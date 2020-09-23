Важно увеличить для Путина цену его агрессии против Украины среди россиян, - Волкер

Президент РФ Владимир Путин очень доволен ситуацией на Донбассе такой, какой она является сегодня, заявил во время второго дня форума организованного американским Центром анализа европейской политики бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Он не видит необходимости в разрешении ситуации. Он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС", - отметил Волкер.

Волкер также подчеркнул важность увеличить для Путина цену его агрессии против Украины среди самих россиян:

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему русские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит ... Внутри российского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине", - отметил экс-представитель Госдепартамента США по Украине.

Волкер считает, что если США придут к этим шагам и создадут такие условия для Путина, он может прийти к выводу, что его политика по отношению к Украине имеет слишком большую цену.

