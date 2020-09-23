Меня вызвали повесткой на допрос в СБУ по делу вагнеровцев, но потом следователь позвонил и сказал, что дело передано в ГБР, - Арьев

Народный депутат Украины Владимир Арьев обнародовал информацию о том, что его вызывали повесткой на допрос в СБУ по делу о спецоперации по вагнеровцам. Однако, потом позвонил следователь и заявил, что на допрос можно не приходить, поскольку дело передано в ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арьев написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Меня на завтра вызвали в СБУ по делу вагнеровцев. Но позвонил следователь и сказал, что я могу не приходить, потому что дело передали в ГБР. Передали ручным опричникам Банковой, которая только что кричала о том, что вся спецоперация - фейк. И теперь за "фейк" всем, кто говорил о предателях в офисе президента, хотят впаять разглашение секретной информации! Хотя бы логику какую-то включили, нет? Но не будем обсуждать те качества, которых у Зеленского нет. Завтра выложу документ, который посадит их в лужу. Сюрприз!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". ДОКУМЕНТ

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.