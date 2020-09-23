Призываем украинских политиков не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот страны, - заявление ОП

Офис Президента призывает украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" всегда помнить: любой источник прежде всего использует СМИ для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов.

"Ежедневно получаем запросы о предоставлении информации либо официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях. Порой в таких запросах, в том числе от народных депутатов Украины, прямо цитируются вбросы российских пропагандистов. Видим также и многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут "подтвердить" исключительно одним: ссылкой на источники, которые не называются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с развитием электронных СМИ культура работы с информацией существенно изменяется.

"В результате информационное пространство гораздо проще коррумпируется для распространения лжи и враждебной пропаганды. Фейки всегда очень оперативны по сравнению с правдой. Агитация всегда очень эмоциональна и достигает большей аудитории, чем честный анализ. Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях", - считают в ОП.

"Во время гибридной войны это становится особой угрозой. Даже не работая непосредственно с российскими спецслужбами, некоторые украинские деятели фактически воспроизводят пропагандистскую линию России в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщения. Например, не редкость в украинском телеэфире оправдания российской агрессии и оккупации части нашей территории, которые замаскировывают под пользование безоговорочной свободой слова. Также все чаще видим даже в ведущих СМИ Украины авторские материалы, которые по своему характеру больше напоминают абсолютно вымышленные "истории" с автоматическим приклеиванием соответствующих оскорбительных ярлыков. Очень много бездоказательных обвинений. Приходится констатировать, что в борьбе за власть в Украине некоторые оппоненты действующего руководства государства взяли на вооружение известный пропагандистский прием: любая ложь от многократного повторения становится "правдой", - добавили в ОП.

Офис Президента призывает украинских политиков "не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в государстве".

"Призываем также некоторых украинских журналистов, которые распространяют очевидно фейковую информацию, ссылаясь на "анонимные источники" или, например, на неназванных "крупных бизнесменов", всегда помнить: любой источник, если это, конечно, реальный источник, а не просто ваша фантазия, прежде всего использует вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов", - подытожили в ОП.

