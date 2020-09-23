Меня вызвали повесткой на допрос в СБУ по делу вагнеровцев, но потом следователь позвонил и сказал, что дело передано в ГБР, - Арьев
Народный депутат Украины Владимир Арьев обнародовал информацию о том, что его вызывали повесткой на допрос в СБУ по делу о спецоперации по вагнеровцам. Однако, потом позвонил следователь и заявил, что на допрос можно не приходить, поскольку дело передано в ГБР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арьев написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Меня на завтра вызвали в СБУ по делу вагнеровцев. Но позвонил следователь и сказал, что я могу не приходить, потому что дело передали в ГБР. Передали ручным опричникам Банковой, которая только что кричала о том, что вся спецоперация - фейк. И теперь за "фейк" всем, кто говорил о предателях в офисе президента, хотят впаять разглашение секретной информации! Хотя бы логику какую-то включили, нет? Но не будем обсуждать те качества, которых у Зеленского нет. Завтра выложу документ, который посадит их в лужу. Сюрприз!"
Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
А они вообще у него присутствутю, хоть какие то?
так возьми перечень смертных и прочих грехов и по списку )))
тебе надо.
Це робиться тихенько..
😎
Слава дебілам!
Ти ж клон була три тижні тому..
І не з Кременчука!!
Можу виложити Ваші пости..
))
представительница прессы https://hvylya.net/news/216009-zhurnalistka-zayavila-chto-ermak-slil-cemaha-rossii-za-40-millionov Любовь Величко раскрыла новые данные об "измене" главы Офиса президента . Согласно ее мнению, Андрей Ермак Ермак якобы получил из России - 40 миллионов долларов - за то, чтобы помочь Кремлю в деле Владимира Цемаха.
Ссылка https://hvylya.net/news/216063-ermak-otvetil-na-obvinenie-v-poluchenii-vzyatki-iz-za-cemaha
Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"!
И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают.
И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать