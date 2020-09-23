Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова живет в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.
Об этом заявил в Facebook народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
В подтверждение он приложил часть документа, в котором видны подписи директора комплекса отдыха "Пуща-Водица" и генпрокурора.
Полностью договор опубликовало издание naspravdi.today.
Согласно ему, Венедиктова арендует шестикомнатный дом общей площадью 675,1 кв. м. за почти 64 тысячи гривен в месяц.
При этом, по документам Государственного управления делами, содержание резиденции ежемесячно обходится налогоплательщикам на 100 тысяч дороже - в почти 164 тысяч гривен.
Издание отмечает, что постановление Кабмина от 1994 года предусматривает, что на государственных дачах могут проживать только президент, спикер Верховной Рады или глава правительства. Однако 19 июня 2020 года правительство внесло изменения в документ, добавив фразу: "Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".
К тому времени Венедиктова уже проживала в доме и перезаключила договор.
Это, разумеется, право главы государства, но в предвыборный период он планировал совершенно иное - превратить все подобные объекты в нечто похожее на пионерские лагеря.
Этот шаг пополнил огромную коллекцию невыполненных обещаний Зеленского...
Кто то может обьяснить за что там содержание 164 тысячи в месяц? Это где то 5.8 тысячи американских долларов в месяц. Ну пусть на отопление, свет и газ и воду будет долларов 600-700, дом конечно большой если сравнивать с хрущевкой, но по большому счету далеко не дворец, там всего 675 метров. Дорогого лэндскэйпинга там нет - так, газонокосилка проехать по газону раз в неделю, это еще долларов 300-400 в год, если включить уборку снега то пусть 600. За что 5.8 тысяч долларов? У меня одного складывается впечатление что ДУСя откатывает деньги на этой резиденции?
Це Порошенко міг жити у себе дома,коли був Президентом,за свій кошт, а віслюк та його шобла "бідні",тому живуть та панують тільки за кошт наш з Вами.
Для Голобородька вам же ж не жаль мільйонів 40 на рік тільки на утримання однієї з його хатинок і більше 100 мільйонів доларів на його та його шобли бурхливу діяльність? Все ж для вас...
«Нехай у цих резиденціях живуть діти які-небудь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них жодного смислу. У результаті, коли ми їздимо в Європі по екскурсіях, то бачимо старі резиденції королів - що це все сьогодні? Це все для екскурсій».
Коли ж ви вже «хоть наржетесь»? Борцуни з корупцією та залишками совка, йдуни в Європу та НАТО - ваше місце на паРаше, саме туди ваш нарік тягне Неньку.
Зелених знову вітати ?