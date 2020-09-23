Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - представитель Киева в ООН Кислица

В оккупированном Россией Крыму преследуют владельцев украинских паспортов и оказывают на них давление, чтобы жители полуострова избавлялись от украинских документов.

Как передаети Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



"То, что владельцы украинских паспортов в Крыму преследуются – это факт. То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов – это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не вытекает из наличия паспорта. Это паспорт получают на основании того, что вы уже гражданка или гражданин Украины. Поэтому даже если оккупанты заставят украинцев или крымских татар порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины", – отметил Кислица.



Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт при пересечении административной границы из оккупированного Россией Крыма на материковую часть Украины, сообщали в июле в Крымской правозащитной группе. Тем, у кого паспорт РФ отсутствует, оккупанты выписывают штрафы.



В МИД Украины отметили, что проживающих в Крыму граждан Украины не будут лишать украинского гражданства за принудительное получение российского паспорта.

