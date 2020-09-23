РУС
"Нафтогаз" за первое полугодие показал убытки 11,5 млрд грн, но вместо исправления недоработок занимается манипуляциями, - бывший исполнительный директор Витренко

Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

Нафтогаз за первое полугодие показал убытки 11,5 млрд грн, но вместо исправления недоработок занимается манипуляциями, - бывший исполнительный директор Витренко 01

Как отметил в Facebook бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, эти цифры долго не показывали, "задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через нашу ГТС в октябре, - "Нафтогаз"

"И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того, чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной", - пишет он.

По мнению Витренко, "самое печальное в этой истории то, что "Нафтогаз" прикрывается мировым кризисом и коронавирусом".

"При этом нам манипулятивно рассказывают о рекордных дивидендах, уплаченных в 2020 году, забывая сказать, что они были заплачены из денег, которые наша команда заставила "Газпром" заплатить по решению Стокгольмского арбитража еще в прошлом году.

Это вместо того, чтобы честно сказать о собственной технологической отсталости, о критических проблемах с качеством управления, о непонимании и/или отсутствии политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостояния с "Газпромом", - заявляет экс-руководитель НАК.

Также читайте: Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали на хищении миллионов, - МВД

Он просит обратить внимание на такие моменты:

  1. Когда отчитывались за 2019 год, "Нафтогаз" показывал прибыль, "забывая" сказать, что без доходов от "Газпрома" были бы убытки. И когда отчитывались за 1 квартал 2020 года "забыли" сказать, что из-за девальвации гривни "газпромовские доллары" на счетах "Нафтогаза" увеличили свою стоимость в гривнях, и без этих "курсовых разниц" "Нафтогаз" был бы убыточным.

"Для собственного пиара руководство "Нафтогаза" скрывало убыточность остального "Нафтогаза" по общим доходам, к которым они имели опосредованное отношение. То есть когда прибыли, то руководство "Нафтогаза" молодцы, а когда - убытки, то это вина коронавируса?", - уточняет Витренко.

  1. Он уверен, что с таким подходом к финансовой отчетности остается открытым вопрос о полноте отражения проблем "Нафтогаза".

"Например, был ли переоценен до текущей рыночной стоимости весь газ в подземных хранилищах газа? Без этого сравнение с компаниями, которые это сделали, не имеет смысла (это уже не говоря о том, что сравнение "Нафтогаза" с международными добывающими компаниями вообще некорректно, поскольку "Нафтогаз" в значительной степени является инфраструктурной компанией и оптовым торговцем).

Как в отчетности отражен тот факт, что при текущем качестве управления компанией маловероятно получение положительного денежного потока от капиталовложений в добычу газа? Или тот факт, что вряд ли должники "Нафтогаза", облгазы, облгазсбыты, тепловики будут погашать свои долги в условиях, когда они не могут оплачивать в полной мере даже текущие поставки, и в госбюджете не заложены расходы, которые стали реальным источником для погашения этих долгов?

Что у "Нафтогаза" с ковенантами по еврооблигациям? При текущих тенденциях, не возникнет ли реальная угроза необходимости их досрочного погашения, что может привести к дефолту? Или вся надежда на то, что государство из госбюджета снова даст деньги и таким образом "Нафтогаз" станет прибыльным?", - задает вопросы Витренко.

Читайте также: НАБУ вручило 5 подозрений в деле о миллионных махинациях с газом на ТЭЦ Дубневичей

  1. Также его интересуют, как теперь объяснить огромные расходы на "благотворительность" и самую дорогую рекламу в украинском "Форбсе" со стороны убыточного "Нафтогаза".

Витренко напомнил, что у "Нафтогаза" еще осталась часть "газпромовских денег", он продолжает получать деньги за организацию транзита, есть право получать дивиденды от работы отдельного оператора газотранспортном системы, у которого есть прибыли через тот же контракт на транзит, то есть "много еще чего "проедать".

Нафтогаз за первое полугодие показал убытки 11,5 млрд грн, но вместо исправления недоработок занимается манипуляциями, - бывший исполнительный директор Витренко 02

Читайте: Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"

Нафтогаз (3119) убытки (399) Витренко Юрий (378)
+29
Ну вот же ж !!!

