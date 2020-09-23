СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси негласно снимала информацию с их электронной почты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении Украинской правды.

В суде СБ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.

Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 года и 21.07.2020 года. В этих сообщениях говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".

Кроме того, среди доказательств есть протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020 года, а также протокол осмотра от 25.07.2020 года. Последний документ, по утверждению СБУ, подтверждает участие террориста Харитонова в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

Также среди доказательств значится протокол осмотра сайта подозреваемого в соцсетях, однако его дата не указана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси. ДОКУМЕНТ







