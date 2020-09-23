СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говрится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении Украинской правды.

Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.

В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты террористов пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.

Это решение касается уроженца российского поселка Ильинка, который имеет сына 2007 года рождения. Согласно документов, которые есть в распоряжении УП, такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов.

В решении говорится, что подозрение мужчине объявили 29 июля - в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.



