Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
Авторитетный журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира за 2020 год. Персоналии разделили по категориям "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.
Среди "Лидеров" в этом году оказались канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару и другие.
Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей.
К "Титанам" издание отнесло эпидемиолога из Китая Чжун Наньшань, гендиректора Google Сундара Пичаи, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.
В категорию "Новаторов" вошли астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, один из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.
"Деятелями искусств" определены южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, певица Селена Гомез, виолончелист Йо Йо Ма и другие.
К "Кумирам" отнесли основателей движения "Black Lives Matter", правозащитницу Анджелу Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и других.
на коленях бунтовать да бить своих
Биография у него - лучше не придумаешь.
И пугая мир одними лишь МУЛЬТИКАМИ.
была бы категория "*******" - вошел бы первым номером..
кто еще может таким похвастаться? )))) а? то то же!!! ))))
(думаю его миссия уже выполнена... кровавый след уже оставлен...потомками уже переоценен...и надо бы в мавзолей потихоньку ( а не потихоньку еще лучше) передвигаться... )
https://twitter.com/Krychek5
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Никогда такого не было, и вот - опять!
Анжела Дэвис - ообще из 70-х.
И эти люди влиятельнее вороватого любителя маленьких мальчиков.
Это просто дискриминация, что нет номинации "самый мерзкий педофил".
Давайте ще ордловців нагородимо,ті також за свої права борються.Зовсім в світі по дуріли.
Самые влиятельные 2020 - разработчики COVID-19 !
------------------------------------------------
эта та которая убила федерального судью ? госпади , население со временем становиться еще тупее .
-------------------------------------------------------------
Трамп это понятно , ему только за ближневосточное соглашение о мире между Израилем и арабскими странами можно дать Нобелевскую Премию Мира , а Байден тут как оказался ? Или Джо отметили за оказание им преференций китайским финансовым компаниям получившим преимущества на фондовом рынке США перед американскими ?
.