СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говрится в  решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении Украинской правды.

Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.

В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты террористов пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.

Это решение касается уроженца российского поселка Ильинка, который имеет сына 2007 года рождения. Согласно документов, которые есть в распоряжении УП, такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов.

В решении говорится, что подозрение мужчине объявили 29 июля - в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.

СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси 01
СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси 02

Автор: 

СБУ (20317) ЧВК Вагнер (1338)
Топ комментарии
+52
ну и где вся эта зерыгосрань ,которая про фейк трындела, отмазывая жабу?

23.09.2020 20:34 Ответить
+44
Кремлевский агент Ермак спалился по полной!
Но, похоже, что если он даже нацепит кучу "георгиевских ленточек" и прогуляется по Хрещатику - Зе-наркомана его не уводит.

23.09.2020 20:36 Ответить
+41
А де ж потужний хор: Хмар, Верещуків, Кошулинських, Гриценків, Тимошенок, Яворівських, Скрипіних, Дроздових, Тягнибоків ?

23.09.2020 20:37 Ответить
Сортировать:
Пора влаштовувати імпічмент зєлєнского.

23.09.2020 21:57 Ответить
немає голосів, потрібно 3/4 здається

24.09.2020 00:03 Ответить
Давно пора...

Йозеф Кнехт:
Батько Єрмака співробітник ГУР рф. Брат дружини Бігуса співробітник спецслужб рф. А ми сидимо і думаємо, чому ж ми програли вибори в 2020. Нас обклали кротами з усіх сторін.

Просто факт, син співробітника ГУР рф возив президента України до Оману на зустріч з Патрушевим та ввів до складу ТКГ сепара Фокіна. Ми просто летим у прірву.

24.09.2020 15:48 Ответить
собирать информацию и проводить спецоперацию две больших разницы

23.09.2020 21:58 Ответить
Заметьте, что это НЕ взаимоисключающие "разницы"!!!
И напомните для чего спецслужбы обычно "собирают информацию" про разыскиваемым в стране преступникам? От нечего делать?! Или может все таки для последующего проведения спецопераций?!!!

24.09.2020 10:28 Ответить
Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".Источник: https://censor.net/ru/n3220945

_____________________________________________
збирати інформацію і готовити операцію............ ви серйозно!!!! тобто збирали інформацію... і всьо??? а де ж операція по захопленню? зняли з емейла інформацію і подали в суд на арешт... Штепа йде повторно ціла і пухнаста на міського голову, а ви думаєте наші специ мали розібратись з вбивцями??? вони не можуть бабу посадити!!

23.09.2020 22:02 Ответить
Операцию ЗеМоника слила. Интересно, что он на этот раз увидит в глазах Шефа? Скоро ему присвоят "Герой РФ", не удивлюсь

23.09.2020 22:36 Ответить
Кровавый пастор -врать не будет!!!

23.09.2020 22:41 Ответить
Это днище

23.09.2020 23:35 Ответить
*баная срань. президент Зеленский врал в прямом эфире, что никакой операции не было. президент гондураса

23.09.2020 23:43 Ответить
Это просто порохоботы опять вырвали фразу из контекста. На самом деле все было не так, как в действительности ))

23.09.2020 23:57 Ответить
Жаль, оперативная комбинация по выводу т.н. "вагнеровцев" была разработана и проведена (но не доведена до конца по независящим от "конторы" причинам) великолепно. Чувствуется "олд скул" и наступательность и прагматизм действий с отличным легендированием, постоянным документированием и подготовкой к легализации данных оперативно-технических мероприятий. Увы. Маємо, що маємо. Ублюдки зеленіі.

23.09.2020 23:52 Ответить
ти ще напиши: "еті казли мєшают нам жить!"

24.09.2020 01:05 Ответить
Протрезвій для початку, потім поясним.

24.09.2020 10:21 Ответить
А какая главная проблема сейчас для страны ?

24.09.2020 11:43 Ответить
Забейся в будку псина ватная.

24.09.2020 12:52 Ответить
Вы ,простите, прикидываетесь? Враг Украины ходит в кабинет Зе и слушает там секретную информацию, работа у него такая, Зе либо сам этот враг либо покрывает его, и вы говорите что это не самая большая проблема? А какая проблема тогда большая? ***** собственной персоной на банковой? И Шойгу министр обороны Украины, Это наверное проблема, остальное семечки....

24.09.2020 16:18 Ответить
Тут ты прав.
Главная проблема страны, это люди вроде тебя.

