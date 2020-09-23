РУС
Собрание братвы, где назначили пахана – преступного президента, который президентом не был избран, - Шушкевич об "инаугурации" Лукашенко

Узурпатор Александр Лукашенко устанавливает свою власть в Беларуси преступными методами.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

"Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко такими же методом устанавливает свою власть. Поскольку протесты были бы неминуемы, он не захотел делать нормальную инаугурацию", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что такие действия Лукашенко стали возможны, поскольку его защищает российский президент Владимир Путин.

"Это не добавляет ему легитимности. Но на стороне Лукашенко – Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран. Ему дали кредит на содержание бандитской армии, которая безжалостно бьет протестующих. Мир принимает резолюции, а им начхать. Россия уже в свой лагерь выделилась. Ее тоже все осуждают, но и ей начхать, потому что ее население привыкло терпеть плохой уровень жизни. В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", – сказал Шушкевич.

Беларусь (7971) Шушкевич (6)
+18
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией.

23.09.2020 20:01 Ответить
+11
Кооператив "Озеро",поддержал кандидатуру председателя колхоза Беларусь
23.09.2020 19:45 Ответить
+11
«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", - сказал Шушкевич.»
23.09.2020 20:01 Ответить
Цветы в стволы закончились.
А так гордились что они не майданутые ...
23.09.2020 19:38 Ответить
Знакомый визг оторванного от корыта.
23.09.2020 19:43 Ответить
ты уже под номером 2 флудишь , путинист ?
23.09.2020 19:46 Ответить
Кооператив "Озеро",поддержал кандидатуру председателя колхоза Беларусь
23.09.2020 19:45 Ответить
Третим будешь, на Минских переговорах.
23.09.2020 19:47 Ответить
Между Шушкевичем и тупым советским быдлом расстояние миллионы миллионы километров....,ну типа Лев Толстой обосрал рюсских мудаков 140 лет назад...назвав РЮССКАЕ быдло БЫДЛОМ...
23.09.2020 19:48 Ответить
В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину"(c)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
На заметку Зехохлам . Запомните и не повторяйте нудную мантру - "Лукашенко для Украины лучше." Это все равно что считать Пушилина в Донецке своим союзником .
23.09.2020 19:49 Ответить
пахан это по старшебратски. а по тамошнему - бацьканах.
23.09.2020 19:51 Ответить
Лет 30 назад дед Сенатор сказал простую и понятную вещь...
Советское быдло не умрет,оно Гитлера победило...
у Гитлера было 3000 танков...у советских баранов 25 0000
23.09.2020 19:54 Ответить
Станіславе, ви, мабуть, не в курсі. Путін - дуже мудрий правитель братнього народу. У цьому переконана Свєта Тихановська, обрана президенткою Білорусі. Чи ви їй не вірите?
23.09.2020 19:57 Ответить
Александр Григорьевич Лукашенко -
В июне 1993 г. возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.
В январе 1994 г. на заседании Верховного Совета Александр Лукашенко обвинил председателя ВС Станислава Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а главу правительства Вячеслава Кебича назвал главой "промосковской мафии". Парламент проголосовал по вопросу о доверии премьер-министру и спикеру. В результате Шушкевич был снят "за личную нескромность".
23.09.2020 20:00 Ответить
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией.

23.09.2020 20:01 Ответить
Тупе колгоспне бацькобидло, захотіло поцарювати.
23.09.2020 20:24 Ответить
Шушкевич зол. Не успел пощупать в 90-х предприятия Беларуси, даже Кравчуку подфартило с пароходством. Года ушли, а на хатинку не наскреб.
23.09.2020 20:01 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Российский рубль отреагировал на "инаугурацию" Лукашенко

23.09.2020 20:06 Ответить
Ни о чём. Слабая попытка, пробуй ещё.
23.09.2020 20:19 Ответить
«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", - сказал Шушкевич.»
23.09.2020 20:01 Ответить
Братва она хоть принимает участие в избрании пахана.. А тут притаранил на сходняк маляву из Сочи и сам себя объявил паханом Сомнительные понятия.
23.09.2020 20:04 Ответить
Шушкевич,академик Сахаров и даже поэты писатели Маяковский Бунич и Пушкин с Лермонтовым обосрали РАБссию па самые Нидерланды и Гланды Мавзолейные....Хады АНТИСОВЕТСКИЕ....
23.09.2020 20:05 Ответить
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви! (это Блок, у него много в таком духе)
23.09.2020 21:50 Ответить
Попытка рейдерского захвата Белоруссии...Месть глобалистов Луке за неподчинение....
23.09.2020 20:08 Ответить
Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 125 Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 6486 Саша дай Каши гречневой,а я тибе дам картошки из НорильскаЗбори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 4577настоящей СЕВЕРНОЙ..вова ..барабуля на СЕВЕРЕ не растет..не гони ПУРГУ
23.09.2020 20:11 Ответить
На РАБссии когда то жил и работал британский посол Патрик Гордон.Причем работал с четырьмя так называемыми сЦарями Московии с 1651 года...То что оствил нам в наследие сей ПАТРИК поразило даже меня...
Рюсские...вы не народ....
23.09.2020 20:37 Ответить
Та какой там пахан и тем более братва---банальные комуняки ворюги с бюджета, и крышевальщик председатель радгоспу, так и не ставший лидером нации. не дай Бог там оружие у народа пролезет с патронами как у нас в 2014г---побегут хором, шоблой, толпой---на бегу теряя и раздавая тыреное за свежих коней на перекладных. На Москву само собой. Как только этот агроном заикнётся о присоединении---возможен крепкий там капец. Пусть ЕС чухает в одном месте---лафа кончается для них. Слишком потакали низкорослому---а тут и длинный оборзел.
23.09.2020 20:44 Ответить
Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 477слышь чувак...я мировую революцию сочинил..а ты короновитрус победил?
23.09.2020 20:47 Ответить
Лукашешку был начальником СОВХОЗА,..колхоз дураку не доверили советские власти.
23.09.2020 20:52 Ответить
на боці Лукашенка - Путін і Кремль а на боці кремля половина (якщо не більше ) населення раші

- ось така прикра реальність
23.09.2020 20:57 Ответить
 
 