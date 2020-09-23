РУС
В первую десятку рейтинга школ по результатам ВНО-2020 попали учебные заведения Львова, Киева и Житомира. ТАБЛИЦА

Всего в рейтинг, составленный по итогам проведения внешнего независимого оценивания 2020 года, попали 200 заведений общего среднего образования Украины.

Составил список информационный ресурс Освіта.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Первые две позиции заняли прошлогодние лидеры - Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко и киевский лицей "Интеллект". В первую десятку попали еще 7 школ столицы и одна - Житомира.

Так, на третьей позиции - Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, четвертый - технический лицей НТУУ "Киевский политехнический институт", пятый - частный киевский лицей "Экология и культура".

В первую десятку рейтинга школ по результатам ВНО-2020 попали учебные заведения Львова, Киева и Житомира 01

В двадцатку лучших учебных заведений Украины по результатам ВНО также вошли школы Днепра, Харькова и Ивано-Франковска.

"В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году. Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы", - говорится в публикации.

Кроме основного рейтинга школ Украины, на сайте опубликованы рейтинги школ всех областных центров и областей Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам внешнего независимого оценивания.

Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовщина. Второе и третье места заняли Сумская и Тернопольской области соответственно.

В первую десятку рейтинга школ по результатам ВНО-2020 попали учебные заведения Львова, Киева и Житомира 02

Лузеров накажут за то, что портят наших детей?
23.09.2020 15:12 Ответить
23.09.2020 15:12 Ответить
Номера 3 и 8 вызывают удивление.
Номер 3 - это кабы школа-интернат в Феофании, а номер 8 - это то, что написано в названии номера 3.
Ну, не стоит сильно брать в голову.
Ничего это не значит.
Из тех, кто учился а этих вузах редко получаются нормальные студенты.
Им на первом курсе учится настолько легко, что они приучаются разгильдяйничать и к выпуску уже значительно отстают от учившихся в обычной школе.
Более того. Феофания - кузница кадров проституток и прочей шелупони.
23.09.2020 15:21 Ответить
23.09.2020 15:21 Ответить
школы-интерната "в Феофании" нет уже 30+ лет, долбодятел. УФМЛ находится по адресу пр-т Академка Глушкова, 6. Это возле корпусов физического, радиофизического, механико-математического и кибернетического факультетов, которые в свою очередь находятся прямо напротив центрального входа ВДНХ.

Если бы ты хоть иногда отвлекался от сосания в своём борделе, тля, то мог бы иногда и гуглить, что и где находится.
23.09.2020 21:20 Ответить
23.09.2020 21:20 Ответить
по ссылке https://osvita.ua/school/rating/76202/ Освіта.ua ,
Помилка 404. Сторінку не знайдено.
23.09.2020 15:45 Ответить
23.09.2020 15:45 Ответить
http://osvita.ua/school/rating/
24.09.2020 00:47 Ответить
24.09.2020 00:47 Ответить
В Ліцеї "Інтеллект" примусово записують на вивчення другої іноземної - російської. Якщо ви не згодні, то починають валити. Про побори і взагалі можна не говорити. Директор - сепаратюга та шахрай.
23.09.2020 16:10 Ответить
23.09.2020 16:10 Ответить
Почитал отзывы.
Большинство негативные
Уровень достигается платным принудительным репетиторством.
В положительных отзывах столько ошибок, наверное, уборщиц заставили писать
23.09.2020 16:51 Ответить
23.09.2020 16:51 Ответить
Сумно - Івано-Франківська гімназія, яка останні 3 роки була в двадцятці цьогоріч не потрапила в цей список(22).
Ну а Львівський фіз-мат ліцей вчергове дивує - останні чотири роки на першій сходинці! Молодці.
Та й взагалі, Львів прогресивне місто зі здібною молоддю. Маючи в два рази менше населення ніж Харків, у першого 18 шкіл в топ-200, у другого - 13.
А Одеса й Дніпро зі своїми 8 і 6 представниками навіть вкупі не можуть тягатися зі Львовом. Хоча у Львова 725 тис. населення, а у О. і Д. приблизно по 1 млн.
Тепер мені зрозуміло, чому Львів другий після Києва в ІТ сфері. А якщо брати кількість айтішників на душу населення, то й Київ йому не конкурент.
24.09.2020 00:45 Ответить
24.09.2020 00:45 Ответить
 
 