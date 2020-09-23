В первую десятку рейтинга школ по результатам ВНО-2020 попали учебные заведения Львова, Киева и Житомира. ТАБЛИЦА

Всего в рейтинг, составленный по итогам проведения внешнего независимого оценивания 2020 года, попали 200 заведений общего среднего образования Украины.

Составил список информационный ресурс Освіта.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Первые две позиции заняли прошлогодние лидеры - Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко и киевский лицей "Интеллект". В первую десятку попали еще 7 школ столицы и одна - Житомира.

Так, на третьей позиции - Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, четвертый - технический лицей НТУУ "Киевский политехнический институт", пятый - частный киевский лицей "Экология и культура".

В двадцатку лучших учебных заведений Украины по результатам ВНО также вошли школы Днепра, Харькова и Ивано-Франковска.

"В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году. Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы", - говорится в публикации.

Кроме основного рейтинга школ Украины, на сайте опубликованы рейтинги школ всех областных центров и областей Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам внешнего независимого оценивания.

Лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовщина. Второе и третье места заняли Сумская и Тернопольской области соответственно.

