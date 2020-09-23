Кабмин направит 14,5 млн грн, "сэкономленных" в программе борьбы с ВИЧ, на противодействие COVID-19
Кабинет Министров перенаправит 14,5 миллионов гривен из программы борьбы с ВИЧ на противодействие эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пояснительную записку к распоряжению.
"Проектом акта предлагается осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями", - говорится в документе.
Отмечается, что по программам профилактики ВИЧ среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ и ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ, образовалась экономия средств в сумме 14,5 миллиона гривен.
Из-за быстрого распространения коронавируса правительство решило перенаправить сэкономленные средства на борьбу с COVID-19.
а ковидный фонд? приказал долго жить? только ж недавно заявляли что только треть фонда израсходовали...а остальное???? дороги-откаты-офшоры????
https://censor.net/ru/comments/locate/3220884/019214b8-7489-71dc-8b40-b8124c19448b
https://www.unian.ua/politics/1818471-pislya-vtechi-yanukovicha-v-skarbnitsi-ukrajini-zalishalosya-trohi-bilshe-108-tisyach-griven-dokument.html Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося трохи більше 108 тисяч гривень (документ)
Или вы стягиваете одеяло с ног одних нуждающихся и пытаетесь прикрыть его кусочком ноги других нуждающихся? На всё тело, как у нас водится, не хватает ни одним, ни другим. Капец...