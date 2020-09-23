Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области, который нанял "двойника" против своего конкурента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия установлено, что один из действующих депутатов Кировоградского областного совета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата. За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией, как у одного из конкурентов на выборах, должен был зарегистрироваться для уменьшения голосов во время избирательного процесса. Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обеих фигурантов дела после передачи 10 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

