Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Авторитетный журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира за 2020 год. Персоналии разделили по категориям "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Среди "Лидеров" в этом году оказались канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару и другие.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей.

К "Титанам" издание отнесло эпидемиолога из Китая Чжун Наньшань, гендиректора Google Сундара Пичаи, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.

В категорию "Новаторов" вошли астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, один из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.

"Деятелями искусств" определены южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, певица Селена Гомез, виолончелист Йо Йо Ма и другие.

К "Кумирам" отнесли основателей движения "Black Lives Matter", правозащитницу Анджелу Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и других.

