Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова живет в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

Об этом заявил в Facebook народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

В подтверждение он приложил часть документа, в котором видны подписи директора комплекса отдыха "Пуща-Водица" и генпрокурора.

Полностью договор опубликовало издание naspravdi.today.

Согласно ему, Венедиктова арендует шестикомнатный дом общей площадью 675,1 кв. м. за почти 64 тысячи гривен в месяц.

При этом, по документам Государственного управления делами, содержание резиденции ежемесячно обходится налогоплательщикам на 100 тысяч дороже - в почти 164 тысяч гривен.

Издание отмечает, что постановление Кабмина от 1994 года предусматривает, что на государственных дачах могут проживать только президент, спикер Верховной Рады или глава правительства. Однако 19 июня 2020 года правительство внесло изменения в документ, добавив фразу: "Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".

К тому времени Венедиктова уже проживала в доме и перезаключила договор.

Автор: 

23.09.2020 17:32
зебараны, это уже конец эпох бедности, кумовства и коррупции или еще нет?
23.09.2020 17:33
Наторговала торговка.

23.09.2020 17:36
ТЫ ЗАБЫЛ....
24.09.2020 10:40
я нічого не забуваю, кацапе. і все пам'ятаю,свинособака ти срана.
24.09.2020 11:11
Может, ей Мариинский дворец отдать? Чего уж там. Надо ж человеку где-то жить. Плохо только, что за наш с вами счет...
23.09.2020 23:47
Не получится. В Мариинский он уже свою жинку пристроил экскурсии водить
24.09.2020 00:30
ну дык естественно, королева не может в квартире в Киеве жить, ей обязательно нужна хибара на 700 квадратов с кортом, вертолётом итд))))) Иначе работаться не будет, на свежем воздухе оно легче, надо же пiдозри выписывать.
24.09.2020 11:36
200% свой генпрокурор
24.09.2020 00:08
Все лучшее - детям))
24.09.2020 00:12
Президент Украины Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иваньковичи под Киевом и поселился в госрезиденции.
Это, разумеется, право главы государства, но в предвыборный период он планировал совершенно иное - превратить все подобные объекты в нечто похожее на пионерские лагеря.
Этот шаг пополнил огромную коллекцию невыполненных обещаний Зеленского...
24.09.2020 00:24
по документам Государственного управления делами, содержание резиденции ежемесячно обходится налогоплательщикам на 100 тысяч дороже - в почти 164 тысяч гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3220897

Кто то может обьяснить за что там содержание 164 тысячи в месяц? Это где то 5.8 тысячи американских долларов в месяц. Ну пусть на отопление, свет и газ и воду будет долларов 600-700, дом конечно большой если сравнивать с хрущевкой, но по большому счету далеко не дворец, там всего 675 метров. Дорогого лэндскэйпинга там нет - так, газонокосилка проехать по газону раз в неделю, это еще долларов 300-400 в год, если включить уборку снега то пусть 600. За что 5.8 тысяч долларов? У меня одного складывается впечатление что ДУСя откатывает деньги на этой резиденции?
24.09.2020 05:32
А що там пояснювати? шмаркля ні в чому собі та своїй шоблі не відмовляє, витрати на всю цю ЗеМанду тільки ростуть. А прикріплена до маєтку прислуга,охорона і все таке інше? Їм же також потрібно платити.
Це Порошенко міг жити у себе дома,коли був Президентом,за свій кошт, а віслюк та його шобла "бідні",тому живуть та панують тільки за кошт наш з Вами.
24.09.2020 06:47
я понимаю и разделяю ваше возмущение того что это происходит за счет народа Украины, но сумма слишком большая, даже если с участком будет личный повар, уборщица и даже охрана, хотя охрана скорее всего оплачивается сверх этой суммы.
24.09.2020 14:06
НУ И НАФИГА БОМЖЕЙ В ГЕНПРОКУРОРЫ НАЗНАЧАТЬ !?)
24.09.2020 06:35
Чого розверещались? Хіба Вам жалко для своєї прокурорші?
Для Голобородька вам же ж не жаль мільйонів 40 на рік тільки на утримання однієї з його хатинок і більше 100 мільйонів доларів на його та його шобли бурхливу діяльність? Все ж для вас...
24.09.2020 06:59
бубочка ж повинен десь спати, відпочивати? День і ніч вам всім служить разом з іншими слугами народними...
24.09.2020 07:01
Где прозрачные офисы?
24.09.2020 07:05
Все віддав дітям, як обіцяв, наш пісюніст та велосипедист...
«Нехай у цих резиденціях живуть діти які-небудь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них жодного смислу. У результаті, коли ми їздимо в Європі по екскурсіях, то бачимо старі резиденції королів - що це все сьогодні? Це все для екскурсій».

24.09.2020 07:08
морда ее лица походит на морду лица "великой кацманавтки" вальки терешковой... такое же одутловатое от сплошных пьянок...
24.09.2020 07:34
У валькі від ботоксу, а у цієї гадюки від горілки.
24.09.2020 10:31
24.09.2020 09:32
Зебіли! Як вам ця хохмочка?

Коли ж ви вже «хоть наржетесь»? Борцуни з корупцією та залишками совка, йдуни в Європу та НАТО - ваше місце на паРаше, саме туди ваш нарік тягне Неньку.
24.09.2020 10:28
Ну, а що такого? Слуга ж народу, *****!
24.09.2020 12:29
Ну и чо? Нормально за 63 тыс,могла бы вообще не платить,она же слуга,а народ зозяин,вот пусть и платит слуге,или за слугу. НХЙ таких слуг?
24.09.2020 14:51
Вона за себе не може сама платить ?Тобто, наприклад, вчитель живе за свій рахунок, а ця має велику зарплату, але її рахунки мусять оплачувати платникі податків ?
Зелених знову вітати ?
24.09.2020 16:05
Зразу й не розпізнаєш, що це Пшонка зробив операцію по зміні статі.
25.09.2020 01:00
Ну, виявляється, що відносно Венедіктової навіть Пшонка був досить скромним генеральним прокурором.
25.09.2020 23:46
От так
26.09.2020 09:25
