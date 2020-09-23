РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5123 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
851 9

Кабмин направит 14,5 млн грн, "сэкономленных" в программе борьбы с ВИЧ, на противодействие COVID-19

Кабмин направит 14,5 млн грн,

Кабинет Министров перенаправит 14,5 миллионов гривен из программы борьбы с ВИЧ на противодействие эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пояснительную записку к распоряжению.

"Проектом акта предлагается осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями", - говорится в документе.

Отмечается, что по программам профилактики ВИЧ среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ и ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ, образовалась экономия средств в сумме 14,5 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Из-за быстрого распространения коронавируса правительство решило перенаправить сэкономленные средства на борьбу с COVID-19.

Автор: 

Кабмин (14095) карантин (16729) ВИЧ (112) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже антиковидный фонд растащили ушлые зеленые ребятки. скоты до вич-фонда добрались
показать весь комментарий
23.09.2020 16:54 Ответить
в смысле"сэкономленных на ВИЧ" ???? теперь следующие на экономию онкобольные ???
а ковидный фонд? приказал долго жить? только ж недавно заявляли что только треть фонда израсходовали...а остальное???? дороги-откаты-офшоры????
показать весь комментарий
23.09.2020 16:56 Ответить
Дійсно,пояснення досить дивне...Все можна зрозуміти,не можна зрозуміти лишень одне - чому гроші,забрані з програми по боротьбі зі СНІДом називають "зекономленими"?..
показать весь комментарий
23.09.2020 16:59 Ответить
тут важно взагалі знайти якусь логіку... спочатку, з переляку, зі всіх статей держбюджету познімали в ковідний фонд...тоді почали з відтіля хапати на дороги "бааальшой стройки" і інші халепи...а тепер вже знову "економять" на тому, на чому ні в якому разі не можна, бо там і так порожньо...шахер-махер-мамахер!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:05 Ответить
программа по работе с вич-инфицированными работала в Украине очень неплохо. что же произошло за год, что эти деньги не израсходованы? или никто нихрена не закупал для этих пациентов или прямо все внезапно исцелились? похоже, что зеленые щупальца лезут дальше, чем мы предполагали
показать весь комментарий
23.09.2020 17:05 Ответить
Хорошая компенсация 36 миллиардов, изъятых Зевламтью на дорожный распил на...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:04 Ответить
Хорошая компенсация 36 миллиардов, изъятых Зевластью на дорожный распил...
https://censor.net/ru/comments/locate/3220884/019214b8-7489-71dc-8b40-b8124c19448b
показать весь комментарий
23.09.2020 17:05 Ответить
Як шість років тому. Пахло. Овоч. Ручне управління економікою.
https://www.unian.ua/politics/1818471-pislya-vtechi-yanukovicha-v-skarbnitsi-ukrajini-zalishalosya-trohi-bilshe-108-tisyach-griven-dokument.html Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося трохи більше 108 тисяч гривень (документ)

показать весь комментарий
23.09.2020 17:06 Ответить
А шо ВИЧ мы уже побороли? Мы вроде до сих пор на первых местах по инфицированным ВИЧ в Европе.
Или вы стягиваете одеяло с ног одних нуждающихся и пытаетесь прикрыть его кусочком ноги других нуждающихся? На всё тело, как у нас водится, не хватает ни одним, ни другим. Капец...
показать весь комментарий
23.09.2020 18:07 Ответить
 
 