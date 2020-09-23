РУС
1 381 15

В районе Водяного подавлены 2 вражеских беспилотника, нарушений режима тишины с начала суток не было, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения условий прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух вражесхих беспилотных летательных аппаратов - типа "квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было.

В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Защитникам Украины предоставлена ​​домедицинской помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 22 сентября, нарушений договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 79 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 197 транспортных средств и 5 064 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 405 человек, в обратном направлении - 1 416 человек. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

Автор: 

беспилотник (4111) Донбасс (26960) перемирие (1697) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+11
В районе Водяного подавлены 2 вражеских беспилотника, нарушений режима тишины с начала суток не было, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4947
показать весь комментарий
23.09.2020 18:41 Ответить
+9
А скільки разів тими беспілотниками бомбардували наші бліндажі.
Звідти і підриви на невстановлених пристроях, ага...
показать весь комментарий
23.09.2020 18:41 Ответить
+5
Поранено двоє воїнів. Зрозуміло, що не на своїх мінах підірвались. Кацапське ДРГ. Це "режим тиші"?
"Два вражеских беспилотника"- порушення домовленностей. І воно відбувається постійно.

Що робить "укранська сторона"? Фіксує? Що й для чого?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:42 Ответить
А скільки разів тими беспілотниками бомбардували наші бліндажі.
Звідти і підриви на невстановлених пристроях, ага...
показать весь комментарий
23.09.2020 18:41 Ответить
В районе Водяного подавлены 2 вражеских беспилотника, нарушений режима тишины с начала суток не было, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4947
показать весь комментарий
23.09.2020 18:41 Ответить
Справа рук Пороха, незабаром почнуть і сєпарню мочить.
показать весь комментарий
23.09.2020 18:42 Ответить
Поранено двоє воїнів. Зрозуміло, що не на своїх мінах підірвались. Кацапське ДРГ. Це "режим тиші"?
"Два вражеских беспилотника"- порушення домовленностей. І воно відбувається постійно.

Що робить "укранська сторона"? Фіксує? Що й для чого?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:42 Ответить
Навальный сам съел новичок, Немцов выстрелил себе в спину четырежды,
Крым прибило течением
показать весь комментарий
23.09.2020 19:04 Ответить
А подрыв на неизвестном устройстве и ранения это не нарушение тишины?взрыв без звука?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:14 Ответить
Враньё.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:18 Ответить
А беспилотники сепаров - ЭТО НАРУШЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ? Или нет ? Посему тогда ВСУ не может свои беспилотники запускать ?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:22 Ответить
Із зелі вже навіть сепарня насміхається.
Дожились.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:37 Ответить
Мне , лично , понравилось как он сегодня потребовал принять Украину в ЕС , Это по нашему - по одесски 😀😀😀
Человек спросил у них - НУ , И ШО ? И КОГДА МЫ БУДЕМ В ЕС ???? Даже Беню переплюнул 😀😀😀
показать весь комментарий
23.09.2020 19:42 Ответить
Типу квадрокоптер і фантом-4 )))))
показать весь комментарий
23.09.2020 19:59 Ответить
Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.(с)
показать весь комментарий
23.09.2020 22:26 Ответить
Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение.Источник: https://censor.net/ru/n3220921

Це як подавили ? ЗЕгенерали шапками чи позолоченими паркерами кидали в москальські БПЛА. Шостий раз цю абракадабру пишуть, але не кажуть чи впали чи не впали, чи москальський оператор помітив сигнал глушіння і повів їх на "ту сторону" (с)
показать весь комментарий
23.09.2020 23:01 Ответить
 
 