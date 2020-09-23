РУС
5 757 42

Призываем украинских политиков не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот страны, - заявление ОП

Призываем украинских политиков не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот страны, - заявление ОП

Офис Президента призывает украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" всегда помнить: любой источник прежде всего использует СМИ для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса Президента.

"Ежедневно получаем запросы о предоставлении информации либо официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях. Порой в таких запросах, в том числе от народных депутатов Украины, прямо цитируются вбросы российских пропагандистов. Видим также и многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут "подтвердить" исключительно одним: ссылкой на источники, которые не называются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с развитием электронных СМИ культура работы с информацией существенно изменяется.

"В результате информационное пространство гораздо проще коррумпируется для распространения лжи и враждебной пропаганды. Фейки всегда очень оперативны по сравнению с правдой. Агитация всегда очень эмоциональна и достигает большей аудитории, чем честный анализ. Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях", - считают в ОП.

"Во время гибридной войны это становится особой угрозой. Даже не работая непосредственно с российскими спецслужбами, некоторые украинские деятели фактически воспроизводят пропагандистскую линию России в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщения. Например, не редкость в украинском телеэфире оправдания российской агрессии и оккупации части нашей территории, которые замаскировывают под пользование безоговорочной свободой слова. Также все чаще видим даже в ведущих СМИ Украины авторские материалы, которые по своему характеру больше напоминают абсолютно вымышленные "истории" с автоматическим приклеиванием соответствующих оскорбительных ярлыков. Очень много бездоказательных обвинений. Приходится констатировать, что в борьбе за власть в Украине некоторые оппоненты действующего руководства государства взяли на вооружение известный пропагандистский прием: любая ложь от многократного повторения становится "правдой", - добавили в ОП.

Офис Президента призывает украинских политиков "не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в государстве".

"Призываем также некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов", - подытожили в ОП.

журналистика (3337) фейк (691) Офис Президента (1820)
Топ комментарии
+21
Хочеться нагадати суспільству розслідування перед самими виборами 2019 року придурковатого Бігуса проти ПОРОХА, які виявилися фейком!!! Чи вже забули як на цій брехні ЗЕлене лайно прийшло до влади і тепер маємо те що маємо?!?
23.09.2020 18:18 Ответить
+20
ригорает у офиса янелоха.. ох пригорает. прямо утомились официально отвечать. а вы ермака работой загрузите. это его дело на такие запросы отвечать а не изображать из себя кардинала решелье который все решает в стране а король только херней страдает. мы сейчас живем точно по Дюма
23.09.2020 18:05 Ответить
+17
хочуть цензуру ввести, щоб приховати свої злочини.
23.09.2020 18:14 Ответить
оппа Вовки ето про кого Ермака Кравчука внучку и Фокина и самого Бубочку...????
23.09.2020 18:10 Ответить
ригорает у офиса янелоха.. ох пригорает. прямо утомились официально отвечать. а вы ермака работой загрузите. это его дело на такие запросы отвечать а не изображать из себя кардинала решелье который все решает в стране а король только херней страдает. мы сейчас живем точно по Дюма
23.09.2020 18:05 Ответить
хочуть цензуру ввести, щоб приховати свої злочини.
23.09.2020 18:14 Ответить
Не вбросы, а - выбросы.
23.09.2020 18:06 Ответить
Отбросы российских сми.
23.09.2020 18:08 Ответить
Цікаво...а імплементувати хотєлкі фуйла в українське законодавство можна
23.09.2020 18:13 Ответить
Ви про мінські договорняки?
24.09.2020 08:58 Ответить
А коли вофка ржав в кварталі над кожним кроком влади на догоду рашистам, то нічого було ?
23.09.2020 18:14 Ответить
Хочеться нагадати суспільству розслідування перед самими виборами 2019 року придурковатого Бігуса проти ПОРОХА, які виявилися фейком!!! Чи вже забули як на цій брехні ЗЕлене лайно прийшло до влади і тепер маємо те що маємо?!?
23.09.2020 18:18 Ответить
Ви абсолютно праві. Вибори президента в 2019 році були не чесними. Суспільство ввели в оману. Зеленський прийшов до влади на тотальній брехні.
23.09.2020 18:44 Ответить
Але не обв'язково було вірити в цю брехню. Не діти, дорослі люди. Дуже низький політичний рівень українців, який контрастує з тим, що по життю українці і скептичні. і недовірливі, і розумні.
23.09.2020 19:26 Ответить
Що я вам можу сказати у відповідь?
Тільки одне - ви абсолютно праві!!!
23.09.2020 19:32 Ответить
Українська політика це, взагалі суцільна брехня. Хто там виконував свої обіцянки?
24.09.2020 08:59 Ответить
не призывать надо, а наказывать. вон на Зоологической в Киеве огромный комплекс 112 - открытый ретранслятор ************ пропагандонов
23.09.2020 18:24 Ответить
Это послание агента фсб россии Ермака Бутусову, Богдану и всем тем, кто осмелился донести до граждан информацию, отличающуюся от той, которую приподносит гандон Ермак и его псарня.
23.09.2020 18:55 Ответить
"В результате информационное пространство гораздо проще коррумпируется для распространения лжи и враждебной пропаганды. Фейки всегда очень оперативны по сравнению с правдой. Агитация всегда очень эмоциональна и достигает большей аудитории, чем честный анализ. Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях", - считают в ОП. самокритика похвальна и полностью соответствует деятельности "квартальных" начиная с 2016 и которая привела к власти"зе"
23.09.2020 18:57 Ответить
Давайте рассказывайте о своем мародерстве. Вашу технологию используют против вас. Или вы, Ослы Оманские, думаете шо вы одни грамотные?
23.09.2020 19:05 Ответить
Нечего истерить. Что посеяли то и пожинайте, а сеяли только фейки и злостную ложь.Закон бумеранга никто не отменял.
23.09.2020 19:20 Ответить
Самі брешуть, не зупиняючись.
23.09.2020 19:28 Ответить
Закликаємо українських політиків не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг країни, - заява ОП
23.09.2020 19:55 Ответить
Ходят упорние слухи, что "Свободу" финансирует кацапцкий олигарх некто Лебедев.
Почему Кошулинському не вийти і не прозвітувати публічно: це фейк чи правда?!
23.09.2020 20:21 Ответить
Ну, так чому ви не провели у свій час розслідування, а постите фейки?
24.09.2020 09:03 Ответить
Кто может объяснить с чего это вдруг оффыс разродился таким заявлением?
23.09.2020 19:39 Ответить
вооот, заметили?
кстати, а ведь мало кто заметил ето.

