РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10273 посетителя онлайн
Новости
18 203 99

СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси негласно снимала информацию с их электронной почты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении Украинской правды.

В суде СБ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.

Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 года и 21.07.2020 года. В этих сообщениях говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".

Кроме того, среди доказательств есть протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020 года, а также протокол осмотра от 25.07.2020 года. Последний документ, по утверждению СБУ, подтверждает участие террориста Харитонова в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

Также среди доказательств значится протокол осмотра сайта подозреваемого в соцсетях, однако его дата не указана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси. ДОКУМЕНТ

СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда 01
СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда 02
СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда 03
СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда 04

Автор: 

СБУ (20317) ЧВК Вагнер (1338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Але спецоперації не було, бо так абхаз сказав з подачі Найпотужнішого Турбореформованого Володимира Єрмаковича Зелінськи)))
показать весь комментарий
23.09.2020 20:41 Ответить
+23
Та вони відомі вже півтора року як...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:43 Ответить
+20
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали «Комсомольскую правду» (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком «сливе» какой-то там операции», - сказал Зеленский.

Хотелось бы еще раз послушать бубачку. Только теперь в суде.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але спецоперації не було, бо так абхаз сказав з подачі Найпотужнішого Турбореформованого Володимира Єрмаковича Зелінськи)))
показать весь комментарий
23.09.2020 20:41 Ответить
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали «Комсомольскую правду» (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком «сливе» какой-то там операции», - сказал Зеленский.

Хотелось бы еще раз послушать бубачку. Только теперь в суде.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:26 Ответить
быстрее находите крысу и скунса... и прищимите им хвосты!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:41 Ответить
Та вони відомі вже півтора року як...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:43 Ответить
не-не! відомі - то мало! надо на свет вытащить и рылом в дерьмо натыкать - чтоб не брехали - первое и не предавали - второе (а за второе и срок бы не условный) и суд открытый ..
ибо так подставлять страну - так брехать в глаза и заставлять брехать министров...это уже та красная линия которая должна свиться если не в петлю (фигурально)...то в реальный срок и статью в УК У... эх! зная наших судей-******... как-то не вериться.. но...черт их задери - хочется!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:52 Ответить
какой условный ,за измену Родины - пожизненное.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:17 Ответить
в идеале - да...
показать весь комментарий
23.09.2020 21:23 Ответить
В идеале во время войны за измену должен быть расстрел.
показать весь комментарий
24.09.2020 08:17 Ответить
Нідерланди викривають зраду Єрмака. Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
показать весь комментарий
24.09.2020 08:07 Ответить
кто искать будет ,сам себя?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:16 Ответить
раз вылезло наружу... то скорее всего и крысоловы найдутся...
показать весь комментарий
23.09.2020 21:24 Ответить
Похоже, что Ермака будут увольнять.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:44 Ответить
Мабуть.
Андрію Йосиповичу вже набридли ті шмоки.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:46 Ответить
Бажано, щоб і Андрія Йосиповича за Єрмаком відправили.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:49 Ответить
Щаз. Єрмак зараз тримає зєлю за фаберже так, що той навіть відосики не може зняти для своїх інфантильних фанатиків і фанаточок. Скоріше зєлю звільнять, бо єрмак там надовго.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:47 Ответить
Відверто кажучи, фіг його знає.
все можливо.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:53 Ответить
То нехай забирається сам і забирає ті фаберже з собою...
показать весь комментарий
23.09.2020 21:09 Ответить
А може краще не звільняти а зразу на гіляку?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:52 Ответить
Все жду когда уже зюзики обьявят шо спецоперацию слил Порошенко)
показать весь комментарий
23.09.2020 20:46 Ответить
Що воно тільки не злило за пять років *************..А по великому рахунку- за всі роки при владі...
))
показать весь комментарий
23.09.2020 21:00 Ответить
"Слуги народа" собираются ввести ответственность за отрицание оккупации РФ"

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которых такие известные политики, как Никита Потураев, Галина Третьякова и Елизавета Богуцкая, а также нардеп Сергей Соболев из "Батькивщины" внесли в Верховную Раду законопроект №4136, который вводит ответственность за отрицание агрессии РФ в Украине.

