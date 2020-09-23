Данные об интернет-покрытии в разрезе каждого населенного пункта Украины будут открытыми, - Минцифры
Согласно сегодняшнего решения Кабмина регулятор рынка телекоммуникаций - НКРСИ - будет обнародовать в формате открытых данных информацию об интернет-покрытии в разрезе каждого населенного пункта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Сейчас в Украине нет ни одного официального источника информации о деятельности операторов и провайдеров в конкретном населенном пункте, количестве абонентов и тому подобное.
В Минцифры отмечают, что открытый доступ к этой информации позволит:
- Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернета
- Провайдерам и операторам - повысить эффективность своего бизнеса
- Государству - качественнее планировать бюджетное финансирование покрытия скоростным интернетом.
Открытие официальной отчетности операторов также уменьшает риски двойного финансирования со стороны государства подключения к интернету социальных объектов.
І як це зробити,якщо наприклад того провайдера що я хочу,в моєму місті його немає?
Якщо держава вмішується в приватні організації,добра не буде.