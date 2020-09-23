В первую десятку рейтинга школ по результатам ВНО-2020 попали учебные заведения Львова, Киева и Житомира. ТАБЛИЦА
Всего в рейтинг, составленный по итогам проведения внешнего независимого оценивания 2020 года, попали 200 заведений общего среднего образования Украины.
Составил список информационный ресурс Освіта.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Первые две позиции заняли прошлогодние лидеры - Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко и киевский лицей "Интеллект". В первую десятку попали еще 7 школ столицы и одна - Житомира.
Так, на третьей позиции - Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, четвертый - технический лицей НТУУ "Киевский политехнический институт", пятый - частный киевский лицей "Экология и культура".
В двадцатку лучших учебных заведений Украины по результатам ВНО также вошли школы Днепра, Харькова и Ивано-Франковска.
"В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году. Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы", - говорится в публикации.
Кроме основного рейтинга школ Украины, на сайте опубликованы рейтинги школ всех областных центров и областей Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам внешнего независимого оценивания.
Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовщина. Второе и третье места заняли Сумская и Тернопольской области соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Номер 3 - это кабы школа-интернат в Феофании, а номер 8 - это то, что написано в названии номера 3.
Ну, не стоит сильно брать в голову.
Ничего это не значит.
Из тех, кто учился а этих вузах редко получаются нормальные студенты.
Им на первом курсе учится настолько легко, что они приучаются разгильдяйничать и к выпуску уже значительно отстают от учившихся в обычной школе.
Более того. Феофания - кузница кадров проституток и прочей шелупони.
Если бы ты хоть иногда отвлекался от сосания в своём борделе, тля, то мог бы иногда и гуглить, что и где находится.
Помилка 404. Сторінку не знайдено.
Большинство негативные
Уровень достигается платным принудительным репетиторством.
В положительных отзывах столько ошибок, наверное, уборщиц заставили писать
Ну а Львівський фіз-мат ліцей вчергове дивує - останні чотири роки на першій сходинці! Молодці.
Та й взагалі, Львів прогресивне місто зі здібною молоддю. Маючи в два рази менше населення ніж Харків, у першого 18 шкіл в топ-200, у другого - 13.
А Одеса й Дніпро зі своїми 8 і 6 представниками навіть вкупі не можуть тягатися зі Львовом. Хоча у Львова 725 тис. населення, а у О. і Д. приблизно по 1 млн.
Тепер мені зрозуміло, чому Львів другий після Києва в ІТ сфері. А якщо брати кількість айтішників на душу населення, то й Київ йому не конкурент.