Sentinel R1. В районе дельты Дуная сканирует пространство «летающая тарелка» Boeing E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражирует заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании
показать весь комментарий
23.09.2020 16:19 Ответить
Скануть поверхню для карт томагавків.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:23 Ответить
 
 