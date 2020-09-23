32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов

От партии "Слуга народа" на местных выборах баллотируется 32 действующих мэра в различных городах Украины.

"Владимир Александрович предложил соратникам по борьбе "обнулить "серые элиты на местах" и "преодолеть тяжёлое сопротивление региональных мафий". А по итогу от партии "Слуга Народа" только на сегодняшний день на местных выборах баллотируются ДЕЙСТВУЮЩИЕ мэры следующих территориальных громад:

Арциз, Бершадь, Буча, Вараш, Вишнёвое, Владимировка, Ворожба, Заставна, Измаил, Ильинцы, Казанка, Казатин, Калуш, Корюковка, Костополь, Коцюбинское, Кролевец, Люботин, Новая Каховка, Нововолынск, Новоселица, Новый Буг, Обухов, Овруч, Очаков, Покров, Рогатин, Сквира, Теплодар, Чернеччина, Чугуев, Южное, Яготин", - написал Филатов.

Он подчеркнул, что эти кандидаты "пребывают во власти, как правило, уже не по одной каденции и очень мило состояли в "Партии регионов" или "Нашем Крае". "Я уж не говорю за действующих депутатов от БПП, которые идут в мэры Днепра и всяких других товарищей, которых, похоже, собирали пылесосом на политических помойках", - добавил Филатов.

Мэр Днепра отметил, что не осуждает коллег, которые вынужденно это сделали под давлением силовиков и админресурса.

"Ведь так получается, что если ты - действующий мэр или депутат и идёшь на выборы сам или со своей партией, то ты - "региональная мафия". А если ты - старый мэр или депутат, но идёшь от "Слуги Народа", то уже - не "мафия", а "новое лицо", - написал Филатов.

