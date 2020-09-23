РУС
Меня вызвали повесткой на допрос в СБУ по делу вагнеровцев, но потом следователь позвонил и сказал, что дело передано в ГБР, - Арьев

Народный депутат Украины Владимир Арьев обнародовал информацию о том, что его вызывали повесткой на допрос в СБУ по делу о спецоперации по вагнеровцам. Однако, потом позвонил следователь и заявил, что на допрос можно не приходить, поскольку дело передано в ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арьев написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Меня на завтра вызвали в СБУ по делу вагнеровцев. Но позвонил следователь и сказал, что я могу не приходить, потому что дело передали в ГБР. Передали ручным опричникам Банковой, которая только что кричала о том, что вся спецоперация - фейк. И теперь за "фейк" всем, кто говорил о предателях в офисе президента, хотят впаять разглашение секретной информации! Хотя бы логику какую-то включили, нет? Но не будем обсуждать те качества, которых у Зеленского нет. Завтра выложу документ, который посадит их в лужу. Сюрприз!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Арьев Владимир (663) ЧВК Вагнер (1338)
+9
Клавдия, ты в этом месяце уже пенсию от минобороны Кацапии получила ?
23.09.2020 22:30 Ответить
+8
"Но не будем обсуждать те качества, которых у Зеленского нет."

А они вообще у него присутствутю, хоть какие то?
23.09.2020 22:19 Ответить
+7
А они вообще у него присутствутю, хоть какие то?

так возьми перечень смертных и прочих грехов и по списку )))
23.09.2020 22:28 Ответить
"Но не будем обсуждать те качества, которых у Зеленского нет."

А они вообще у него присутствутю, хоть какие то?
23.09.2020 22:19 Ответить
ну да МО и ЖО куда пойти и не перепутать...
23.09.2020 22:22 Ответить
А они вообще у него присутствутю, хоть какие то?

так возьми перечень смертных и прочих грехов и по списку )))
23.09.2020 22:28 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220953/menya_vyzvali_povestkoyi_na_dopros_v_sbu_po_delu_vagnerovtsev_no_potom_sledovatel_pozvonil_i_skazal
23.09.2020 22:23 Ответить
врпрос скока дорог вова насыпал перед этим и по какой решил идти на допрос
23.09.2020 22:24 Ответить
верить в этом случае надо Ермаку.

тебе надо.
23.09.2020 22:29 Ответить
Треба меньше " звиздіти" , мля...
Це робиться тихенько..
😎
23.09.2020 22:29 Ответить
Клавдия, ты в этом месяце уже пенсию от минобороны Кацапии получила ?
23.09.2020 22:30 Ответить
Тільки дебіли не розуміють, що в Україні нічого не робиться проти зради вищих посадовців, без публічного розголосу.
Слава дебілам!
24.09.2020 08:27 Ответить
Сюрприз?ждём)
23.09.2020 22:33 Ответить
Клавка, помовчи вже..
Ти ж клон була три тижні тому..
І не з Кременчука!!
Можу виложити Ваші пости..
))
23.09.2020 22:33 Ответить
В чём там дело?
23.09.2020 22:35 Ответить
http://day.kyiv.ua/uk/news/230920-putin-shchaslyvyy-vesty-proty-********-gibrydnu-viynu-nyzkogo-rivnya-volker Путін щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, - Волкер ....как можно быть счастливым от того что украл чужое у соседа,а потом методически в течении 7 лет убивать тех ,с которыми переплетаются семейные отношения, миллионы украинцев сейчас проживают в колониях Московии
23.09.2020 22:45 Ответить
Як можна? Треба бути путіним або схожим за менталітетом створінням. Гітлєр, сталін і тому подібні теж були щасливими від горя інших. Прикладів можна наводити безліч. Зеленський, наприклад, щасливий з того, що примушує Порошенка витрачати час, нерви і гроші на безглузді звинувачення.
23.09.2020 22:59 Ответить
По видимому, история о том, что это была операция украинских спецслужб - действительно не фейк российской пропаганды. Удивляет позиция пресс-службы СБУ с ее отрицанием, при том, что в суде есть ОТКРЫТЫЕ материалы, подтверждающие то, что СБУ получала разрешение на негласные следственные действия в отношении вагнеровцев ДО их задержания в РБ.
23.09.2020 22:56 Ответить
Сьогодні на 5 каналі був Турчинов і відповідав на запитання по цій темі.
23.09.2020 23:04 Ответить
ИНТРЕСНАЯ инфа - может и фейк
представительница прессы https://hvylya.net/news/216009-zhurnalistka-zayavila-chto-ermak-slil-cemaha-rossii-za-40-millionov Любовь Величко раскрыла новые данные об "измене" главы Офиса президента . Согласно ее мнению, Андрей Ермак Ермак якобы получил из России - 40 миллионов долларов - за то, чтобы помочь Кремлю в деле Владимира Цемаха.

Ссылка https://hvylya.net/news/216063-ermak-otvetil-na-obvinenie-v-poluchenii-vzyatki-iz-za-cemaha
23.09.2020 22:59 Ответить
Это неправда,по лицу видно ,что он получил 49 млн долларов.
23.09.2020 23:03 Ответить
...
Мене викликали повісткою на допит в СБУ у справі вагнерівців, але потім слідчий зателефонував і сказав, що справу передано до ДБР, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8414
23.09.2020 23:04 Ответить
Спасибо, а я то всё думал, кто такой этот Романенко, с которым иной раз переписываюсь в ФБ. Оказалось шеф-редактор
23.09.2020 23:24 Ответить
Пять человек, которые имеют отношение к пророссийским силам, Зеленский назначил в силовые ведомства. Это только то, что на поверхности, а если копнуть, то окажется целый выводок.
Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"!
И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают.
И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать
23.09.2020 23:14 Ответить
Значит подожду до завтра, надеюсь увижу эту его "инфобимбу".
23.09.2020 23:21 Ответить
Зелений має йти з посади після вчинення злочинів, як обіцяв.
23.09.2020 23:25 Ответить
Дело у Ермака в сейфе, вместе с ушанкой, балалайкой и матрёшками.
23.09.2020 23:45 Ответить
Срані чекісти продовжують наступ. Знову виклик на допит людини, яка ВЗАГАЛІ НІЯКИМИ БОКОМ не могла бути причетна до операції!!!!
24.09.2020 09:40 Ответить
 
 