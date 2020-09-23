РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости
7 911 64

Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Авторитетный журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира за 2020 год. Персоналии разделили по категориям "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Среди "Лидеров" в этом году оказались канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару и другие.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей.

К "Титанам" издание отнесло эпидемиолога из Китая Чжун Наньшань, гендиректора Google Сундара Пичаи, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.

В категорию "Новаторов" вошли астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, один из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.

"Деятелями искусств" определены южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, певица Селена Гомез, виолончелист Йо Йо Ма и другие.

К "Кумирам" отнесли основателей движения "Black Lives Matter", правозащитницу Анджелу Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и других.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ

Автор: 

путин владимир (31993) США (27721) журнал (35) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
У кацапов второй день подряд горюшко... Вчера навернулся Су-30, вроде бил случайно сбит другой "сушкой". А сегодня в Ливии кирдыкнулся вертолет с вагнеровцами. Причем навернулся очень хорошо, выживших нет...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:32 Ответить
+13
Все. Опустили ботоксного деда.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:20 Ответить
+9
Да куда ему при бубочки то
показать весь комментарий
23.09.2020 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да куда ему при бубочки то
показать весь комментарий
23.09.2020 14:19 Ответить
Молодець, тримай!
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 8935
показать весь комментарий
23.09.2020 14:27 Ответить
У кацапов второй день подряд горюшко... Вчера навернулся Су-30, вроде бил случайно сбит другой "сушкой". А сегодня в Ливии кирдыкнулся вертолет с вагнеровцами. Причем навернулся очень хорошо, выживших нет...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/451550

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
23.09.2020 14:49 Ответить
Палай далі, казковий 8 відсотковий!)))
показать весь комментарий
23.09.2020 15:43 Ответить
поражаюсь дебелизму журналистов какой нахрен влиятельный если он сам ширинку застегнуть не в состоянии вы что геть обкурылыся поклонению баблу??? а САМ ОН ЧТО МОЖЕТ БЕЗ ДЕНЕГ ТЕХ КОТОРЫЕ В ОДИН момент просто станут топливом для костров и печек???? отвечаю ничего...
показать весь комментарий
23.09.2020 16:12 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 2226
показать весь комментарий
23.09.2020 20:11 Ответить
напевно тому, що він перемістився у рейтинг самих паскудних людей планети. Він там перше місце має зайняти.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:19 Ответить
Все. Опустили ботоксного деда.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:20 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 9960
показать весь комментарий
23.09.2020 14:50 Ответить
яке плюгаве ЧМО !!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:55 Ответить
Су-30 сбит пушкой СУ-35 под Тверью вчера.Вояки не проверили боекомплект,пушки оказались заряжены боевыми.Варвары.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:22 Ответить
ну почему сразу варвары?може у них форма протеста такая.
на коленях бунтовать да бить своих
показать весь комментарий
23.09.2020 14:26 Ответить
Нет, своих они бьют что-бы чужие смеялись
показать весь комментарий
23.09.2020 14:39 Ответить
Основатели BLM-категория кумиры?Забавно.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:23 Ответить
Вот и мне подумалось, а почему и самого джоржика флойда Таймс к "Кумирам" не причислил?
Биография у него - лучше не придумаешь.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:18 Ответить
...ввести еще одну категорию "*****" - будет там единственным и неповторимым
показать весь комментарий
23.09.2020 14:24 Ответить
Надо признать честно. ***** удалось невероятное. Огромную страну с неблагоприятным климатом, где бананы не растут принципиально, сделать самой настоящей банановой республикой!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:24 Ответить
обидели ********...пряник не дали.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:24 Ответить
Жаль нет категории "клоун", наш бы точно туда попал
показать весь комментарий
23.09.2020 14:24 Ответить
Какэта??? Кто ещё в мире ходит в туалет с шестью охранниками?!!!
Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time - Цензор.НЕТ 2106
показать весь комментарий
23.09.2020 14:25 Ответить
Ким Чен Ын?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:30 Ответить
Очень трудно быть "влиятельным человеком" постоянно сидя в БУНКЕРЕ.
И пугая мир одними лишь МУЛЬТИКАМИ.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:26 Ответить
_Таймс покончил с восславлением людоедов, надо понимать? То у этих нравственных калек шилькгрубер человек года, то путлер... Недоумеваю почему они в 2001 бен ладена не признали.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:29 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 8069
показать весь комментарий
23.09.2020 14:29 Ответить
Ну так это ж список людей, а не ******.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:29 Ответить
Анжела Девис и Основатели Черных Жизней - это люди ? Им в один ряд с путиным будет самый раз .
показать весь комментарий
23.09.2020 20:33 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 1087
показать весь комментарий
23.09.2020 14:30 Ответить
Не стоило рога спиливать, с ними ты выглядел бы круче
показать весь комментарий
23.09.2020 14:32 Ответить
все от категорий зависит.
была бы категория "*******" - вошел бы первым номером..
показать весь комментарий
23.09.2020 14:32 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 3739....
показать весь комментарий
23.09.2020 14:39 Ответить
а пока постой отам в сторонке, дай людям пройти...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:40 Ответить
Я думаю уже в ближайшее время будет создан новый список, угадайте где этот список появится,и тогда он займёт всё призовые места.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:34 Ответить
фигня! зато он имеет личное всемирно известное погоняло - *****!
кто еще может таким похвастаться? )))) а? то то же!!! ))))
(думаю его миссия уже выполнена... кровавый след уже оставлен...потомками уже переоценен...и надо бы в мавзолей потихоньку ( а не потихоньку еще лучше) передвигаться... )
показать весь комментарий
23.09.2020 14:35 Ответить
Путлєр - терорист номер один в світі і вбивця мілліонів людей в світі ( Сирія , Грузія , Украіна , Чечня і т.д) список можна продовжувати , але ж він цього не визнає ніколи , тому і сприйняв цю новину з сумом !
показать весь комментарий
23.09.2020 14:35 Ответить
А оно ему надо, к себе внимание привлекать? Вчера, на ассамблее ООН, что то мямлил как школьник на конкурсе чтецов. Мы за мир, Миру мир. Зато никого не обидел.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:36 Ответить
Х*йло - бесконечно-малая величина, значимостью которой можно пренебречь
показать весь комментарий
23.09.2020 14:40 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 7921
показать весь комментарий
23.09.2020 14:40 Ответить
Похоже, и так же как и ты, безрогие
показать весь комментарий
23.09.2020 14:42 Ответить
милашка и гадёнышь.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:54 Ответить
Сдулся шарик.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:43 Ответить
пєндоси всьо дєлают, штобе унізіть расісюшку - вєлікую дєржаву!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:44 Ответить
щас Білорусь захватить і ввійде
показать весь комментарий
23.09.2020 14:47 Ответить
невезуха сегодня у **************...то ***** ни во что не ставят,то военный до ужаса корабль получил пробоину после тарана контейнеровоза .хорошо хоть контейнеровоз,а не овцевоз

