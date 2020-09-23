Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам условия. Курс на объединение с РФ неизменен, - главарь террористов Пушилин
Главарь донецких террористов Пушилин высказался о минских соглашениях и об отношениях с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ слова террористоа опубликовал пользователь твиттера Necro mancer.
В частности Пушилин заявил: "Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них".
#Пушилин: Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них https://t.co/G98vSrILrz pic.twitter.com/j8DuepFizD— Necro Mancer (@666_mancer) September 23, 2020
