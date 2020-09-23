РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8359 посетителей онлайн
Новости
1 841 24

МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба

МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины проведет дополнительные совещания и консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Вы знаете, что позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы сейчас будем срочно проводить дополнительные совещания и консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", - отметил министр.

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом: Его нелегитимность - факт

Автор: 

Беларусь (7971) инаугурация (468) Лукашенко Александр (3640) МИД (7072) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Що там взагалі визначати? Відзивати посла.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:41 Ответить
+2
МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6958
показать весь комментарий
23.09.2020 14:42 Ответить
+2
МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3305
показать весь комментарий
23.09.2020 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там взагалі визначати? Відзивати посла.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:41 Ответить
Спершу свого осла треба відізвати.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:34 Ответить
Та воно десь на підході. Головне, щоб осла-2 не вибрати.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:40 Ответить
МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6958
показать весь комментарий
23.09.2020 14:42 Ответить
Виносити тре переговорний майданчик в іншу країну...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:43 Ответить
определить позицию/Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом: Его нелегитимность - факт/Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника"/ Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении./ Как от слов надо перейти к делуу кодлана Коломойского начинается запор.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:49 Ответить
Думаю зебилы признают Бацку
показать весь комментарий
23.09.2020 14:53 Ответить
политические импотенты это нужно было сделать меся назад
показать весь комментарий
23.09.2020 14:56 Ответить
Ну мало ли что за этот месяц могло произойти.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:01 Ответить
Політичні імпотенти вже півтора роки на Цензорі лише повітря псують!)))
показать весь комментарий
23.09.2020 15:34 Ответить
Та що там визначати?
Узурпатор влади, диктатор, злочинець, н'ю-адольф, ленинсталин в одному флаконі. І ніяк інакше.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:57 Ответить
МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3305
показать весь комментарий
23.09.2020 15:17 Ответить
Хм. А ведь вопрос...
Ведь оно как может быть: листинги за присутствие в сетях украинскими поставщиками заплачены... а тут оппа и неприззнание. Сети государственные или под контролем государства. Санкции на укр. товары.
Дальше - продолжать?
Так что мне очень интересно... как себя поведут те, кого выдвинул бизнес (всегда выдвигает)
показать весь комментарий
23.09.2020 15:19 Ответить
Свобода безплатною не буває.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:45 Ответить
Это то понятно.
Перефразирую.
Захотят ли украинские олигархи платить за свободу беларусов... вопрос открытый.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:13 Ответить
А шо там визначатися? Вова купує білєт до Ростова. Собі і Саші. І Єрмаку. Вагнерівцям не треба, вони уже приїхали... десь там в Лівії.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:38 Ответить
Completely nuts-крепкий орешек в переводе Лукашенко - провёл тайную инаугурацию, даже без кацапских братушек и ******** Тудэй, и действительно, оказался completely nuts,что у нас в Нью Йорке переводится как « полный идиот». Президентом вменяемые политики его нигде в мире не признают, а вот то, что он completely nuts- уже признано😁
показать весь комментарий
23.09.2020 15:43 Ответить
Бізнес інтереси окремих груп знову переможуть і буде прийнято гібридне рішення.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:44 Ответить
еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".
показать весь комментарий
23.09.2020 16:02 Ответить
А чего там собираться и "думать". Какая инаугурация такой и президент. Теперь его место в потайном погребе, говорят от тель в жопу видней.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:34 Ответить
Треба Україні робити вигляд, що ми про інавгурацію лукашенка навіть не чули, бо українців на ній не було і українських дипломатів туди не запрошували.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:40 Ответить
Позиція вже втроблена всіма нормальними державами , до союзу з якими ми прагнемо . В тому числі нашими партнерами по Люблінській угоді , Польщею та Литвою . Україні залишилось лише готове озвучити , щоб на нас не дивились , як на дибілів і полу-промосковський непотріб .
показать весь комментарий
23.09.2020 18:07 Ответить
Нелегитимен....!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:25 Ответить
ОТ шо эти зебилы там курят? В очередной уже который раз. Если выборы сфальсифицированы то и и президент не легитимный. Или признавайте выборы, тогда да можно и президента признать. Правда тогда вообще весь мир у виска покрутит. а то выборы конечно туфта но президент легитимный. Окуеная позиция. так они и у нас так смогут выборы проводить.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:16 Ответить
 
 