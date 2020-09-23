Кабмин выделил 5,6 млн грн на ремонт Национального художественного музея, в котором начал обваливаться портик

Кабинет Министров выделил 5,6 млн грн на неотложный ремонт Национального художественного музея Украины в Киеве.

Такое решение принято на заседании 23 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отметил: "Средства будут направлены на реставрацию скульптурных композиций главного фасада и крыши (1 983 000 грн), ремонтно-реставрационные работы главного фасада и приямков (3 617 000 грн)".

По словам Ткаченко, общая же стоимость проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн. Такое финансирование возможно при участии учреждения в проекте "Большая реставрация".

Министерство культуры и информационной политики инициировало рассмотрение этого вопроса правительством после того, как 8 августа Национальный художественный музей заявил, что временно приостанавливает работу в связи с обвалом портика.