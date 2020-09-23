СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говрится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении Украинской правды.
Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.
В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты террористов пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.
Это решение касается уроженца российского поселка Ильинка, который имеет сына 2007 года рождения. Согласно документов, которые есть в распоряжении УП, такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов.
В решении говорится, что подозрение мужчине объявили 29 июля - в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.
Йозеф Кнехт:
Батько Єрмака співробітник ГУР рф. Брат дружини Бігуса співробітник спецслужб рф. А ми сидимо і думаємо, чому ж ми програли вибори в 2020. Нас обклали кротами з усіх сторін.
Просто факт, син співробітника ГУР рф возив президента України до Оману на зустріч з Патрушевим та ввів до складу ТКГ сепара Фокіна. Ми просто летим у прірву.
И напомните для чего спецслужбы обычно "собирают информацию" про разыскиваемым в стране преступникам? От нечего делать?! Или может все таки для последующего проведения спецопераций?!!!
_____________________________________________
збирати інформацію і готовити операцію............ ви серйозно!!!! тобто збирали інформацію... і всьо??? а де ж операція по захопленню? зняли з емейла інформацію і подали в суд на арешт... Штепа йде повторно ціла і пухнаста на міського голову, а ви думаєте наші специ мали розібратись з вбивцями??? вони не можуть бабу посадити!!
Главная проблема страны, это люди вроде тебя.
вы докажите, то хотели и могли посадить в Киеве турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 убийц без риска для гражданских.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2
дЄрьмак та шмаркля,з манатками на вихід!
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044
В связи с этим вспомнился старый анекдот.
Ваня пришел домой и застал свою жену в постели с незнакомцем.
В ответ на возмущенный возглас из непечатных слов жена говорит: Ваня, кому ты веришь, своим паршивым глазам или мне?!
Вопрос: зебилы, кому вы верите, своим паршивым глазам или бубочке?!
По-этому "Дело Вагнеровцев" должно стать приговором для зеленого торчка-наркомана и его секты конченных ватных имбицилов.