6 064 48

Двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве у Песков, оба госпитализированы, - ОТГ "Восток"

У поселка Пески Донецкой области двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве. Оба пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Защитникам Украины оказана домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

взрыв (6875) ранение (3414) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
+35
Одужання нашим захисникам.
Не українська ДРГ мін понаставляла, поранених орків немає. Значить, в розумінні ВАЗеленського, це ніяке не порушення миру.
23.09.2020 15:35
+22
"боевых потерь нет"
23.09.2020 15:43
+20
найскорішого одужання і повного відновлення нашим соколам!
(****** б забрала тих, хто оте там прикопав)
23.09.2020 15:42
Комментировать
Под ноги нужно смотреть (с) Зеленский
23.09.2020 15:29
Ну да, это ж не бубачкин сыночек, или не сам зельцман. Точно, сами виноваты! Такое перемирие с *уйлом нарушили!
23.09.2020 15:33
От дивина яка! Раніше на кацапських протипіхотних мінах підривалися,а тепер на якихось міфічних" нєізвєсних устройствах.".. невідомо ким і де поставлених?
23.09.2020 16:02
Не получится: И ПОД НОГИ и в Глаза )(уйла ОДНОВРЕМЕННО! В раз - попадешься!
23.09.2020 15:33
Одужання нашим захисникам.
Не українська ДРГ мін понаставляла, поранених орків немає. Значить, в розумінні ВАЗеленського, це ніяке не порушення миру.
23.09.2020 15:35
найскорішого одужання і повного відновлення нашим соколам!
(****** б забрала тих, хто оте там прикопав)
23.09.2020 15:42
Там стільки прикопано, що холера замучиться. Хіба що інвестори Фокіна виручать, розмінують так років мінімум за 20-ть.
23.09.2020 15:46
Розвідки не ведемо, ворожі ДРГ не нейтралізуємо, допускаємо мінування на нашій території, ось і результати... А ЗЕ і ОБСЄ, та й навіть Боррель такі втрати наших воїнів навіть іцендентами не вважають.
23.09.2020 15:43
"боевых потерь нет"
23.09.2020 15:43
на такую "новость" не могу ставить "плюс", поэтому просто напишу отклик - Смерть кацапам!
23.09.2020 15:56
сукинсин,з язика зняв___
23.09.2020 18:03
если подорвутся эти ишаки, точно будет веселье по стране
23.09.2020 18:15
Неизвестное ВУ с гранатомета прилетело,али с подствольника? Хватит врать ,з.********.
показать весь комментарий
или с дрона..
23.09.2020 15:48
Вава, когда ты с*сся нах Исраэль, посмотрим , как там твій Кирилко від повісток бігатиме...
23.09.2020 15:44
Еще и оштрафуют за то, что не там ходили. Твари зеленые...
23.09.2020 15:44
невідомі кацапські міни, да буба?
23.09.2020 15:45
і шо ж там за "неізвєстноє устройство" може бути??
23.09.2020 15:46
Петарда. Прости,Господи за такі недолугі жарти. Бійцям найшвидшого одужання.
23.09.2020 16:25
приєднуюсь. Хай Господь вбереже наших захисників від "нєїзвєстних устройств".
23.09.2020 17:18
Отправить туда Фокина с внучкой и её хахалем - на светский променад....
23.09.2020 15:54
зоспоть "берег" всез в 32--33-х.
ты голодал хотя бы 6 дней? вот именно.
хоспоь блин
23.09.2020 19:12
Это что "гуськом " шли? Что это если не "управлялка"? или как выше пишут, не дрон?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:55
Ну з таким Говнокомандуючим і його "пацифістом оборони" тиловою крисою Тараном, скоро на "невідомих пристроях" будуть підриватися під Ізюмом, Словянськом, Бердянськом.
23.09.2020 15:56
Скоро в центрі столиці будуть розтяжки , з таким гавнокомандуючим і притирком занюханим !
23.09.2020 16:31
кома у Вас явно лишня,так краще звучати буде.
23.09.2020 18:55
зеленый дегенерат все порешал. чтоб ты уже сдох поскорей решатель
23.09.2020 16:02
Сколрейшего выздоровления бойцам! Зельцу - потолще и почаще дорожку
23.09.2020 16:04
..........23.09.20 08:00 На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС
https://images.cnscdn.com/images/3/6/4/e/364ec5e44ea32f6e732f31c6eed45e45/original.jpgСитуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению.........
Цензор ти брехун.
23.09.2020 16:05
Боже, як шкода військових, які страждають від тупих уяв малороса про мир. Скільки ще буде підривів на мінах російської ДРГ, які проходить через лінію, а можливо вже шастають і по Дріпру? Нам же заборонено за ними спостерігати, а тим більше стріляти.
23.09.2020 16:10
Ты еврей?
Кто запрещал наблюдать за ублюдками то?
и да, если направду - подрывались всегда, даже вроде в ПМВ.
23.09.2020 17:30
Неизвестный предмет ?
Может кусок доски, а может это камень, а может это предмет с потустороннего мира !?
А может **** это мина которую установили русские твари, и нет на хер ни какого перемирия ?????
23.09.2020 16:11
Нічого дивного , адже на час перемир'я , нашим військовим заборонили розвідку , стріляти у відповідь , а також снайперів !
А от для російських окупантів , створене зелене світло по всій лініі фронту , от вони і мінують всі позиції наших хлопців !!
Стало помітно , що останнм часом побільшало вибухових пристроїв біля наших військових !
23.09.2020 16:28
Мы пригибаемся на своей земле, а они ходят, как у себя дома - украинские военные о провокациях оккупантов в Луганской области

