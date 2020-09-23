РУС
Важно увеличить для Путина цену его агрессии против Украины среди россиян, - Волкер

Важно увеличить для Путина цену его агрессии против Украины среди россиян, - Волкер

Президент РФ Владимир Путин очень доволен ситуацией на Донбассе такой, какой она является сегодня, заявил во время второго дня форума организованного американским Центром анализа европейской политики бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Он не видит необходимости в разрешении ситуации. Он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС", - отметил Волкер.

Волкер также подчеркнул важность увеличить для Путина цену его агрессии против Украины среди самих россиян:

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему русские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит ... Внутри российского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине", - отметил экс-представитель Госдепартамента США по Украине.

Волкер считает, что если США придут к этим шагам и создадут такие условия для Путина, он может прийти к выводу, что его политика по отношению к Украине имеет слишком большую цену.

путин владимир россия США Донбасс Волкер Курт
Курт, цена агрессии для расисян измеряется только падением уровня жизни с помощью Вежливых санкций, иначе никак. Только пустой холодильник победит буйный телевизор
23.09.2020 13:57
От зеленского я такого не слышал ни разу
23.09.2020 13:59
Перевод для мацкалей:
мацкали будут нищенствовать.
23.09.2020 14:02
Курт, цена агрессии для расисян измеряется только падением уровня жизни с помощью Вежливых санкций, иначе никак. Только пустой холодильник победит буйный телевизор
23.09.2020 13:57
Вони звикли жити в лайні. Трохи знизь ціну на бояру і вже раді. Санкції б'ють тільки по богатим, а вони втрати компенсують з бюджету. Тому це, гра на довгу дистанцію, поки хвиля докотиться до ціни на бояру.
23.09.2020 14:22
От зеленского я такого не слышал ни разу
23.09.2020 13:59
русские солдаты воюют против их братьев в Украине

Волкер -- малоросс!!!
23.09.2020 13:59
ето он тонко протролил тупоголових мацкалей.
23.09.2020 14:03
Перевод для мацкалей:
мацкали будут нищенствовать.
23.09.2020 14:02
Однозначно потрібно робити так, щоб усі 130 млн. кацапоїдів стали нищобродами і світовими ізгоями. Тільки це приведе до результату. А оте все, що вони повводили - то таке, ні про що. Ну не поїдуть сотня кацапів у США на відпочинок. І що? Є тисячі інших місць, де їх з радістю приймуть.
23.09.2020 14:08
не кажіть.
путен почав скавчати і просити зняти санкції, мотивуючи це ковідом.
Було. Факт!
23.09.2020 14:11
Доволен путин или не доволен- это его личное дело!!!!
Помогите нам!!!!! Помогите!!!!
23.09.2020 14:03
Ну, такої кількості союзницької авіації, як сьогодні, Україна не бачила з часів Другої світової.
23.09.2020 14:26
Як допомогти ? Дати рибу чи вудку ?
23.09.2020 21:15
Ага одни дебилы там, прям не знают. Всё знают и поддерживают или глубоко пофиг.

Может он сибирских отшельников имеет ввиду?
23.09.2020 14:04
А недоумок ******** *****. Ністрілять!
23.09.2020 14:04
Так вперед, чому шмарклі там жуєте? Чи думаєте, якщо заборонили сотні кацапів у вас там шльондрати, то це вже ВАЩЄ?
23.09.2020 14:05
Курт,не с этой земразью у власти,они увеличивают цену для украинцев,ублюдки
23.09.2020 14:05
а у зе то скидки, то распродажи, то черные пятницы...
23.09.2020 14:09
Да этим ценителям боярышника плевать. Не лучше ли арестовать имущество всяко-разных Абрамовичей и Усмановых и сделать вид "аэтонемы!!!"
Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер - Цензор.НЕТ 6816
23.09.2020 14:10
Це він зебілам пояснює ?
Марно. Вони вже хочуть капітулювати.
Боротись за країну важко і ліньки.
23.09.2020 14:10
Хороший парень этот Волкер, но слишком деликатный. Никогда не поймут они ордынско - мордовского менталитета
23.09.2020 14:13
За них не парся, все вони прекрасно розуміють, краще нас.
23.09.2020 14:27
кацапский МПК1331пр. столкнулся с рефрижератором у Дании , а город подумал..
23.09.2020 14:13
А кто увеличит цену агрессия моники против Украины?

Нафтогаз - чистая прибыль за первое полугодие:
2016; 21,8 млрд
2017: 18,6 млрд
2018: 13,6 млрд
2019: 17,6 млрд
2020: МИНУС 11,5 млрд
23.09.2020 14:18
"Оспреї " над Києвом В-52 над Украіною !
Росія в істериці і по запарці і почала збивати своі літаки над Тамбовом 👍🏼😄
23.09.2020 14:28
Люди не понимают, почему русские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым,....АМЕРИКАНЦЫ МОГЛИ БЫ ВСЕМУ МИРУ ЧЕРЕЗ СВОИ СМИ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ РАССКАЗАТЬ ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МОСКОВИЯ В СВОИХ БЫВШИХ КОЛОНИЯХ ,так как Украина деньги пускает на армию,чтобы сдерживать московскую Орду. Источник: https://censor.net/ru/n3220842
23.09.2020 14:29
Не схоже що він говорить про втому чи безальтернативне миролюбство. Доки каців не мочити, вони не будуть відчувати втому від агресії.
23.09.2020 14:29
Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер - Цензор.НЕТ 5659
23.09.2020 14:33
Так, якщо Україна не має мети і шатається з сторони в сторону. Ось Європа і не може зрозуміти наші наміри.
23.09.2020 15:11
Эмбарго на поставку из орды нефти, газа, золота, украденных у колоний (народов Сибири, Дальнего востока и т.д.) вместо словесных заявлений., могло бы сильно ускорить процесс ее умиротворения.
23.09.2020 14:37
Речь идет о потерях в рядах "повстанцев"? Так у нас "стойкое перемирие" с нашей стороны.
23.09.2020 14:47
І вже багато років.
23.09.2020 15:12
Когда-то в Киеве к бульвару Джона Маккейна прибавится проспект Курта Волкера.
23.09.2020 14:56
Не надо создавать миф-все все знают и понимают.Мало того-одобряют.Так что нищенское настоящее должно стать достойной оплатой за имперские понты.
23.09.2020 15:11
Слуги кремля старательно и упорно цену агрессии для агрессора всячески снижают.
23.09.2020 15:14
У 19 році "Даймлєр - Бенц" відкрив у Мордорі завод повного циклу (зварка, фарбування) по виготовленню "Мерседесів" потужністю 25 т.шт. на рік...


У церемонії відкриття приймали участь голова правління Daimler AG Дітер Цетше, міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер...
23.09.2020 15:21
А в Украине сколько заводов открыли европейцы?
23.09.2020 18:58
Все правильно,есть только одно но...
поцЗедент со своим окружением с Волкером не согласны
23.09.2020 15:22
Санкций побольше и почаще. И забор повыше. Через 5 лет спросить - "Хватит"? В случае не правильного ответа ещё добавить побольше и почаще. Через 5 лет опять спросить. Если будет у кого.
24.09.2020 10:58
 
 