Самолеты стран НАТО в рамках учений "Объединенные усилия - 2020" будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря. КАРТА

Самолеты В-52Н Stratofortress будут отрабатывать задачи в северо-западной части Черного моря по плану военных учений Украина - НАТО "Объединенные усилия 2020".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Такого мы еще не видели - 7 самолетов-разведчиков и заправщиков стран НАТО над Черным морем. Сегодня авиационная группа Стратофортрессов В-52Н в количестве четырех бортов, два из которых уже вылетели из Великобритании (сейчас в районе Гостомеля), а еще два вылетают в ближайшие полчаса, будет отрабатывать задачи на полигонах западной части Украины и северо-западной части Черного моря по плану военных учений Украина - НАТО "Объединенные усилия 2020", - отмечает журналист.

Кроме того, по словам Клименко, американский самолето-вертолет (Bell Helicopter V-22 Osprey) сейчас летит над Днепром на север, в Киев подлетает над Днепром с юга.

