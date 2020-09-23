Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции против онлайн-сервисов, пропагандирующих российскую продукцию. ВИДЕО

В Кабмине предлагают ввести санкции против российских онлайн-сервисов.

Об этом во время заседания Кабмина заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотреть возможность применения специальных, экономических и других ограничений к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов IVI.ru или Wildberries.ru", - отметил Ткаченко.

Также министр предложил поручить Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующие предложения в установленном законодательством порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-ритейлер из РФ начнет продавать одежду в Украине. В частности в ассортименте магазина футболки с Путиным, набор для вышивания с Путиным и футболки Полиция России.

