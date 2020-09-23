СБУ за минувший месяц не впустила в страну 41 иностранца, причастного к экстремизму
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в Украину 41 иностранца, причастного к экстремистским группировкам. Они могли быть опасны для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
41 человек не был допущен на территорию Украины в августе-сентябре этого года. Также было осуществлено девять демаршей в отношении официальных представителей других государств за антиукраинскую деятельность, в том числе и России.
На прошлой неделе СБУ раскрыла деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов. Они в соцсетях публиковали антиукраинские материалы с призывами к сепаратизму.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.09.2020 16:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Mihal Titarchuk
показать весь комментарий23.09.2020 16:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
dd13
показать весь комментарий23.09.2020 16:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
молодой рабочий
показать весь комментарий23.09.2020 16:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Романчук #468605
показать весь комментарий23.09.2020 17:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Joshua Merlin
показать весь комментарий23.09.2020 22:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль