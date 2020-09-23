Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова живет в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

Об этом заявил в Facebook народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

В подтверждение он приложил часть документа, в котором видны подписи директора комплекса отдыха "Пуща-Водица" и генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До последнего думал, что оформят задним числом договор аренды, - журналист Ткач, обнаруживший переезд Зеленского в госрезиденцию

Полностью договор опубликовало издание naspravdi.today.







Также читайте: Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента

Согласно ему, Венедиктова арендует шестикомнатный дом общей площадью 675,1 кв. м. за почти 64 тысячи гривен в месяц.

При этом, по документам Государственного управления делами, содержание резиденции ежемесячно обходится налогоплательщикам на 100 тысяч дороже - в почти 164 тысяч гривен.

Издание отмечает, что постановление Кабмина от 1994 года предусматривает, что на государственных дачах могут проживать только президент, спикер Верховной Рады или глава правительства. Однако 19 июня 2020 года правительство внесло изменения в документ, добавив фразу: "Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".

К тому времени Венедиктова уже проживала в доме и перезаключила договор.

Читайте также: Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко