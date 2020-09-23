Данные об интернет-покрытии в разрезе каждого населенного пункта Украины будут открытыми, - Минцифры

Согласно сегодняшнего решения Кабмина регулятор рынка телекоммуникаций - НКРСИ - будет обнародовать в формате открытых данных информацию об интернет-покрытии в разрезе каждого населенного пункта.

Сейчас в Украине нет ни одного официального источника информации о деятельности операторов и провайдеров в конкретном населенном пункте, количестве абонентов и тому подобное.

В Минцифры отмечают, что открытый доступ к этой информации позволит:

Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернета

Провайдерам и операторам - повысить эффективность своего бизнеса

Государству - качественнее планировать бюджетное финансирование покрытия скоростным интернетом.

Открытие официальной отчетности операторов также уменьшает риски двойного финансирования со стороны государства подключения к интернету социальных объектов.