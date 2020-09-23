РУС
СБУ за минувший месяц не впустила в страну 41 иностранца, причастного к экстремизму

СБУ за минувший месяц не впустила в страну 41 иностранца, причастного к экстремизму

Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в Украину 41 иностранца, причастного к экстремистским группировкам. Они могли быть опасны для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

41 человек не был допущен на территорию Украины в августе-сентябре этого года. Также было осуществлено девять демаршей в отношении официальных представителей других государств за антиукраинскую деятельность, в том числе и России.

На прошлой неделе СБУ раскрыла деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов. Они в соцсетях публиковали антиукраинские материалы с призывами к сепаратизму.

33х вагнеровцов так точно не впустили, спасибо Дерьмаку
23.09.2020 16:40 Ответить
а мне казалось, что за зафиксировнные действия против государства нужно задерживать и сажать
23.09.2020 16:42 Ответить
А 42-го, ЗЕ, почему впустили???? Он хуже террориста!
23.09.2020 16:45 Ответить
Российский малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose в Балтийском флоте, сообщили в пресс-службе Балтфлота. Корабль РФ получил пробоину выше ватерлинии. Представители Дании и Швеции заявили, что «Казанец» не использовал автоматическую идентификационную систему.
23.09.2020 16:49 Ответить
Я просто гублюсь в догадках,що це за "екстремісти" такі...Коли квінтесенція екстремізму - Майдан - введений в ранг революціі,та ще й гідности,коли по нашим вулицям шастають тисячі бойовиків в уніформі,ладні за гроші хоч кому хоч шо - то ким мають бути ті сорок "екстремістів",яких до нас не пустили?..
23.09.2020 17:07 Ответить
и... просто не впустила? а нафига быканофф бабло получает и за што? или голубовский его так проинструктировал...
