"Нафтогаз" за первое полугодие показал убытки 11,5 млрд грн, но вместо исправления недоработок занимается манипуляциями, - бывший исполнительный директор Витренко

Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.

Как отметил в Facebook бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, эти цифры долго не показывали, "задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства".

"И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того, чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной", - пишет он.

По мнению Витренко, "самое печальное в этой истории то, что "Нафтогаз" прикрывается мировым кризисом и коронавирусом".

"При этом нам манипулятивно рассказывают о рекордных дивидендах, уплаченных в 2020 году, забывая сказать, что они были заплачены из денег, которые наша команда заставила "Газпром" заплатить по решению Стокгольмского арбитража еще в прошлом году.

Это вместо того, чтобы честно сказать о собственной технологической отсталости, о критических проблемах с качеством управления, о непонимании и/или отсутствии политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостояния с "Газпромом", - заявляет экс-руководитель НАК.

Он просит обратить внимание на такие моменты:

Когда отчитывались за 2019 год, "Нафтогаз" показывал прибыль, "забывая" сказать, что без доходов от "Газпрома" были бы убытки. И когда отчитывались за 1 квартал 2020 года "забыли" сказать, что из-за девальвации гривни "газпромовские доллары" на счетах "Нафтогаза" увеличили свою стоимость в гривнях, и без этих "курсовых разниц" "Нафтогаз" был бы убыточным.

"Для собственного пиара руководство "Нафтогаза" скрывало убыточность остального "Нафтогаза" по общим доходам, к которым они имели опосредованное отношение. То есть когда прибыли, то руководство "Нафтогаза" молодцы, а когда - убытки, то это вина коронавируса?", - уточняет Витренко.

Он уверен, что с таким подходом к финансовой отчетности остается открытым вопрос о полноте отражения проблем "Нафтогаза".

"Например, был ли переоценен до текущей рыночной стоимости весь газ в подземных хранилищах газа? Без этого сравнение с компаниями, которые это сделали, не имеет смысла (это уже не говоря о том, что сравнение "Нафтогаза" с международными добывающими компаниями вообще некорректно, поскольку "Нафтогаз" в значительной степени является инфраструктурной компанией и оптовым торговцем).

Как в отчетности отражен тот факт, что при текущем качестве управления компанией маловероятно получение положительного денежного потока от капиталовложений в добычу газа? Или тот факт, что вряд ли должники "Нафтогаза", облгазы, облгазсбыты, тепловики будут погашать свои долги в условиях, когда они не могут оплачивать в полной мере даже текущие поставки, и в госбюджете не заложены расходы, которые стали реальным источником для погашения этих долгов?

Что у "Нафтогаза" с ковенантами по еврооблигациям? При текущих тенденциях, не возникнет ли реальная угроза необходимости их досрочного погашения, что может привести к дефолту? Или вся надежда на то, что государство из госбюджета снова даст деньги и таким образом "Нафтогаз" станет прибыльным?", - задает вопросы Витренко.

Также его интересуют, как теперь объяснить огромные расходы на "благотворительность" и самую дорогую рекламу в украинском "Форбсе" со стороны убыточного "Нафтогаза".

Витренко напомнил, что у "Нафтогаза" еще осталась часть "газпромовских денег", он продолжает получать деньги за организацию транзита, есть право получать дивиденды от работы отдельного оператора газотранспортном системы, у которого есть прибыли через тот же контракт на транзит, то есть "много еще чего "проедать".

