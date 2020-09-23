РУС
Новости
1 698 33

За местными выборами в Украине будут наблюдать 666 представителей БДИПЧ ОБСЕ

В состав Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами войдут 66 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Миссию возглавляет Ингибйорг Сольрун Гисладоттир, в состав основной команды входят 15 экспертов, базирующихся в Киеве, 66 долгосрочных наблюдателей, которые 29 сентябрю будут размещены в международных группах по всей стране. Кроме того, Бюро будет ходатайствовать, чтобы государства-участники направили 600 краткосрочных наблюдателей , которые прибудут за несколько дней до дня выборов", - говорится в сообщении.

Миссия проведет оценку выборов на соответствие с обязательствами ОБСЕ и других международных обязательств и стандартов демократических выборов, а также национального законодательства. Наблюдатели будут следить за основными аспектами выборов, такими как регистрация избирателей, проведение предвыборной кампании и ее финансирование, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, законодательством, связанным с выборами, и его имплементацией, медиа-средой и разрешением споров, связанных с выборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

Также будет опубликован предварительный отчет миссии и проинформирована общественность и СМИ о ходе наблюдения за выборами. На следующий день после выборов миссия выступит с заявлением о предварительных выводах. БДИПЧ опубликует окончательный отчет о наблюдении через 2 месяца после окончания избирательного процесса в Украине.

Напоминаем, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Читайте также: Рада в ближайшее время примет спецзакон о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

выборы (24774) местные выборы (2753) наблюдатель (844) ОБСЕ (4897)
Топ комментарии
+12
Зе , и число Зверя..
какие еще вам знаки нужны?

23.09.2020 19:12 Ответить
+8
мне кажется это демонстративная такая пощечина христианам Украины от Кагала захватившего власть..
Все же знают, что обозначает 666...
И кол-во наблюдателей утверждалось и согласовывалось с Зе и его офисом..
23.09.2020 19:31 Ответить
+7
Добавили бы хоть одного )))
23.09.2020 19:07 Ответить
23.09.2020 19:07 Ответить
23.09.2020 19:12 Ответить
ого, у них даже пресс-секретари страдают отсутствием мозга! Нет, чтоб убрать или добавить 1 или 2 , но чтоб не было цифри Дьвола, зафиксированной в Библии!!! или хвастовство под таким номером? вот типа мы такие и нам море по колено?
23.09.2020 19:22 Ответить
23.09.2020 19:31 Ответить
Похоже,что цинизм в особо извращенной форме-наше все.А скармливается пиплу это под видом искренности и благих намерений.Но Бог- не фраер,все видит и шельму метит...
23.09.2020 20:08 Ответить
Ви забули про одне,країною правлять євреї,а в них числа звіра нема і назначили 666 наглядачів цим вони показують що їм настати на Україну та українців і на нашу віру.
23.09.2020 21:47 Ответить
Думаю одного из этого количества можно и пристрелить
23.09.2020 19:11 Ответить
Рашка буде волати про гейропейцiв-сатанiстiв
23.09.2020 19:11 Ответить
666? Цепестець!
23.09.2020 19:12 Ответить
Вот и доехали аж до бесовщины
23.09.2020 19:13 Ответить
Кто глава миссии? Люцифер? )))))))
23.09.2020 19:14 Ответить
А, нет. Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.
Ну, почти то же самое )))))
23.09.2020 19:17 Ответить
как сказано в писании - "число гундяя" )))))
23.09.2020 19:16 Ответить
Бляха одного уберите или добавьте сволочи!!!
23.09.2020 19:25 Ответить
Тут, блин уже и Джавелины не стреляют, а они еще 666 наблюдателей подсовывают!
23.09.2020 19:26 Ответить
Високосный год,панове (будет весело,как и обещалось)
23.09.2020 20:10 Ответить
хм..повезло - даже цифры нам в масть...
23.09.2020 19:29 Ответить
а всадники уже были, или они потом?
23.09.2020 19:30 Ответить
Епідемія, війна, голод і смерть.
23.09.2020 19:50 Ответить
"Ээх! Гулять, так гулять!" - сказал 2020й год.
23.09.2020 21:05 Ответить
Свят, свят, свят!
23.09.2020 19:37 Ответить
специально что-ли сделали ?
23.09.2020 19:52 Ответить
23.09.2020 20:01 Ответить
"Нам пороблено,нам усiм пороблено..."©
23.09.2020 20:12 Ответить
драстути... инквизиции на вас нет ! )))
23.09.2020 20:18 Ответить
любимое число "преЗЕдента" и его кодла ... вот кому на самом деле служат зеленые "слуги"... символично...
23.09.2020 20:24 Ответить
Экзорциста ему в квартал.
23.09.2020 21:06 Ответить
Так. Короче - позовите Вия!
23.09.2020 21:04 Ответить
За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 666 представників БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9256
23.09.2020 21:43 Ответить
фигня это всё. от обсе- 666, от США - 64, от хьюман райтс - скокото, от опоры - скокото, в общем будет их дохрена - у Зекоманды не получится сфальсифицировать.

Да и избиратель повзрослел
23.09.2020 22:52 Ответить
почему не 665 либо 667 ?
23.09.2020 23:30 Ответить
Прямо вот так открыто уже... Черти наглеют!
24.09.2020 09:00 Ответить
Вам уже прямым текстом ...
24.09.2020 09:05 Ответить
 
 