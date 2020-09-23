РУС
Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области, который нанял "двойника" против своего конкурента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ 01

"По предварительным данным следствия установлено, что один из действующих депутатов Кировоградского областного совета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата. За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией, как у одного из конкурентов на выборах, должен был зарегистрироваться для уменьшения голосов во время избирательного процесса. Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обеих  фигурантов дела после передачи 10 тыс. гривен.

Смотрите: За взятый у кандидата продуктовый набор можно сесть на 2 года, - Айвазовская. ВИДЕО

Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ 02

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Также читайте: Правоохранители открыли уголовное производство из-за подкупа избирателей в Запорожье

Автор: 

местные выборы (2753) подкуп (600) правоохранительные органы (2972) СБУ (20317) силовики (2800) Кировоградская область (662)
Топ комментарии
+11
https://www.facebook.com/elen.rifenschtal?__cft__[0]=AZWN6O0TCYcIZPv5Kqja4cCd5oxMxtaeGRR70DyowQbE2jwEJokbKgOlTQAuFXZkrFtq2bjjwi1Gr2qkvyYBrX-plaQZdJlj--EJJh9CM0X60CPi8f8aJff84vWPhLMeyWM&__tn__=-UC%2CP-R Elena Rifenschtal

А ведь это не юмореска, которую запросто мог читать на концертах Михаил Задорнов, а последние новости Костромской губернии:

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения.

Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич (прежний глава). Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева - 46 где-то.
1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».

Удгодская также призналась, что не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей.

Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ - Цензор.НЕТ 2743
23.09.2020 21:10 Ответить
+11
Зато к откровенной предательнице, сепарше неле Штепе у СБУ, Гпу, претензий нет! Нонсенс.
прогнившее СБУ.
23.09.2020 21:31 Ответить
+5
Як корито солодке манить..))
23.09.2020 20:54 Ответить
10к? Це що, жарт якийсь?))
23.09.2020 20:51 Ответить
Не, не хохма,откат на спецоперации рулит...
23.09.2020 20:55 Ответить
я вот ге мошу бежать на улицу шоб сортир найи
23.09.2020 20:58 Ответить
Як корито солодке манить..))
Насиров насторожился
23.09.2020 21:01 Ответить
предвыборные технологии рулят, обидно, шо витале двойника не подберешь
23.09.2020 21:05 Ответить
23.09.2020 21:10 Ответить
а может он всерйоз на мэра , а ?
23.09.2020 21:30 Ответить
Зато к откровенной предательнице, сепарше неле Штепе у СБУ, Гпу, претензий нет! Нонсенс.
прогнившее СБУ.
23.09.2020 21:31 Ответить
А в чём криминал? Это запрещено законом?
Или я чего то не понимаю?
23.09.2020 21:36 Ответить
Где подкуп избирателя?
Заплачено чтобы он пошёл в кандидаты.
В этой ******* совковой системе кто что хочет то и вертит. А вот СБУ только тем и занимается что вопреки законодательству отрабатывает забаганки властьимущих.
23.09.2020 21:40 Ответить
По этой логике ишак с Каломойским должны уже 10 сроков мотать...
... и 8/10 Верховной Зрады вместе с ними...
23.09.2020 21:45 Ответить
А "мальчик" быстро учится и боюсь, что лукашенковские выборы могут оказаться идеальными в сравнении с нашими предстоящими. И заверения араХамии, что им, якобы, лучше проиграть эту гонку,- брехня чистой воды. Иначе, как объяснить тот факт, что они повсеместно нагибают перспективных успешных мэров идти на выборы под их брендом
24.09.2020 08:38 Ответить
 
 