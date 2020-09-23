Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции против онлайн-сервисов, пропагандирующих российскую продукцию. ВИДЕО
В Кабмине предлагают ввести санкции против российских онлайн-сервисов.
Об этом во время заседания Кабмина заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Рассмотреть возможность применения специальных, экономических и других ограничений к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов IVI.ru или Wildberries.ru", - отметил Ткаченко.
Также министр предложил поручить Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующие предложения в установленном законодательством порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-ритейлер из РФ начнет продавать одежду в Украине. В частности в ассортименте магазина футболки с Путиным, набор для вышивания с Путиным и футболки Полиция России.
Там и рашка-новости и сериалы ...
Детектор Медиа Российский телеканал "СТС" купил восьмисерийный сериал "Родственнички" производства студии "Квартал 95", одним из владельцев которой был действующий президент Украины Владимир Зеленский. Он же является продюсером сериала. Трансляция сериала на телеканале началась 18 мая.
На сервисах типа ivi.ru российские фильмы никто не смотрит - там это платно. На них подписываются чтобы смотреть лицензированные западные фильмы.
Российские сетиалы и фильмы все смотрят бесплатно в Ютубе.