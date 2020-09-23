Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - представитель Киева в ООН Кислица
В оккупированном Россией Крыму преследуют владельцев украинских паспортов и оказывают на них давление, чтобы жители полуострова избавлялись от украинских документов.
Как передаети Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"То, что владельцы украинских паспортов в Крыму преследуются – это факт. То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов – это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не вытекает из наличия паспорта. Это паспорт получают на основании того, что вы уже гражданка или гражданин Украины. Поэтому даже если оккупанты заставят украинцев или крымских татар порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины", – отметил Кислица.
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт при пересечении административной границы из оккупированного Россией Крыма на материковую часть Украины, сообщали в июле в Крымской правозащитной группе. Тем, у кого паспорт РФ отсутствует, оккупанты выписывают штрафы.
В МИД Украины отметили, что проживающих в Крыму граждан Украины не будут лишать украинского гражданства за принудительное получение российского паспорта.
кацапи отдадут распоряжения, чтоби работники частних и бюджетних сфер сдали украинские паспорта в отдели кадров.
не сдадут - увольнение.
ви спираєтесь на побрехеньки російської пропаганди?
ще раз - які у вас докази, що Порошенко російський шпигун?
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Порошенко не ідеальний Президент.
Але армію зробив з нуля, мацклєй зупинив, безвіз добув, Томос добув.
Те, що ви зробили для себе такі висновки - це ваше право.
За 5 років позбутися повністю совка не можливо - його би просто вбили.
Про таке ви не думали.
Головне, що він поставив Україну на ноги після ублюдка януковоча і втримав Країну.
Це головне.
І останнє, про вибори: "коней на переправе не меняют."
чотаржу))
кацапи самі закриють крим і даунбац.
Те, що нам і потрібно.
Особенно обидно за крымских татар. Никому они не нужны - ни Украине, ни тем более России. Погибают пачками, обрусевают.. а Киев ничем не помогает, говорильня одна, такая же как в ООН по поводу самой Украины.
==
по крайней мере фуями не крыть как ты это делаешь.Такой же как ты Кличко блокировал операцию спецназа на СНБО за свои портфели в Раде. И он не один был, целый кагал таких умников, виновных в сдаче Крыма.
Украинских пенсионеров в Крыму полно, и не тебе о всех отчитываться.
==
Тебе надо ты и пиши, я пишу про пожилых украинцев которых ты с говном мешаешь.
хотя судя по количеству идиотов, стране уже конец. Если даже патриоты - дебил на дебиле..
Дай бог, Вам. Когда в 14-ом Коломойский предлагал 10 штук за пленного человечка мы, тогда ещё Донецкие, предлагали дешевле, но по "запчастям" Никто не ответил.
В то время база гильзотеки для Донбасса осталась открытой.
1. Именно спецназовца, именно ГРУ России. Другие (сиволапая пяхота) не канали.
2. Самое тяжелое - ЖИВЬЁМ.
В советское время на Дальнем на работу принимали с аккордной оплатой порядка 1000 рублей + премия + питание и проживание. Работа в экологически чистых условиях, на свежем воздухе. В тайге для зоопарков уссурийских тигров живьём ловить.
6 лет они работают на рашку, платят налоги, содержат армию оккупната.
нормальние украинци уже ВСЕ виехали из крима.
остались те, кто вижидал кто же победит.
вот и довижидались.
пусть сидят на криме. никаких паспортов.
жестяк.
Крайне наивно считать, что Крым вот-вот вернётся и все будет как до 2014-го. Там уже десятки, если не сотни тысяч понаехавших кацапов. Плюс важно учитывать фактор воспитания - в этом и следующем году там в школы пойдут дети, которые родились уже при оккупации. А те, которые в 2014-м пошли в первый класс, в следующем году заканчивают среднюю школу. Представляете, как им там мозги промыли за эти годы?
Надеяться повторить опыт судетских немцев тоже не стоит - сейчас не середина 20-го века, гипертолерастная Европа взвоет только при намеке на депортации и фильтрационные лагеря.