https://focus.ua/politics/463733-verkhovnaia_rada_budet_golosovat_za_vvedenie_otvetstvennosti_pri_otritsanii_okkupatsii_rf

Что-то начало меняться.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:47 Ответить
Я за. Бо дістало вже деяким довбням це доводити.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:48 Ответить
ровно на месяц они решили поиграть в проукраинскую партию... до выборов .. рейтинг то таво ... вот зеля и ездяет по учениям и тд ... пиариццаа .. наверное в кремле добро дали все же .. в кремле то дела то совсем не совсем
показать весь комментарий
23.09.2020 20:49 Ответить
хорошая версия.
у меня несколько другая - наконец-то США договорились с Коломойским.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:51 Ответить
Мне кажется что Вы сильно преувеличиваете значимость фигуры этой бородатой бабушки.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:53 Ответить
Я отталкиваюсь от того известного интерв'ю Коломоского кацапцким журналистам.
Так все идет так, как он и говорил тогда.
Но ви прави, преувеличивать не надо. Согласен.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:56 Ответить
Америка с Коломойским никогда не договорится - это не их "сукин сын".
показать весь комментарий
24.09.2020 08:20 Ответить
ну оптимистическая версия что США защиту и преференции ишаку оманскому .. потому как тот пытался посидеть на 3х стульях .. 1) беня 2) раха 3) и бочком так Украина - ну шоб не снесли. А США решило увеличить свое влияние именно у нас - по своим то причинам .. наверное под влиянием Метиса. Но есть еще и 3я версия - у рахи дела на столько плохи, что они (насмотревшись на учения и свой собственный пипец - прогуляв резервный фонд и фонд национального благосостояния, который засекретили .. а также набравшись внешних долгов) .. решили обменять воду в крым на ордло (где то писали что раха с банановых республик решила стребовать оплату за газ с 2016) и соответственно там скоро олигархи начнут войну за оставшиеся ресурсы .. не зря пнх уныло плачется что "снимите санкции" ... я бы сильно не доверял в любом случае зеленым ... но есть подозрение что мордор уже фсе
показать весь комментарий
23.09.2020 21:07 Ответить
Дай то Бог!
показать весь комментарий
23.09.2020 21:10 Ответить
Предмет договора? О чем? Кто?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:17 Ответить
уголовние дела в США на Коломойского.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:22 Ответить
Ну и о чем с Беней по этим делам в США договорились? И кто? Как ты себе этот договор представляешь, если ты о нем говоришь?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:29 Ответить
Я не могу вам пересказивать все интерв'ю Коломойского. Их два било, если не ошибаюсь. Да, значимих било два.

