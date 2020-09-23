Суд освободил от наказания приговоренного по "делу рюкзаков для МВД" Литвина "в связи с окончанием испытательного срока"

Червонозаводский районный суд Харькова освободил от наказания Владимира Литвина - предпринимателя, взявшего на себя вину в "деле рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 17 сентября.

В документе отмечается, что решение принято по представлению заместителя начальника Основянского районного отдела филиала Государственного учреждения "Центр пробации" в Харьковской области.

Литвин освобожден "от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы, назначенного приговором Червонозаводским районного суда Харькова от 11 сентября 2018 года, в связи с окончанием испытательного срока".

Теперь судимость Владимира Литвина считается погашенной. Решение суда может быть обжаловано в течение недели.

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

Литвин подписал соглашение о наказании и был приговорен к заключению сроком на 5 лет с испытательным сроком в два года.