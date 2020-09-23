В районе Водяного подавлены 2 вражеских беспилотника, нарушений режима тишины с начала суток не было, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения условий прекращения огня на Донбассе.

Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух вражесхих беспилотных летательных аппаратов - типа "квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было.

В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Защитникам Украины предоставлена ​​домедицинской помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 22 сентября, нарушений договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 79 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 197 транспортных средств и 5 064 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 405 человек, в обратном направлении - 1 416 человек. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

