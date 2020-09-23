РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5157 посетителей онлайн
Новости
1 563 12

К концу 2022 года Минздрав намерен полностью перевести систему здравоохранения Украины в электронный формат

К концу 2022 года Минздрав намерен полностью перевести систему здравоохранения Украины в электронный формат

Министерство здравоохранения Украины намерено к концу 2022 года полностью перевести в электронный формат национальную систему здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе Global Outlook.

"Приоритетным для Министерства также является направление цифровой трансформации. Ожидается, что в конце 2022 национальная система здравоохранения будет полностью переведена в электронный формат. Речь идет, в частности, о дистанционной торговле лекарствами и выдаче электронных рецептов", - говорится в сообщении.

По словам Степанова, при разработке законодательной базы по регулированию дистанционной торговли лекарственными средствами будут учтены соответствующие директивы Европейского Союза, в которых вопросы безопасности ставится на первое место. Также постепенно будут реализовать внедрение системы электронных рецептов. В 2021 году станет возможным получение электронных рецептов на инсулин, иммуносупрессивные и наркотические средства, а уже 2022 в этот перечень будут добавлены антибиотики.

Также читайте: За сутки коронавирус выявили у 288 детей и 140 медиков, - Степанов

Автор: 

медицина (2539) Европейская бизнес ассоциация (61) Степанов Максим (2062) диджитализация (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
По электронным рецептам можно будет приобретать электронные горчичники.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:16 Ответить
+2
І консультацію гугла
показать весь комментарий
23.09.2020 17:20 Ответить
+2
А электронная медсестра сделает электронную прививку.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По электронным рецептам можно будет приобретать электронные горчичники.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:16 Ответить
А электронная медсестра сделает электронную прививку.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:25 Ответить
а электронный хирург оттяпает аппендикс ))) ну или проконсультирует как это сделать самому)))
и выставит счет на карточку)))
показать весь комментарий
23.09.2020 17:32 Ответить
А если хакнут сайт может оттяпать и не аппендикс.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:33 Ответить
ну и ладно...там столько запчастей...в конце концов трансплантолог (настоящий) должен обрадоваться)))
(тьху, тьху.....не дай Бог)
показать весь комментарий
23.09.2020 17:38 Ответить
І консультації гугла
показать весь комментарий
24.09.2020 08:19 Ответить
І консультацію гугла
показать весь комментарий
23.09.2020 17:20 Ответить
***
- доктор, ну и как там моя фигня?
- посидите тихо минуточку, я сейчас пошарюсь в интернете
- тю.. так я и сам могу там пошариться
- я вас умоляю! вот только не надо никакого самолечения !!!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:30 Ответить
Медицина у нас уже рухнула на самое дно и от туда хитро подмигивает. Если у тебя нет денег, то лечить тебя никто не будет. Сдыхай "в своё удовольствие".
Шо вы ещё хотите от нашей медицины? Шобы даже за деньги вылечиться в нашей стране было невозможно?! Однако вы стратеги!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:36 Ответить
Ага і всі лікарі почнуть видавати квитанції за свої послуги.
Всі і відразу...
А то зараз такса сьала 500 за любу консультацію, не всі звісно, але...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:53 Ответить
Реформа медицины сводится к тому, чтобы медики максимально вытягивали деньги с пациента...Таким образом государство толкает врачей на преступление, заставляя их "зарабатывать" на себя, средний персонал и венедиктовых с их дачами....Может пожарников посадим на такую систему оплаты: сами будут подпаливать и сами тушить...Налоговиков: сколько уменьшили дыру в бюджете , столько и получите сотых %....Министров: падает промпроизводство, падает и зарплата....
показать весь комментарий
23.09.2020 17:58 Ответить
учитесь, *****...До кінця 2022 року МОЗ має намір повністю перевести систему охорони здоров'я України в електронний формат - Цензор.НЕТ 4665
показать весь комментарий
23.09.2020 19:10 Ответить
 
 