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Никогда такого не было, и вот - опять!

Российский малый противолодочный корабль "Казанец"столкнулся с контейнеровозом в Эресуннском проливе. Авария произошла на юге Эресуннского моста в датских водах.
У корабля пробоина выше ватерлинии.Ползёт в Балтийск своим ходом.

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 3826

https://twitter.com/Krychek5/status/1308729504823750657/photo/1
показать весь комментарий
23.09.2020 14:49 Ответить
Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 4491
показать весь комментарий
23.09.2020 14:53 Ответить
В каком-то году он попал в этот список. Интересно, в какой категории? Лидер? Лидер всех, кто считает, что рашке позволено воровать у соседей территории.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:54 Ответить
Виолончелист Йо Йо Ма - это герой журнала "Америка" середины 80-х.
Анжела Дэвис - ообще из 70-х.
И эти люди влиятельнее вороватого любителя маленьких мальчиков.
Это просто дискриминация, что нет номинации "самый мерзкий педофил".
показать весь комментарий
23.09.2020 14:53 Ответить
Этот мудель называется *****. В списке негодяев - на первом месте! Смерть поцу - мучительную и длинную!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:54 Ответить
К "Кумирам" отнесли основателей движения "Black Lives Matter", правозащитницу Анджелу Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и других.Источник: https://censor.net/ru/n3220848

Давайте ще ордловців нагородимо,ті також за свої права борються.Зовсім в світі по дуріли.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:04 Ответить
Я бы за Пон Джун Хо (снявшего б-гомерзских Окча и Паразиты) вообще бы бойкотировал тех, кто присваивал им эти звания.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/235566 Та за фільми мови немає.Зараз фігню знімають,для дебілів.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:11 Ответить
путин - лох и черт!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:06 Ответить
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 8936
показать весь комментарий
23.09.2020 15:08 Ответить
Вірусологів з Уханя нагородили. Глобалістам дах знесло.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:09 Ответить
Фуфло это рейтинг.
Самые влиятельные 2020 - разработчики COVID-19 !
показать весь комментарий
23.09.2020 15:10 Ответить
А Грету чому не нагородили? Це видання напевно ейджисти.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:05 Ответить
А нашого бубочки немає? Що ******* забула направити подання, чи єрмак спер?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:17 Ответить
Не справедливо как то - надо срочно внести, вперёд ногами.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:36 Ответить
А какой на хрен, с путина титан мысли?? тиран и террорист, он и в африке тиран и убийца!!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:16 Ответить
правозащитницу Анджелу Дэвис

------------------------------------------------
эта та которая убила федерального судью ? госпади , население со временем становиться еще тупее .
показать весь комментарий
23.09.2020 20:24 Ответить
Среди "Лидеров" в этом году оказались президент США Дональд Трамп, его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден,

-------------------------------------------------------------
Трамп это понятно , ему только за ближневосточное соглашение о мире между Израилем и арабскими странами можно дать Нобелевскую Премию Мира , а Байден тут как оказался ? Или Джо отметили за оказание им преференций китайским финансовым компаниям получившим преимущества на фондовом рынке США перед американскими ?

.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:29 Ответить
 
 