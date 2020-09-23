РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости
924 9

Депутаты "ЕС" не будут голосовать за земельные вопросы на последнем заседании Киевсовета

Депутаты

На ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета в повестку дня внесен ряд земельных вопросов, которые ставят под угрозу уничтожения семи исторических зданий города.

Депутаты, представляющие "Европейскую солидарность" в Киевсовете, не будут голосовать за эти решения, поскольку нашим приоритетом является защита культурного наследия Киева. Об этом говорится в заявлении столичной территориальной организации "ЕС", пишут Українські новини.

В "Европейские солидарности" считают, что все земельные решения должна принимать уже новый Киевсовет. Они также призвали другие фракции горсовета поддержать эту позицию.

Как сообщается на странице общественной организации "Карта реновации", 24 сентября на пленарном заседании Киевского городского совета запланировано рассмотрение ряда земельных вопросов, которые несут угрозу сноса семи зданий, которые были построены в течение 1830-1950 годов.

Речь идет о домах на улицах Ильенко, 30 (Особняк Баккалинского, 1901 год); Гончара, 71 (Дом Осипа Родина, 1882 год, авторства Владимира Николаева) Ярославов Вал, 29б (Доходный дом, 1897 год, архитектор М. Гарденина) Боричев Ток, 20/4 (Мещанский дом, 1830 год); Лукьяновская, 29А (Послевоенный сталинский классицизм, 1950 год); Аллы Горской, 6 (Районные детские ясли, 1937 год, постконструктивизм архитектора Сластионова) Ярославская, 8 (Усадебный жилой дом Лунева, 1880 год).

Автор: 

Киевсовет (1380) Европейская Солидарность (1076)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно подумать, что дерибан земли в Киеве проходил без депутатов-пэсыков...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:51 Ответить
проснулось? там все уже от партии оманского ишака!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:12 Ответить
Ага. А Кличко - главный зебил!
Я в курсе.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:03 Ответить
по сравнению с Виталием Владимировичем Кличко, ты вошь подз@лупная. с ним, за счастье поздороваются и сфотографируются великие мира, от королевы Великобритании до президентов США, миллиардеры и воротилы финансового мира. сам не пойму, нафиг ему такое счастье, быдлу как ты делать благо, суетится. плюнуть на вас чернь, и на острова, пузо греть.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:25 Ответить
То, что ты идиот, я понял. Но так и не увидел ответа: кто в горсовете Киева (зебили или пэсыки с "ударом")?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:07 Ответить
Чего мелочиться.
Ведь старшие товарищи в раде проголосовали уже. Там серьезней куш.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:52 Ответить
Фсё уже украдено при вас..
показать весь комментарий
23.09.2020 19:51 Ответить
Депутаты "ЕС" ни не будут галасавать, депутатов "ЕС" в Киевсовете с ноября месяца просто не будет.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:51 Ответить
 
 