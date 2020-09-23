Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин

Новая "Стратегия национальной безопасности", утвержденная недавно президентом Зеленским, не выполняет те задачи, которые стоят перед таким стратегически важным документом, формирующем политику в этой сфере на долгие годы вперед.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем блоге экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

По мнению Жорина, представленная Стратегия декларирует принципы обеспечения своих интересов путем переговоров и закладывает откровенно пассивные основы для построения политики безопасности и обороны. "В условиях агрессии РФ на Востоке, оккупации Крыма, такой подход - это откровенная сдача национальных интересов, а не их обеспечение", - заявил эксперт.

Экс-командир "Азова" также отметил, что по "странному стечению обстоятельств" сразу после утверждения Стратегии, стало известно о масштабных сокращениях в ВСУ (по разным данным от 20 до 80 тысяч должностей). При этом, согласно одному из вариантов уменьшения численности армии, начальник Генштаба Корнийчук называет сокращение артиллерийский батарей и танковых рот. Вооружение, которое выведут, должны поставить на сохранение.

"Боевые подразделения, в меру своих возможностей, выстроили структуры в ответ на вызовы российско-украинской войны. Теперь считается, что это уже не нужно. У нас закончилась война? Или РФ исчезла с карты стран мира?", - задается вопросом Максим Жорин. Он считает возможные последствия реализации Стратегии Зеленского будут "катастрофическими" для безопасности Украины.