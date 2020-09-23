РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости
5 762 25

Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о новой стратегии ЕС по миграции и предоставлению убежища

Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о новой стратегии ЕС по миграции и предоставлению убежища

Прежние рецепты регулирования миграции больше не действуют в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Пакт Европейской комиссии по миграции и убежищу, который мы сегодня представляем, предлагает новый старт. Необходимо найти равновесие между многочисленными справедливыми интересами. Мы хотим уважать наши ценности и в то же время принять вызов глобализации", - сказала фон дер Ляйен, выступая в среду в Брюсселе с заявлением для прессы.

По ее словам, Европе следует отказать от чрезвычайных решений, чтобы заменить их предсказуемой системой управления миграцией.

"Я убеждена, что предложение комиссии является для этого хорошей основой", - отметила глава ЕК, добавив, что предлагаемый пакт разумно сочетает ответственность и солидарность между государствами-членами ЕС. Она видит в нем "очень прагматичный и реалистичный подход".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Фон дер Ляйен настаивала на доверии между государствами-членами ЕС и обеспечении доверия граждан союза.

"Пакт отражает эту проблематику во всей ее сложности. Он охватывает все аспекты миграции: управление границами, проверку мигрантов, (социальную) интеграцию, возвраты (в страны исхода) и отношения с нашими внешними партнерами", - продолжила председатель ЕК.

Она отметила, что учитывается разница в том миграционном давлении, которое оказывается на границах различных государств, и вопрос ставится в плане того, как в рамках солидарности одни государства-члены должны помогать другим.

"Мы должны найти устойчивые решения для миграции, мы должны все действовать для этого", - призвала глава ЕК.

При этом фон дер Ляйен объявила о пилотном проекте Еврокомиссии для греческого острова Лесбос по центру приема мигрантов. Для этого при помощи агентств Европейского союза создана специальная рабочая группа, которой поручено улучшить положение находящихся на острове мигрантов.

"Вместе мы должны показать, что Европа регулирует вопрос миграции гуманным и эффективным образом", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.

Еврокомиссия (1516) Европа (1993) миграция (263) Урсула фон дер Ляйен (591)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
цитат много, а смысла ноль. может кто-то больше понял из этого бла-бла-бла? в ЕС наконец осознали, что европейцы скоро станут этническим меньшинством у себя дома?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:24 Ответить
+5
Вот так европейцы и решают проблемы - наговорила целую кучу слов без всякого содержательного наполнения, этакий поток сознания.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:42 Ответить
+4
Halt's Maul, Unterdeutsch.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wishful thinking.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:22 Ответить
У дамы есть способ честного пересчета миллиона украинских мигрантов в Польше на курдо-арабо-сирийцев в Германии, франко-африканцев во Франции и того сброда из Кале, который французкие патрули эскортируют к британским границам?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:27 Ответить
Є один ньюанс... українціі в Польщі на 99% перебувають легально і не претендують на неробство і соціал, як всі ці кольорові "хомо еректус"))))
показать весь комментарий
23.09.2020 18:41 Ответить
Вот Европе и есть у кого поучиться.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:51 Ответить
Давай лучше санкции для поляков и прибалтов. Как деньги из котла брать так они первые, а черноту у себя приютить под дурачка косят.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:22 Ответить
Halt's Maul, Unterdeutsch.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:30 Ответить
цитат много, а смысла ноль. может кто-то больше понял из этого бла-бла-бла? в ЕС наконец осознали, что европейцы скоро станут этническим меньшинством у себя дома?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:24 Ответить
Там два аспекта. Перше, Східна Європа давно вже заявила що, бачила вона в гробу тих арабів з африканцями, вони беруть до себе тільки білих з пост-радянських країн. Друге, французи і німці вже тихенько своїй владі натякають що, будуть морди бити за тих арабів. Ковід використали тільки для обмеження і їм це, сподобалося. Європа нє рєзіновая.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:53 Ответить
о этих аспектах знают все. а вот о чем тетка говорила?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:59 Ответить
После закрытия границ из-за кобылавируса, где государства действовали по принципу "каждый сам за себя", такие разговоры воспринимаются особо смешно.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:28 Ответить
Вот так европейцы и решают проблемы - наговорила целую кучу слов без всякого содержательного наполнения, этакий поток сознания.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:42 Ответить
...При этом фон дер Ляйен объявила о пилотном проекте Еврокомиссии для греческого острова Лесбос по центру приема мигрантов. Источник: https://censor.net/ru/n3220847