Найдите в инете, почитайте, сопоставьте собития, уголовние дела и делайте виводи.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:56 Ответить
Значить твое заявление о договоренностях Бени и США это просто слова ни о чем.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:01 Ответить
А ето как хочешь так и понимай.
Но мне понравилось "заявление"
показать весь комментарий
23.09.2020 22:06 Ответить
не о чем
показать весь комментарий
23.09.2020 22:11 Ответить
самокритично
показать весь комментарий
23.09.2020 22:12 Ответить
это про тебя мамкин аналитик
показать весь комментарий
23.09.2020 22:15 Ответить
мне на ваше мнение, откровенно насрать.
извините, но ви тупой.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:17 Ответить
Ви просто балабол да еще к тому же ви безграмотный балабол и еще ви безграмотный умничающий балабол. Так кстати в интервью написано Колосмойского. Их два было.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:24 Ответить
Плюсую. Обычная игра в "для всех своих". Не ведитесь дурачки.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:02 Ответить
ДОБРО ТО ДОБРО А ДЖЕВЕЛІН НЕ ПОЛЕТІВ.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:50 Ответить
то просто зелю убрать и полетит ... карма у него такая .. он куда не приедет - все ломается ... у нас он ишак оманский ... а в мировом эстеблишменте "дабл трабл"
показать весь комментарий
23.09.2020 23:02 Ответить
ага, а зеля даст добро, это же обидит его партнера
показать весь комментарий
23.09.2020 20:55 Ответить
похоже, что зеля ничего не решает и не решал.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:58 Ответить
Думаю, чогось злякалися.
Хоча, взагалі, Потураєв - один з небагатьох в СН, хто адекватний.
Хоча і професійний політтехнолог за іазом
показать весь комментарий
23.09.2020 23:17 Ответить
Та понятно что контролировали, вели, знали, явки, пароли---задним числом и я в своих табелях переправил 3 на 8 и 9. Что бы внуки не смеялись над дедушкой. Они ведь не знают что тогда не 12 бальной системы оценок. Отакие знатоки!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:48 Ответить
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 3246
показать весь комментарий
23.09.2020 20:54 Ответить
похожий тип у нас все клумбы перекопал
показать весь комментарий
23.09.2020 21:19 Ответить
шукав закладку.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:22 Ответить
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 1168
показать весь комментарий
23.09.2020 20:56 Ответить
Многа ходов очка *****...)))
😎
показать весь комментарий
23.09.2020 20:57 Ответить
Ти це серьйозно?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:00 Ответить
Она под коксом как и ее трусливый дезертир клоун
показать весь комментарий
23.09.2020 21:05 Ответить
ахахахаха)))))))))))))))
показать весь комментарий
23.09.2020 21:04 Ответить
Кто кем жертвовал, зюзик? Нормальная операция - про захват заложников чушь собачья, -. почему они не захватили заложников в белорусском отеле?
И как бы они их захватили - кулаками? Вышли бы в терминал и их по одному, после паспортного контроля, приняли б точно так же как сделали белоруси
показать весь комментарий
23.09.2020 21:06 Ответить
После какого паспортного контроля,им не открывают границу,а держат в отстойнике.
показать весь комментарий
24.09.2020 08:22 Ответить
Ти йо-нута на всю голову. І не ззаперечуй. Тут діагноз.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:28 Ответить
Вова с Ермаком попали на госизмену. В нормальной стране за такой был бы импичмент и вся страна была бы на ушах.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:00 Ответить
Єрмак назвав "австралійським фейком" інформацію про "хабар від росіян за Цемаха"

Іноземні журналісти,на відміну від наших,свою репутацію бережуть,і сподіваюся, подадуть до суду)
показать весь комментарий
23.09.2020 21:03 Ответить
после аркашки бабченко любая спецоперация сбу это верх гениальности
показать весь комментарий
23.09.2020 21:07 Ответить
Украинцы народ изобретательный. Недаром у нас дофига юмористов всегда было. И не таких унылых как Зеленский. Юмор признак острой смекалки.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:12 Ответить
твое фесебе рукосракое вообще своими зашкварами весь мир задолбало )как не спецоперация -сразу санкции свинособакам
показать весь комментарий
23.09.2020 21:13 Ответить
Да русские никогда не были сильны операциями. Просто в мире полно идиотов, которых Россия покупала. Вот и всё.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:14 Ответить
Поки при владі клоуни---нічого не буде,але,ДАЙ БОЖЕ,якщо прийдуть знову патріотично налаштовані,тоді мало не буде!!! І такі ЛАЙФИ,будуть вже строчити--- НЕ МОЖЕ БУТИ!!! А може,Єрмак--злочинець і зрадник,достатньо біографії його і татка,Пальчевський,Добкін з Кернесом,які продали Україну(НЕВДАЛО,прийшлось грошенята повернути),а скільки ще спливе!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 21:11 Ответить
СБУ проявило разумную дальновидность. Какие претензии и при чем здесь Ермак? И с каких пор снятие почты террористов называется "спецоперацией"? Это рутинная операция обеспечения безопасности.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:14 Ответить
Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".
Как передает https://censor.net/ об этом говрится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267446/ Украинской правды.
Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.
В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты террористов пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.Источник: https://censor.net/ru/n3220945
показать весь комментарий
23.09.2020 21:25 Ответить
ермак предатель и ответит за это .Цемах раз ,вагнеровцы- два ,Фокина- предателя назначил три.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:22 Ответить
Заради цікавості рекомендую прочитати біографію Єрмака-старшого.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:58 Ответить
Спасибо за рекомендацию, но читать не буду, у меня и так времени не хватает, чтобы я еще читал семейные хроники третьестепенных личностей.
показать весь комментарий
23.09.2020 23:22 Ответить
Спец операції Ніколи не стають обговоренням та звинуваченнями любої влади, тим паче охлосу..Поки не
мають багато відліку жертв, наслідком непрофесионалізму..
Це завжди так...
😎
показать весь комментарий
23.09.2020 21:30 Ответить
Хана толстому
показать весь комментарий
23.09.2020 21:32 Ответить
Які ще потрібні докази, що операція української розвідки мала місце бути?
Які ще потрібні докази, що вона була злита?
Які ще потрібні докази необхідності парламентської ТСК?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:35 Ответить
Нет никаких доказательств, все на уровне базарных слухов и фейков, типа "одна сволочь в очереди за спиной говорила"
показать весь комментарий
23.09.2020 21:53 Ответить
Все, что нам нужно знать про наши славные спецслужбы, так это то, что даже на 7м году войны, СБУ не удосужилось подать в розыск на самого Вагнера (Василия Уткина), который в 16 году спокойно приехал в Украину из лично забрал свою мать в Уйлостан.
А тут типа 33 вагнеровца они завербовали и вели. А Гиркин, что в 14м лично расстрелял ваших коллег, спокойно раздает интервью! Были ли такие, как тут их преподносят, так Стрелков уже давно был бы на кладбище!
показать весь комментарий
23.09.2020 21:54 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html Отец Ермака - экс-сотрудник ГРУ РФ! Кто-то еще не верит в слив вагнеровской операции? Сентябрь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html#comments Комментарии: 7 https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 8480 С 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Рахама Емануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак. Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html#more-113576 Читать далее
показать весь комментарий
23.09.2020 22:09 Ответить
Зеля, сколь верёвочке не виться...
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 9438
показать весь комментарий
23.09.2020 22:17 Ответить
поплутали контроль над емейлом з спецоперацією по захопленню терористів!!!

