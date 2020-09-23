Собрание братвы, где назначили пахана – преступного президента, который президентом не был избран, - Шушкевич об "инаугурации" Лукашенко
Узурпатор Александр Лукашенко устанавливает свою власть в Беларуси преступными методами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.
"Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко такими же методом устанавливает свою власть. Поскольку протесты были бы неминуемы, он не захотел делать нормальную инаугурацию", – отметил собеседник.
Он подчеркнул, что такие действия Лукашенко стали возможны, поскольку его защищает российский президент Владимир Путин.
"Это не добавляет ему легитимности. Но на стороне Лукашенко – Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран. Ему дали кредит на содержание бандитской армии, которая безжалостно бьет протестующих. Мир принимает резолюции, а им начхать. Россия уже в свой лагерь выделилась. Ее тоже все осуждают, но и ей начхать, потому что ее население привыкло терпеть плохой уровень жизни. В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", – сказал Шушкевич.
А так гордились что они не майданутые ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
На заметку Зехохлам . Запомните и не повторяйте нудную мантру - "Лукашенко для Украины лучше." Это все равно что считать Пушилина в Донецке своим союзником .
Советское быдло не умрет,оно Гитлера победило...
у Гитлера было 3000 танков...у советских баранов 25 0000
В июне 1993 г. возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.
В январе 1994 г. на заседании Верховного Совета Александр Лукашенко обвинил председателя ВС Станислава Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а главу правительства Вячеслава Кебича назвал главой "промосковской мафии". Парламент проголосовал по вопросу о доверии премьер-министру и спикеру. В результате Шушкевич был снят "за личную нескромность".
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией.
«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", - сказал Шушкевич.»
Рюсские...вы не народ....
- ось така прикра реальність