РУС
Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин

Новая "Стратегия национальной безопасности", утвержденная недавно президентом Зеленским, не выполняет те задачи, которые стоят перед таким стратегически важным документом, формирующем политику в этой сфере на долгие годы вперед.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем блоге экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

По мнению Жорина, представленная Стратегия декларирует принципы обеспечения своих интересов путем переговоров и закладывает откровенно пассивные основы для построения политики безопасности и обороны. "В условиях агрессии РФ на Востоке, оккупации Крыма, такой подход - это откровенная сдача национальных интересов, а не их обеспечение", - заявил эксперт.

Экс-командир "Азова" также отметил, что по "странному стечению обстоятельств" сразу после утверждения Стратегии, стало известно о масштабных сокращениях в ВСУ (по разным данным от 20 до 80 тысяч должностей). При этом, согласно одному из вариантов уменьшения численности армии, начальник Генштаба Корнийчук называет сокращение артиллерийский батарей и танковых рот. Вооружение, которое выведут, должны поставить на сохранение.

"Боевые подразделения, в меру своих возможностей, выстроили структуры в ответ на вызовы российско-украинской войны. Теперь считается, что это уже не нужно. У нас закончилась война? Или РФ исчезла с карты стран мира?", - задается вопросом Максим Жорин. Он считает возможные последствия реализации Стратегии Зеленского будут "катастрофическими" для безопасности Украины.

Зеленский Владимир (21616) нацбезопасность (228) Жорин Максим (50)
Жорин все правильно пишет. Только чутка забув шо "зробив це разом"
23.09.2020 18:45 Ответить
Я не понимаю. Всем нормальным людям еще с квартала было понятно, шо зе- идиот! А вы шо, только это осознали?! Ну шо, сочувствую вам ...
23.09.2020 18:45 Ответить
23.09.2020 19:00 Ответить
Що може бути в голові у дровиняки? О, згадав. Пустота. Чувак на самокаті підтвердить.
23.09.2020 18:39 Ответить
Она не по нац.признаку а по понятиям и по "папе"

23.09.2020 19:37 Ответить
23.09.2020 18:45 Ответить
Какая стратеги от кого убогого дурачка еврейского типа полено не ставшего даже Бурратино?? я вас прошу... оно даже стратегию безопасности собственной оппы не может написать.... а вы его стратегом назвали..да оно же простое из народу НУЛЬ...
23.09.2020 18:57 Ответить
23.09.2020 18:45 Ответить
дело не в зе,а в том (тех),кто его держат..
23.09.2020 18:49 Ответить
тех кто за него голосует
23.09.2020 18:51 Ответить
Таки да

23.09.2020 19:46 Ответить
И тех, кто его содержат. Т.е., ахметка, каломойша, фирташ и прочие *уйлы.
23.09.2020 19:31 Ответить
по странному стечению обстоятельств не вспомнить ли разговор в блиндаже между порохом и азовцем?как раз перед выборами президента...
23.09.2020 18:45 Ответить
+100%
23.09.2020 18:49 Ответить
Сделать из Донбасса украинское Приднестровье-цель буратины Коломойского.
23.09.2020 18:52 Ответить
а цель Жорина была сделать Зеленского президентом.

Жорин достиг цели.

К кому у него претензии в том, что он победил ?
23.09.2020 18:54 Ответить
Земрази активно ищут виновных в своей победе.
23.09.2020 19:48 Ответить
Жорин, ты сам сделал президентом Зеленского, который сделал такую стратегию безопасности.

К кому у тебя претензии ?
23.09.2020 18:52 Ответить
На жаль прозріння ще не настало для зедауніа
23.09.2020 18:53 Ответить
Я бы сказал, что его политика, это набор из предательства, воровства в особо крупных размерах, тотальной коррупции, паскудства, сцикливости, тупости, популизма и украинофобства. Вот такой ЗЕленый микс от писианиста и муда...ка с плохим средним, криворожским образованием.
23.09.2020 18:59 Ответить
23.09.2020 19:00 Ответить
Почему вы оскорбляете клоунов?
23.09.2020 19:15 Ответить
Я і зєбілів аскарбляю, хоча вони є громадянами України.
23.09.2020 19:35 Ответить
насєлєнієм вони є, а не громадянами
23.09.2020 20:58 Ответить
Це буде точніше, згоден на всі 100%
23.09.2020 21:00 Ответить
23.09.2020 19:03 Ответить
Азов прямо кремлёвскому окурку озвучивает намерения ГШ,Молодцы. Президент не такой,тхне их арийскому нюху.Ведь у них идейный вдохновитель и вождь печально знаменитый Тесак.Они даже баннеры с ним в Харькове вывешивали на поминках.А сокращают некомплект ,для укрепления оставшихся войск.
23.09.2020 19:03 Ответить
Кумарит?
23.09.2020 19:49 Ответить
"закладывает откровенно пассивные основы"
Який сам, такі і основи.
23.09.2020 19:04 Ответить
Ты уже выбрал ***********, жри полной ложкой.
23.09.2020 19:50 Ответить
Абыр...Абыр...Абырвалг!
23.09.2020 20:05 Ответить
Если посмотреть на кадровую политику, то блазня уже пора выносить, откровенно антиукраинские креатуры, у него других и нету, круг общения другой, а он сам дремучий совок, вырос в комуняцкой семье, деньги делал в парРаше, букет не для украинского преза, его сбило с толку 73% быдла, но он не учел, что они все ведомые и полез не в свои сани.
23.09.2020 20:06 Ответить
********** , что можно взять членограя? обычный тупой дегенерат .как было чмо квартальное так и осталось. как по мне, даешь импичмент и внеочередные выборы.
обгадилась вся эта срань зеленая по самые не балуй.
23.09.2020 20:27 Ответить
23.09.2020 21:21 Ответить
Популист Жорин, популист Порошенко, - поэтому они навсегда БЫВШИЕ!)
23.09.2020 21:40 Ответить
Гена, обобщать по кацапски и совдеповски не нужно.
24.09.2020 11:23 Ответить
 
 