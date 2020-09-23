32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов
От партии "Слуга народа" на местных выборах баллотируется 32 действующих мэра в различных городах Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Александрович предложил соратникам по борьбе "обнулить "серые элиты на местах" и "преодолеть тяжёлое сопротивление региональных мафий". А по итогу от партии "Слуга Народа" только на сегодняшний день на местных выборах баллотируются ДЕЙСТВУЮЩИЕ мэры следующих территориальных громад:
Арциз, Бершадь, Буча, Вараш, Вишнёвое, Владимировка, Ворожба, Заставна, Измаил, Ильинцы, Казанка, Казатин, Калуш, Корюковка, Костополь, Коцюбинское, Кролевец, Люботин, Новая Каховка, Нововолынск, Новоселица, Новый Буг, Обухов, Овруч, Очаков, Покров, Рогатин, Сквира, Теплодар, Чернеччина, Чугуев, Южное, Яготин", - написал Филатов.
Он подчеркнул, что эти кандидаты "пребывают во власти, как правило, уже не по одной каденции и очень мило состояли в "Партии регионов" или "Нашем Крае". "Я уж не говорю за действующих депутатов от БПП, которые идут в мэры Днепра и всяких других товарищей, которых, похоже, собирали пылесосом на политических помойках", - добавил Филатов.
Мэр Днепра отметил, что не осуждает коллег, которые вынужденно это сделали под давлением силовиков и админресурса.
"Ведь так получается, что если ты - действующий мэр или депутат и идёшь на выборы сам или со своей партией, то ты - "региональная мафия". А если ты - старый мэр или депутат, но идёшь от "Слуги Народа", то уже - не "мафия", а "новое лицо", - написал Филатов.
))
А мы должны все это терпеть.
Когда уже Порошенко вернется?
Теряем страну, как потеряли ее Беларусы...
барыг"евроворов". Выбрали додона, сделали себя вместе.
Уже который раз быдлу рассказывают про сказочные пенсии, зарплаты по $4000, низкие тарифы, отнять у
капиталистов буржуевбарыг и поделить, как быдло готово голосовать за черта лысого. Молдова, Крым, Донбас, президентские выборы 2019, выборы в ВР 2019... Всё за одним и тем же сценарием.
с матом шепотом, под ноги к зе ложатся
что нанайские мальчики кто их поймет . Но критерий свой чужой есть это вопрос ковида, лакмусовая бумажка этой братии. Если за ковид то беззастенчивый шарлатан если против то у него хоч дух противостояния есть. Так шо выбирайте среди противников ковида хороших черт больше. А то вакцинируют а потом продадут и снова украдут 100%.