Двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве у Песков, оба госпитализированы, - ОТГ "Восток"

У поселка Пески Донецкой области двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве. Оба пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Защитникам Украины оказана домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

