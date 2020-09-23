Кабмин направит 14,5 млн грн, "сэкономленных" в программе борьбы с ВИЧ, на противодействие COVID-19

Кабинет Министров перенаправит 14,5 миллионов гривен из программы борьбы с ВИЧ на противодействие эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пояснительную записку к распоряжению.

"Проектом акта предлагается осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями", - говорится в документе.

Отмечается, что по программам профилактики ВИЧ среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ и ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ, образовалась экономия средств в сумме 14,5 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Из-за быстрого распространения коронавируса правительство решило перенаправить сэкономленные средства на борьбу с COVID-19.