22.09.2020 19:35 https://www.5.ua/ua/regiony/my-pryhynaiemosia-na-svoii-zemli-a-vony-khodiat-iak-u-sebe-vdoma-ukrainski-viiskovi-pro-provokatsii-okupantiv-na-luhanshchyni-224671.html Читайте українською

Бойцы ВСУ убеждены, что враг пытается спровоцировать ответный огонь
По состоянию на вечер вторника - на востоке тишина, сообщают в пресс-центре ООС. А вот накануне боевики в Луганской области обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского. Солдаты говорят: таким образом противник проверяет военных на выдержку и пытается спровоцировать на ответный огонь. На месте побывали журналисты "5 канала".
[attached type= " 1 " ids="224567"]Чем ближе к передовой, тем глубже шанцы и тревожнее ощущения. Журналисты отправились на позиции, где несколько дней назад оккупанты открыли огонь по защитникам Новотошковского. Здесь все как на ладони. Вражеские окопы видны даже невооруженным глазом.
"Расстояние до врага относительно невелико. Если мы наблюдаем его, то и вполне вероятно, что они наблюдают нас", - говорит военнослужащий ВСУ Максим.
На посту дежурит 45-летний Андрей. Военнослужащий на фронте с начала войны. Сам он из Крыма, говорит, что из ВСУ не уволится, пока не отвоюет Крым.
О том, как земля содрогается от артиллерийских обстрелов, Андрей знает не понаслышке. Однако с начала перемирия пули в сторону его подразделения полетели впервые.
"Щупали! Пробовали - дадим ли мы ответный огонь! Как мы себя поведем", - говорит другой военнослужащий ВСУ Дмитрий.
С полдесятка очередей выпустили оккупанты из крупнокалиберного пулемета. Бойцы говорят - так оккупанты испытывали свою новую огневую позицию, которую успели построить за время перемирия.
"Неоднократно было замечено, как военнослужащие противника осуществляют инженерные работы. Мы ожидали, что там будет какая-то огневая позиция противника. Теперь - после того, как они совершили обстрел, знаем, что там делается", - говорит Андрей.
Жалуется, что враг свободно окапывается, ходит, как у себя дома. А вот украинцы-бойцы на своей земле должны пригибаться. Ответного огня защитники не открывали. Однако стали пристальнее наблюдать за врагом.
"Есть боязнь, что где-то, как идешь, больше себя откроешь и можно поймать, может прилететь. Делаем территорию вокруг себя безопасной для нас, для того, чтобы когда противник начнет какие-то боевые действия, чтобы нам было где спрятаться", - рассказывает военнослужащий Дмитрий.
Это не единственная провокация, которую за последнюю неделю осуществили оккупанты в Луганской области. В ночь на понедельник враг открывал огонь в сторону Новоалександровки. А в прошлую среду - по защитникам Катериновки и Прицепиловки.
Виктория Ковалева, Александр Лахтин, Сергей Могилевич, Луганская область. "5 канал"
23.09.2020 16:40
Режим тиші?
23.09.2020 16:52
Це знов не бойові втрати???
Звідки невідрмі міни, на наших позиціях???
23.09.2020 17:27
вы не служил в совковой "армии"?
я тоже.
но тот кто служил, на такие новости реагирует как вот: ах оставьте(расп..здяи)
понятно шо тут может враг подстерег, но и сами могли "намутить" себе проблем на новость то
23.09.2020 17:34
Шото уж больно часто в последнее время стали появляться какие-то непонятные устройства и самопроизвольные взрывы гранат. И что означает не прицельная стрельба? Стрелял и промазал? А если попал, то случайно и это не считается? Или они по воробьям стреляют? Это по вашему, "принення вогню", господин гавнокомандующий?
Ребятам, скорейшего и полного выздоровления!
23.09.2020 17:39
Да весело могло бы быть, если бы во время выборов ( не дай Бог!) избиратели, наблюдатели, правоохранители, ОБСЕ, политики, депутаты массово подрывались на неизвестных предметах. А по теории вероятности по другому быть не может, если сначала выборы, а потом безопасность
23.09.2020 17:50
подрываться будут ещё лет десять
после окончания боевых действий
это сотни смертей
тысячи инвалидов
никто не знает где все заложено
23.09.2020 18:54
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
23.09.2020 18:58
Як це "невідомий пристрій"? З космосу чи що? Не можна розгадати?
23.09.2020 20:00
23.09.2020 20:35
"Та сторона" не збирається просто миритись ("перестать стрелять").
Вони вибрали спосіб убивства наших захисників, який важко піддається верифікації, як порушення перемир'я - мінування диверсійними групами позицій ВСУ.

Це має двояку мету:
1. деморалізація особового складу,
2. тиск на Зе, щоб ішов на ще більши поступки в надії задобрити ворога.
Віслючару потрібно гнати.
23.09.2020 20:58
Вчора запитала у сина, чи правда, що старі сухпаї повернулися? Сміється, каже, які сухпаї, все за свої. Зараз скинулися для свого БТРа на якусь фігню (не розбираюся, щось із ПММ). 5 тисяч за 40 літрів, а треба 100. Ну що ж, воюємо за свої, бо за своє.
23.09.2020 22:23
Кошмар.
24.09.2020 07:27
Средей тяжести-это очень плохо !
23.09.2020 23:33
 
 