То есть, мигрантов будут этапировать на "безлюдные" острова, оставив "в цивилизации" "избранных"...

Тобто, як було при союзі - массу ешелонами вивозили на "освоєння Сибіру"...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:50 Ответить
Если не сделаете упор на миграцию людей европеоидной расы, Европа скоро изменится без возможности исправления ситуации, недолго осталось. Забирайте оставшихся из Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Только выиграете.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:56 Ответить
Гомо-советикусы "белой расы" - не менее дефектный материал для Европы, чем акбарнутые сунно-шииты. Взять тех же ПЕСанутых на Цензоре. Из них Европа, как из свиньи пахотная лошадь.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:18 Ответить
...
показать весь комментарий
23.09.2020 18:45 Ответить
Не согласна. Уже второе поколение полностью ассимилируется и не будет отличаться от местных. Что никогда не произойдет с арабами или негроидной расой.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:17 Ответить
Европа уже не та прежняя
показать весь комментарий
23.09.2020 15:06 Ответить
Веками отсасывать у Империи Зла то прусско-саксонскими ртами, то англо-французскими, то левацкими - невольно забеременеешь "хусским михом". А тут еще и китай на востоке пучится, инфицированный тем же русским миром посредством Великого Кормчего и подпитанный теми же немецкими и прочими деньжищами, которые бойко торгуют ******, на которых будут вешать наш западный мир Свободы... Всё идет к новым тёмным векам, особенно после того, как Запад начал заигрывать с Пуйлом на фоне его преступлений в Чечне 21 год назад.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:33 Ответить
Уж лучше помогите Сирии освободиться от оккупантов и им не придется быть беженцами.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:07 Ответить
Что они по сути предложили? Если это авиарейс, то да, авиакомпании берут на себя обязанность вернуть пасскажира, если не выполнены условия въезда. Если это ж/д, пешеходы и автомобили, то просто физически не пускать на территорию и тогда вариант Франция-Великобритания - лагеря нелегалов на границе с К ним приплывают на надувных лодках мигранты без документов. Ни одна страна мира их обратно к себе не примет. У ЕС два выбора: либо топить лодки вместе с пассажирами, либо принимать и ассимилировать. А то, что они предлагают резервацию сделать на острове - довольно интересно. Кстати, у Австралии есть такой остров.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:09 Ответить
Цыган-то не могут веками ассимилировать, а тут еще афро-азиатские орды враждебных, чуждых и часто просто недоросших до европейской цивилизации культур... Игра с ними в поддавки, как и игра в поддавки с Пуйлом, ни приведет ни к чему, кроме крушения единственной цивилизации на Земле, построенной на принципах свободы и уважения к человеку. Человечество идет к новому варварству и темным векам.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:41 Ответить
на Лесбосе давно резервация
показать весь комментарий
23.09.2020 16:17 Ответить
Бла бла бла.. а про що вона промукала .. хз
показать весь комментарий
23.09.2020 15:14 Ответить
это Европа готовится к нашествию русскоязычных жителей Украины в связи с ограничением языка в быту.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:00 Ответить
возвращение в страны исхода? Оно раньше было, но африканцам удавалось доказывать в судах, что их нельзя возвращать по причине опасности. А теперь что, по другому будет? Хотя норги когда-то выставили более 300 нохчей оборатно в Рашу и глазом не моргнули.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:21 Ответить
 
 