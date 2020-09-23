РУС
Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, можем себе позволить не вводить жесткие карантинные ограничения, - "слуга народа" Радуцкий

Украина готова к борьбе с возможной второй волной эпидемии COVID-19 без ужесточения карантинных ограничений.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил председатель комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"При увеличении количества больных мы можем себе позволить не вводить максимально жесткие карантинные ограничения. Используются более гибкие программы адаптивного карантина, которые точечно тушат вспышки инфекции в регионах", - написал народный депутат.

Радуцкий сообщил, что Украина существенно увеличила количество медиков, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19. "В начале апреля медицинскую помощь инфекционным больным оказывали 1,2 тыс. врачей, в настоящее время - почти 17 тыс. При необходимости могут быть сформированы дополнительные медицинские бригады, для этого в резерве имеем 12,3 тыс. врачей", - написал он.

По данным Радуцкого, в настоящее время в больницах первой волны есть 29 тыс. коек, в том числе более 9 тыс. с централизованным снабжением кислорода. В резерве - еще более 6 тыс. коек, что суммарно создает общий фонд почти 36 тыс. коек, из которых 10,5 тыс. имеют централизованное подключение к кислороду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

"Количество реанимационных коек увеличено до 3,200 тыс. Для сравнения: в начале пандемии количество реанимационных коек в инфекционных стационарах Украины составляло немногим более 300", - написал глава парламентского комитета.

Радуцкий также подчеркнул: "Создана система финансирования, которая позволяет полностью удовлетворять потребности инфекционных больниц". В частности, Национальная служба здоровья Украины осуществляет оплаты по четырем пакетам, связанным с оказанием медпомощи при COVID-19, по которым НСЗУ уже выплатила почти 3,5 млрд грн.

Вместе с тем Радуцкий отметил, что на сегодня среди больниц даже слишком много желающих открыть "ковидные" отделения, поскольку пакет медицинских гарантий для лечения больных COVID-19 просчитан очень хорошо и полностью покрывает все расходы медучреждения. При этом нардеп отметил, что вопрос оперативности проведения тестов остается актуальным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Красиво легли под министра ))) Молодцы". "Миша, перестань параноить": переписка Радуцкого с Янченко в чате "слуг народа" о главе МОЗ Степанове. ФОТОрепортаж

Глава профильного комитета прогнозирует, что Украине удастся избежать локдауна экономики и спокойно дождаться появления вакцины при условии соблюдения населением противоэпидемических мер.

"Значительный процент украинцев продолжает не верить в реальность угрозы и не соблюдает элементарные правила защиты. И это на сегодня - главная проблема, которую я вижу", - резюмировал Радуцкий.

Читайте: Радуцкий о ситуации с COVID-19: Скорее всего, это вторая волна. Надеюсь, мы справимся

карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+17
Сасибо Михаил за круговорот масок в Стране, мало втридорога завозим, много за бесценок для (налогов) распродаем.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:45 Ответить
Короче , до 25 октября бизнесу можно работать спокойно )) .
показать весь комментарий
23.09.2020 19:49 Ответить
Крадуцький знову готує якусь аферу щоб набити свої кишені
показать весь комментарий
23.09.2020 19:50 Ответить
не пройшло і 8 місяців, як до йолопів дійшло, що не треба весь світ вчити репресивним карантинам.
йолопи, що з них взяти, окрім аналізів
показать весь комментарий
23.09.2020 19:52 Ответить
Не смотря на рост заболеваемости COVID-19 можем себе позволить...(с)
...продать все средства защиты и "заработать на крови"
показать весь комментарий
23.09.2020 19:56 Ответить
Мы это себе пока еще можем "позволить" только потому что через каждые 5-10 дней меняем требования и критерии по карантинной зонности. Как только ситуация становится угрожающей, власть быстренько переводит всех их красной зоны в оранжевую, из оранжевой в желтую.. Ловкость рук и никакого мошенничества. Все понятно тут больше политики, падающие рейтинги, приближающие выборы и т.д. Вопрос только один - кто в итоге будет отвечать за последствия и кто сядет. Списать все на министра здравоохранения или других чиновников от медицины не получится. Потому что все мы понимаем у нас не они решают эти вопросы, тут действует телефонное право , а так как у нас премьер это фигура не самостоятельная как и парламент, то ответственность на президенте и главе его аппарата Ермаке. ( главных лиц принимающих решения).
показать весь комментарий
23.09.2020 19:57 Ответить
Ето тот неадекват, которий, простите, про х@й и жопу философствовал?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:58 Ответить
хто ж сумнівався що "себе вы можете" поїхати за награбовані гроші лікуватися у "шаріте" ...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:58 Ответить
та вы уже себе столько напозволяли в этот карантин...что хватит и внукам вашим...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:07 Ответить
Х тобі в Ж, товаріщ крадуцький! На Суд збирайся, казьол зєлєнодупий!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:07 Ответить
конечно можете...если будете летать лечиться в шаритэ...если,конечно,вовремя успеете
показать весь комментарий
23.09.2020 20:10 Ответить
"Несмотря" в данном случае пишется слитно.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:11 Ответить
при пороху свинарчука взяли під варту і було розслідування яке триває й досі, при зе - всі брешуть, більше того він всі ці гучні справи, всю корупцію яка його обвила як змія ігнорує, надіюсь що в кінці йому не дадуть втекти.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:15 Ответить
мразь пархатая.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:27 Ответить
БО ВИБОРИ ! Після виборів заспівають іншої пісні , бо лікарі всі звільняться !
показать весь комментарий
23.09.2020 20:35 Ответить
"председатель комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий," - это что за зеленый 3.14дар, чем знаменит? а главное, говно зеленое 3.14здит как дышит . интересно, кто то верит этой зеленой мрази? я нет .
показать весь комментарий
23.09.2020 20:36 Ответить
Це називаєтья ХУЦПА.
Злодій, що обікрав Україну спокійнісінько собі щось там втирає...
Я як візьмуть такого за бейци, почне вищати: "Ета антісємітізьм! Ета новає дєла Дрєйфуса-а-а-а-а!"
показать весь комментарий
23.09.2020 20:43 Ответить
Цей бандит з ОЗГ Бориса Савлохова, випускник 1-го медучилища просто корумповане і закінчене жидокримінальне падло. Дивуюсь як його бандити до цього часу не пришили за вбивство Бориса Сровлохова - адже саме він найбільше виграв від його смерті і став з управляючого власником клініки "Борис"...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:54 Ответить
При 200 заболевших в сутки: остановка транспорта, предприятий ...
3 500 заболевших - ничего страшного.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:03 Ответить
 
 