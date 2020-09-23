РУС
Данные об интернет-покрытии в разрезе каждого населенного пункта Украины будут открытыми, - Минцифры

Согласно сегодняшнего решения Кабмина регулятор рынка телекоммуникаций - НКРСИ - будет обнародовать в формате открытых данных информацию об интернет-покрытии в разрезе каждого населенного пункта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Сейчас в Украине нет ни одного официального источника информации о деятельности операторов и провайдеров в конкретном населенном пункте, количестве абонентов и тому подобное.

В Минцифры отмечают, что открытый доступ к этой информации позволит:

  • Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернета
  • Провайдерам и операторам - повысить эффективность своего бизнеса
  • Государству - качественнее планировать бюджетное финансирование покрытия скоростным интернетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры

Открытие официальной отчетности операторов также уменьшает риски двойного финансирования со стороны государства подключения к интернету социальных объектов.

интернет (1716) Минцифры (318)
+3
данные о покрытии телевизионным сигналом лучше проанализируйте...бо простой нарит телевизеру верит,а не тырнетам бесовским.
23.09.2020 17:48 Ответить
+2
https://censor.net/ru/user/40719 Та ні,інтернетам.Але в інтернеті дивляться г+г.
23.09.2020 17:56 Ответить
+1
Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернетаИсточник: https://censor.net/ru/n3220903

І як це зробити,якщо наприклад того провайдера що я хочу,в моєму місті його немає?

Якщо держава вмішується в приватні організації,добра не буде.
23.09.2020 17:47 Ответить
Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернетаИсточник: https://censor.net/ru/n3220903

І як це зробити,якщо наприклад того провайдера що я хочу,в моєму місті його немає?

Якщо держава вмішується в приватні організації,добра не буде.
23.09.2020 17:47 Ответить
Значить ви хочете х і р н ю . Хочіть щось якісне і розумне
23.09.2020 23:53 Ответить
https://censor.net/ua/user/455835 З чого ви це взяли?
23.09.2020 23:54 Ответить
данные о покрытии телевизионным сигналом лучше проанализируйте...бо простой нарит телевизеру верит,а не тырнетам бесовским.
23.09.2020 17:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/40719 Та ні,інтернетам.Але в інтернеті дивляться г+г.
23.09.2020 17:56 Ответить
Не нужОн он нам , ваш интьернет!
23.09.2020 17:58 Ответить
"Насмотрятся своих инторнетов, а потом ... ну вы в курсе" (С)
23.09.2020 18:08 Ответить
Ммммм ....даже не знаю, стоит ли эту иныормацию делать открытой???!!!
23.09.2020 18:22 Ответить
То что информация будет открыта это хорошо, вопрос в другом - будет ли она правдивая?
23.09.2020 18:44 Ответить
Я живу в 20км от города покрытие 4G не устойчивое.Нужно искать место во дворе где есть сигнал....шаг влево,шаг вправо-нет соединения.
23.09.2020 19:32 Ответить
Поставь на крышу, под крышу, роутер вай-фай -4Жи, подведи к нему 220, карточку росклонируй у оператора на 2(или новую карту, под тырнет ) , одна будет в телефоне для разговоров, другая в роутере. И будет тырнет хороший и везде. Посмотри как на соте антены 4 жи стоят, такие квадратные чемоданчики, добейся как то чтоб их повернули строго "на тебя" , может они там они вообще не "светят на тебя"
24.09.2020 03:44 Ответить
Это настолько важно?
23.09.2020 19:37 Ответить
Да что ж вы творите,изверги!
23.09.2020 20:17 Ответить
 
 