ржунємагу... Арьєв, Кутусов і "Комсомольська правда" розвели всіх як котят.......
показать весь комментарий
23.09.2020 22:37 Ответить
Ермака нужно сажать. есть все основания задержать его прямо в офисе президента. любой руководитель, который сделает это, получит кучу плюшек. Сытник, Аваков, замгенпрокурора с группой СБУ, Ермака нужно брать
показать весь комментарий
24.09.2020 00:23 Ответить
собирали инфо - хорошо.
вы докажите, то хотели и могли посадить в Киеве турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 убийц без риска для гражданских. и главное, что был слив от агента. предъявите агента.
показать весь комментарий
24.09.2020 02:55 Ответить
Самолёт с Навальным сел же в Томске, Почему этот не мог в Киеве сесть? А может их в Стамбуле взяли бы. А агента тебе в кремле предъявят, если сильно попросишь...
показать весь комментарий
24.09.2020 09:10 Ответить
конечно мог бы, мог бы и не сесть, а 30 головорезов могли его и захватить.
А агента не мне, а тебе в кремле предъявят, если сильно попросишь...
показать весь комментарий
24.09.2020 21:53 Ответить
Зеленского и Ермака должны вывести в наручниках с АП!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 02:57 Ответить
У сбу є можливість заарештувати путінського холуя - Медведчука, Кернеса, Рабиновича, закрити сепарськи телеканали, знищити всi проросійські партії і так далі. Чому вони не роблять цього ??
показать весь комментарий
24.09.2020 10:09 Ответить
Тому що вони холуї холуїв.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:30 Ответить
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 9717
показать весь комментарий
24.09.2020 11:35 Ответить
никакой спец.операции небыло, так сказала хриплая крыса, агент фсб и по совместительству - секретарша хриплого, торговец специями и арестович.

никого не забыл? толкьо по одному этому уже можно понимать где враг, явный или скрытый.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:06 Ответить
... и последнему я даже в момент поверил... вскрылась консерва.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:07 Ответить
Банда зедерастов.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:55 Ответить
Докази операції є, а під час влади зермака докази - це не докази.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:45 Ответить
 
 