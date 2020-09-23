СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси негласно снимала информацию с их электронной почты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении Украинской правды.
В суде СБ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.
Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 года и 21.07.2020 года. В этих сообщениях говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".
Кроме того, среди доказательств есть протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020 года, а также протокол осмотра от 25.07.2020 года. Последний документ, по утверждению СБУ, подтверждает участие террориста Харитонова в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.
Также среди доказательств значится протокол осмотра сайта подозреваемого в соцсетях, однако его дата не указана.
Хотелось бы еще раз послушать бубачку. Только теперь в суде.
ибо так подставлять страну - так брехать в глаза и заставлять брехать министров...это уже та красная линия которая должна свиться если не в петлю (фигурально)...то в реальный срок и статью в УК У... эх! зная наших судей-******... как-то не вериться.. но...черт их задери - хочется!
Андрію Йосиповичу вже набридли ті шмоки.
все можливо.
Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которых такие известные политики, как Никита Потураев, Галина Третьякова и Елизавета Богуцкая, а также нардеп Сергей Соболев из "Батькивщины" внесли в Верховную Раду законопроект №4136, который вводит ответственность за отрицание агрессии РФ в Украине.
https://focus.ua/politics/463733-verkhovnaia_rada_budet_golosovat_za_vvedenie_otvetstvennosti_pri_otritsanii_okkupatsii_rf
Что-то начало меняться.
у меня несколько другая - наконец-то США договорились с Коломойским.
Так все идет так, как он и говорил тогда.
Но ви прави, преувеличивать не надо. Согласен.
Найдите в инете, почитайте, сопоставьте собития, уголовние дела и делайте виводи.
Но мне понравилось "заявление"
извините, но ви тупой.
Хоча, взагалі, Потураєв - один з небагатьох в СН, хто адекватний.
Хоча і професійний політтехнолог за іазом
И как бы они их захватили - кулаками? Вышли бы в терминал и их по одному, после паспортного контроля, приняли б точно так же как сделали белоруси
Іноземні журналісти,на відміну від наших,свою репутацію бережуть,і сподіваюся, подадуть до суду)
Как передает https://censor.net/ об этом говрится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267446/ Украинской правды.
Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.
В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты террористов пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.Источник: https://censor.net/ru/n3220945
мають багато відліку жертв, наслідком непрофесионалізму..
Це завжди так...
Які ще потрібні докази, що вона була злита?
Які ще потрібні докази необхідності парламентської ТСК?
А тут типа 33 вагнеровца они завербовали и вели. А Гиркин, что в 14м лично расстрелял ваших коллег, спокойно раздает интервью! Были ли такие, как тут их преподносят, так Стрелков уже давно был бы на кладбище!
ржунємагу... Арьєв, Кутусов і "Комсомольська правда" розвели всіх як котят.......
вы докажите, то хотели и могли посадить в Киеве турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 убийц без риска для гражданских. и главное, что был слив от агента. предъявите агента.
А агента не мне, а тебе в кремле предъявят, если сильно попросишь...
никого не забыл? толкьо по одному этому уже можно понимать где враг, явный или скрытый.