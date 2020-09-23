Кабмин выделил 5,6 млн грн на ремонт Национального художественного музея, в котором начал обваливаться портик
Кабинет Министров выделил 5,6 млн грн на неотложный ремонт Национального художественного музея Украины в Киеве.
Такое решение принято на заседании 23 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отметил: "Средства будут направлены на реставрацию скульптурных композиций главного фасада и крыши (1 983 000 грн), ремонтно-реставрационные работы главного фасада и приямков (3 617 000 грн)".
По словам Ткаченко, общая же стоимость проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн. Такое финансирование возможно при участии учреждения в проекте "Большая реставрация".
Министерство культуры и информационной политики инициировало рассмотрение этого вопроса правительством после того, как 8 августа Национальный художественный музей заявил, что временно приостанавливает работу в связи с обвалом портика.
Я понимаю, шо многочисленные прё...ы и воровство предыдущих(и новых) властей невозможно отремонтировать за один день. Но должны же у государства существовать некие приоритеты: шо делать в первую очередь, а шо - во-вторую?! Боюсь, шо мы, простые смертные, с нашими хрущёвками и блочками, даже не стоим в очереди. Нас заранее выкинули их очереди нх и послали на мороз.
Обидно, конечно, но на ус мы себе их "заботу" о нас намотаем.