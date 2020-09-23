СБУ за минувший месяц не впустила в страну 41 иностранца, причастного к экстремизму

Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в Украину 41 иностранца, причастного к экстремистским группировкам. Они могли быть опасны для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

41 человек не был допущен на территорию Украины в августе-сентябре этого года. Также было осуществлено девять демаршей в отношении официальных представителей других государств за антиукраинскую деятельность, в том числе и России.

На прошлой неделе СБУ раскрыла деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов. Они в соцсетях публиковали антиукраинские материалы с призывами к сепаратизму.