тут и "российсикие пропагандисти" и "российская агрессия"
Интересно, да?
23.09.2020 19:49 Ответить
Типа ради победы на местных козачку-ермачку в кремле разрешили поиграть в проукраинского?? там настолько дела плохи?!
23.09.2020 20:07 Ответить
думаю, что дела там, действительно, крайне плохи.
23.09.2020 20:22 Ответить
Думаю, что в ворохе тех запросов есть т.н. "вбросы", которые соответствуют действительности, но старательно замалчиваются ЗЕленой властью и на которые ой как не хочется отвечать
23.09.2020 20:16 Ответить
скорее всего.
23.09.2020 20:19 Ответить
«любая ложь от многократного повторения становится "правдой", - добавили в ОП.Источник: https://censor.net/ru/n3220910»

Не треба ляля.
Не тіште себе цією мрією.
Немає брехні, яка не була б викрита.
23.09.2020 19:43 Ответить
мне интересно, подымите руку кто верит дерьмаку и его шобле?
как по мне, редкостная мразь при членограе обкуреном
23.09.2020 20:04 Ответить
Закликаємо українських політиків не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг країни, - заява ОП
23.09.2020 20:07 Ответить
Шо? Х...ло сокращает финансирование и ОП убирает конкурентов? Только они имеют право вылизывать жопу кацапу! А как же ***** СН?
23.09.2020 20:27 Ответить
Ну так закройте главный рупор кремля пропоганды российских 112, Зик, Ньюс ван.
Кишка тонка главного агента кремля Медведчука упаковать и закрыть его пропагандитские каналы??
Там Зеленский обещал разобраться с ним и его каналами и будет громкая история...
Где эта громкая история?? Обисрався Зе...балабол, популист.

Зеленский пообещал «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-poobeshal-gromkuyu-istoriyu-o-finansirovanii-partii-medvedchuka
23.09.2020 21:08 Ответить
Ермака нужно брать. российский шпион в офисе президента
24.09.2020 00:26 Ответить
Проблема українського політикуму в тому що, практично всі всіх обливають лайном заради власної користі не дивлячись на війну. Кращого для агресора не можливо і придумати.
24.09.2020 09:07 Ответить
Офис цинизма и лицемерия. Эта группка подаёт на согласование ПреЗе кандидатуры "переговорщиков" в виде выживших из ума дедушек, которые эти нарративы и распространяют.
24.09.2020 11:18 Ответить
А чего Мендельша помалкивает?Избиратели должны знать реакцию на фейки от самого великого политика современности..
24.09.2020 12:49 Ответить
 
 