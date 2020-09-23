За местными выборами в Украине будут наблюдать 666 представителей БДИПЧ ОБСЕ

В состав Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами войдут 66 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Миссию возглавляет Ингибйорг Сольрун Гисладоттир, в состав основной команды входят 15 экспертов, базирующихся в Киеве, 66 долгосрочных наблюдателей, которые 29 сентябрю будут размещены в международных группах по всей стране. Кроме того, Бюро будет ходатайствовать, чтобы государства-участники направили 600 краткосрочных наблюдателей , которые прибудут за несколько дней до дня выборов", - говорится в сообщении.

Миссия проведет оценку выборов на соответствие с обязательствами ОБСЕ и других международных обязательств и стандартов демократических выборов, а также национального законодательства. Наблюдатели будут следить за основными аспектами выборов, такими как регистрация избирателей, проведение предвыборной кампании и ее финансирование, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, законодательством, связанным с выборами, и его имплементацией, медиа-средой и разрешением споров, связанных с выборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

Также будет опубликован предварительный отчет миссии и проинформирована общественность и СМИ о ходе наблюдения за выборами. На следующий день после выборов миссия выступит с заявлением о предварительных выводах. БДИПЧ опубликует окончательный отчет о наблюдении через 2 месяца после окончания избирательного процесса в Украине.

Напоминаем, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Читайте также: Рада в ближайшее время примет спецзакон о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Корниенко