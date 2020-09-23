К концу 2022 года Минздрав намерен полностью перевести систему здравоохранения Украины в электронный формат

Министерство здравоохранения Украины намерено к концу 2022 года полностью перевести в электронный формат национальную систему здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе Global Outlook.

"Приоритетным для Министерства также является направление цифровой трансформации. Ожидается, что в конце 2022 национальная система здравоохранения будет полностью переведена в электронный формат. Речь идет, в частности, о дистанционной торговле лекарствами и выдаче электронных рецептов", - говорится в сообщении.

По словам Степанова, при разработке законодательной базы по регулированию дистанционной торговли лекарственными средствами будут учтены соответствующие директивы Европейского Союза, в которых вопросы безопасности ставится на первое место. Также постепенно будут реализовать внедрение системы электронных рецептов. В 2021 году станет возможным получение электронных рецептов на инсулин, иммуносупрессивные и наркотические средства, а уже 2022 в этот перечень будут добавлены антибиотики.