24.09.2020 20:18 Ответить
все прояснится и станет явным

24.09.2020 00:17 Ответить
Здравия всем! Нажо ли говорить о том , что нужно раставлять правильные акценты в вопросах? Я высказался по этому поводу пару дней назад- вопрос состоит не в том, что кто то слил информацию и высшем руководстве сидит предатель. Акцент нужно ставить по другому- как вы считаете, народ Украины, прекращение операции путем ее слива высшему руеоводству РФ высшим политическим руководством Украины в угоду подитики примерения- это предательство интересов Украины или нет! Нет никакого крота, генерала и оперативников- контр разветчеков просто слили в унитаз! Прекращение этой операции было абсолютно осмысленным шагом Зеленского и руководства Украиной. Напомню, что в Украине Президент несет ответственность за национальную безопасность! Не Ермак, не Пваков не Арахамия не Верещук- а Президент, коим является господин Зеленский! Ставьте правильные акценты, и тогда не будете ходить вокруг да около и переливать из пустого в порожнее на всех шоу, интервью и аналитических программах. Честность по отношению к Себе, и вы должны прежде всего Себе презнаться- Зеленский поступил правильно или нет, в соответствии со своей ответственностью как Президент.

24.09.2020 02:51 Ответить
собирали инфо - хорошо.
вы докажите, то хотели и могли посадить в Киеве турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 убийц без риска для гражданских.

24.09.2020 02:52 Ответить
СБУ в суде подтвердила, что вагнеровцев прое@али!

24.09.2020 09:01 Ответить
Вороги сидять прямо на Банковій. Ніхто не бажає йти у відставку і на покази в СБУ? Та куди там, там всі свої.

24.09.2020 09:10 Ответить
ето еще доказательство , кто у нас президент , друг путлера ,а враг украини,

24.09.2020 09:54 Ответить
Так я и не понял, это СБУ теперь пиарится проваленной операцией. Так никто и не сомневался, что СБУ криворукое. Можно не самоунижаться - если все идет через одно место - в то, что СБУ населяют отличные от других сотрудники - вряд ли кто верил.

24.09.2020 10:58 Ответить
СБУ не пиарится,а работает так, как умеет... Баканову еще надо генеральские погоны нацепить,а без ублажения главзелени, вкупе с "микробами" ,это ему врят ли ему светит..

24.09.2020 11:20 Ответить
ну прикинь, сколько бабла ушло на эту операцью, сколько людей зряплату получали, сколько бабла потрачено на агентов и просто в землю и офшоры закопано. И все коту под хвост. Ничем не лучше других таких же "успешных" государственных дел.

24.09.2020 18:17 Ответить
Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі - і в питанні обміну Цемаха", - розповів співробітник австралійських спецслужб

https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ СБУ в суді підтвердила, що займалася найманцями ПВК Вагнера перед їх затриманням у Білорусі - Цензор.НЕТ 1632 https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2

СБУ в суді підтвердила, що займалася найманцями ПВК Вагнера перед їх затриманням у Білорусі - Цензор.НЕТ 596

24.09.2020 11:07 Ответить
за копійки продає Україну сволота запроданська.

24.09.2020 11:19 Ответить
ІМПІЧМЕНТ ТА ЦУГУНДЕР!

дЄрьмак та шмаркля,з манатками на вихід!

24.09.2020 11:18 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044
В связи с этим вспомнился старый анекдот.
Ваня пришел домой и застал свою жену в постели с незнакомцем.
В ответ на возмущенный возглас из непечатных слов жена говорит: Ваня, кому ты веришь, своим паршивым глазам или мне?!
Вопрос: зебилы, кому вы верите, своим паршивым глазам или бубочке?!

24.09.2020 11:29 Ответить
СБУ в суді підтвердила, що займалася найманцями ПВК Вагнера перед їх затриманням у Білорусі - Цензор.НЕТ 7425

24.09.2020 11:36 Ответить
Так ,а шо там Ермак звиздел провокация , ничего не было ,😡😡😡 Зеленский ,так ты Поц тоже вляпался ,раз его покрываешь 😡

24.09.2020 12:47 Ответить
Зеленский уверенно шагает к импичменту. Назад он не может отступить - признать достоверность операции, значит признать себя лжецом, а свое окружение -предателями, шпионами и агентами врага (параши).
По-этому "Дело Вагнеровцев" должно стать приговором для зеленого торчка-наркомана и его секты конченных ватных имбицилов.

24.09.2020 13:10 Ответить
Зеленский и Ермак непрерывно врали - начиная с поездки в Оман. А на журналистов "Схем", которые приоткрыли завесу над сговором с агрессором, не подали в суд, как обещали. А машину "Схем" сожгли.

24.09.2020 13:41 Ответить
Одним словом - зедерасты.

24.09.2020 15:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 