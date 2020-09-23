РУС
Кабмин выделил 5,6 млн грн на ремонт Национального художественного музея, в котором начал обваливаться портик

Кабинет Министров выделил 5,6 млн грн на неотложный ремонт Национального художественного музея Украины в Киеве.

Такое решение принято на заседании 23 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отметил: "Средства будут направлены на реставрацию скульптурных композиций главного фасада и крыши (1 983 000 грн), ремонтно-реставрационные работы главного фасада и приямков (3 617 000 грн)".

По словам Ткаченко, общая же стоимость проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн. Такое финансирование возможно при участии учреждения в проекте "Большая реставрация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для восстановления портика Национального художественного музея нужно 5 млн грн, - директор Литвинец

Министерство культуры и информационной политики инициировало рассмотрение этого вопроса правительством после того, как 8 августа Национальный художественный музей заявил, что временно приостанавливает работу в связи с обвалом портика.

Кабмин (14095) музей (726) Ткаченко Александр (429)
показать весь комментарий
23.09.2020 16:57 Ответить
Портик значит обвалился?)) 5,6 млн значит, кто-то уедет на новой инфинити
показать весь комментарий
23.09.2020 17:03 Ответить
Реальные баклажаны ездят на мерсах. Ермак подтвердит
Кабмин выделил 5,6 млн грн на ремонт Национального художественного музея, в котором начал обваливаться портик - Цензор.НЕТ 4050
показать весь комментарий
23.09.2020 17:11 Ответить
Это не тот музей, в котором ДБР "поработали" ломами?
показать весь комментарий
23.09.2020 17:27 Ответить
И у моего дома, где я живу, рассыпается портик вместе с фундаментом... Может кабмин выделит пару десятков тысяч на его ремонт? Не? Хай и дальше рассыпается? Я так и понял.

Я понимаю, шо многочисленные прё...ы и воровство предыдущих(и новых) властей невозможно отремонтировать за один день. Но должны же у государства существовать некие приоритеты: шо делать в первую очередь, а шо - во-вторую?! Боюсь, шо мы, простые смертные, с нашими хрущёвками и блочками, даже не стоим в очереди. Нас заранее выкинули их очереди нх и послали на мороз.
Обидно, конечно, но на ус мы себе их "заботу" о нас намотаем.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:49 Ответить
 
 