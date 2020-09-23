Собрание братвы, где назначили пахана – преступного президента, который президентом не был избран, - Шушкевич об "инаугурации" Лукашенко

Узурпатор Александр Лукашенко устанавливает свою власть в Беларуси преступными методами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.



"Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко такими же методом устанавливает свою власть. Поскольку протесты были бы неминуемы, он не захотел делать нормальную инаугурацию", – отметил собеседник.



Он подчеркнул, что такие действия Лукашенко стали возможны, поскольку его защищает российский президент Владимир Путин.



"Это не добавляет ему легитимности. Но на стороне Лукашенко – Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран. Ему дали кредит на содержание бандитской армии, которая безжалостно бьет протестующих. Мир принимает резолюции, а им начхать. Россия уже в свой лагерь выделилась. Ее тоже все осуждают, но и ей начхать, потому что ее население привыкло терпеть плохой уровень жизни. В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", – сказал Шушкевич.

