Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области, который нанял "двойника" против своего конкурента.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По предварительным данным следствия установлено, что один из действующих депутатов Кировоградского областного совета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата. За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией, как у одного из конкурентов на выборах, должен был зарегистрироваться для уменьшения голосов во время избирательного процесса. Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника", - говорится в сообщении.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обеих фигурантов дела после передачи 10 тыс. гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).
А ведь это не юмореска, которую запросто мог читать на концертах Михаил Задорнов, а последние новости Костромской губернии:
«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения.
Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич (прежний глава). Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева - 46 где-то.
1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».
Удгодская также призналась, что не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей.
прогнившее СБУ.
Или я чего то не понимаю?
Заплачено чтобы он пошёл в кандидаты.
В этой ******* совковой системе кто что хочет то и вертит. А вот СБУ только тем и занимается что вопреки законодательству отрабатывает забаганки властьимущих.
... и 8/10 Верховной Зрады вместе с ними...