«Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам условия. Курс на объединение с РФ неизменен», - главарь террористов Пушилин

Главарь донецких террористов Пушилин высказался о минских соглашениях и об отношениях с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ слова террористоа опубликовал пользователь твиттера Necro mancer.

В частности Пушилин заявил: "Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них".