Апелляционная жалоба в деле генерала Назарова будет рассмотрена 24 сентября, - адвокат родственников погибших десантников Погосян

Адвокат родственников погибших в луганском аэропорту в 2014 году десантников Виталий Погосян обнародовал информацию, что 24 сентября состоится рассмотрение апелляционной жалобы генерала Назарова.

Погосян отметил: "24.09.2020 года в 14-30 в зале № 4 Днепровского апелляционного суда состоится рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого Назарова В.М.

Уже закончено выяснения обстоятельств и проверка их доказательствами, завтра состоятся судебные дебаты.

Посмотрим, что скажет обвиняемый в судебных прениях и последнем слове, хотя иллюзий нет: невиновен, не было соответствующего законодательства, не назначенный, а определенный, самолет приземлялся с огнями и прочее. Завтра решающий день.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

