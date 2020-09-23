Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о новой стратегии ЕС по миграции и предоставлению убежища

Прежние рецепты регулирования миграции больше не действуют в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Пакт Европейской комиссии по миграции и убежищу, который мы сегодня представляем, предлагает новый старт. Необходимо найти равновесие между многочисленными справедливыми интересами. Мы хотим уважать наши ценности и в то же время принять вызов глобализации", - сказала фон дер Ляйен, выступая в среду в Брюсселе с заявлением для прессы.

По ее словам, Европе следует отказать от чрезвычайных решений, чтобы заменить их предсказуемой системой управления миграцией.

"Я убеждена, что предложение комиссии является для этого хорошей основой", - отметила глава ЕК, добавив, что предлагаемый пакт разумно сочетает ответственность и солидарность между государствами-членами ЕС. Она видит в нем "очень прагматичный и реалистичный подход".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Фон дер Ляйен настаивала на доверии между государствами-членами ЕС и обеспечении доверия граждан союза.

"Пакт отражает эту проблематику во всей ее сложности. Он охватывает все аспекты миграции: управление границами, проверку мигрантов, (социальную) интеграцию, возвраты (в страны исхода) и отношения с нашими внешними партнерами", - продолжила председатель ЕК.

Она отметила, что учитывается разница в том миграционном давлении, которое оказывается на границах различных государств, и вопрос ставится в плане того, как в рамках солидарности одни государства-члены должны помогать другим.

"Мы должны найти устойчивые решения для миграции, мы должны все действовать для этого", - призвала глава ЕК.

При этом фон дер Ляйен объявила о пилотном проекте Еврокомиссии для греческого острова Лесбос по центру приема мигрантов. Для этого при помощи агентств Европейского союза создана специальная рабочая группа, которой поручено улучшить положение находящихся на острове мигрантов.

"Вместе мы должны показать, что Европа регулирует вопрос миграции гуманным и эффективным образом", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.