Работают

Энергоатом пошел в убытки, Центрэнерго в убытки, Нафтогаз в убытки

Побороли коррупцию и отодвинули Пороха от корыта
+16
та Порох вообще жёстко зебилов подставлял - доплачивал из своего кармана чтобы была прибыль!
+10
Бхахахаха, зебилы, как вам это? При Порохе прибыль и вставили газпрому по самое никуда! На миллиарды долларов!!! А тут убытки! Бездари пустоголовые неграмотные!
По кацапські це називається ОТРІЦАТЄЛЬНАЯ ДІНАМІКА РОСТА, наші зелебобікі вчаться у "старшого брата"
вот это турборежим
Добавьте Кобалеву ЗП, а то без мотивации плохо работает...
Кто о чем, а люмпен о зарплате. Коболев не плохо работает, Коболев не имеет прикрытия и власти. И когда надо коломойскому продать нефть в пол цены, то он не может на это влиять ине допустить этого. А это просто самый громкий пример. Это при Порошенко нафтогаз был хороший плюс. А сейчас тоже плюс, но нужным людям. Чтобы эти нужные люди на своих каналах расказывали быдлу о том, что надо бороться с олигархами и выбрать клоуна еще раз.
23.09.2020 15:59 Ответить
вы адекватный человек? Неплохо работает ???? "согласно справке http://www.dus.gov.ua/ ДУСа , президент Украины Владимир Зеленский получил за июнь 2019 года ровно 28 тыс грн. Или 1473 грн за каждый рабочий день на посту.В то же время, среднемесячная зарплата Коболева на посту главы правления НАКа составляет 28,5 млн грн, или 1,5 млн грн в день!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!." Это в нищей стране возможно такое????
а за шо Зеленский получил такие деньги ?

Он же ни минуты не работает,

только по экскурсиям на шару катается
Поток сознания. Флуд.
Как понимать "когда надо коломойскому продать нефть в пол цены"?
Это можно понять как: "когда [Коболев хочет] Коломойскому продать нефть в пол цены".
Или можно понять как: "когда [кто-то хочет вопреки Коболеву] Коломойскому продать нефть в пол цены". И тому подобные дебри сознания.
но интуитивно-то ты же понял, о чём речь
В украинской экономике осталось что-то еще, что оказалось не в жопе при этой власти?
ферросплавные комбинаты
Ну да, еще не в жопе, но уже рядом. Украина в первом квартале сократила выпуск ферросплавов на 24,8% - 04 Мая 2020
Какие же они бездари? Они грамотные ВОРЫ, а не бездари.
Я имею ввиду зебилов 73%-ных
Продают народу народный газ, и получают убытки.
Да за это, по законам военного времени ...
Это быдло, что выбрало клоуна - получает убытки. А хозяева клоуна очень даже прибыль.
ЗеДауны, а ВСЕГО полтора года тому назад, Нафтогаз был ПРИБЫЛЬНЫМ, как и Центрэнерго. Но это при барИге, а при фигляре стал убыточным. Совпадение?
Просто перестали красти як борига.
Зебилята, готовьте дополнительно 25-40% к тарифам по теплу и горячей воде. Минус субсидии. А результате получаем вид хомозебиликус, что в переводе означает - зебилоид думающий. Это пока ещё не венец эволюции, но важная веха на этом пути.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220852/019214b8-8255-71a6-8bbb-340aaed2a13f
Головне, що встигли все пробачити кацапському "газпрому", а збитки, то таке.
Ни одного зебила в коментарях...
Все зебилы смотрят Г+ Г им не до интернета
Все до чого торкаються копита Клоуна перетворюється в гавно. Для Бубочки - в легенді цар Мідас перетворював все в золото, а не в лайно, Віслюку ти неосвічений.
Лапша+уші= лохи
Дорогуша,убытки они только показывают для лохов,вся прибыль осела в прокладках на офшорах,и ты про это знаешь.
Поясню,як вони рахують "убитки"...Мали здерти з населення двадцять (для прикладу) міліардів...Здерли лишень вісімнадцять...Значить - два міліарди "убитку"...
Файно зализав.
"убытком" нафтогаза нызываются деньги, полученные чиновниками нафтогаза наличными....
а при Порохе были в прибыли..
верните барыгу обратно!
Зелёная шобла превратилась во множество мелких жадных януковичей. После них - хоть потоп...
