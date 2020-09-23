МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины проведет дополнительные совещания и консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Вы знаете, что позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы сейчас будем срочно проводить дополнительные совещания и консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", - отметил министр.

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

