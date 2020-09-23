РУС
32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов

32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица

От партии "Слуга народа" на местных выборах баллотируется 32 действующих мэра в различных городах Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович предложил соратникам по борьбе "обнулить "серые элиты на местах" и "преодолеть тяжёлое сопротивление региональных мафий". А по итогу от партии "Слуга Народа" только на сегодняшний день на местных выборах баллотируются ДЕЙСТВУЮЩИЕ мэры следующих территориальных громад:

Арциз, Бершадь, Буча, Вараш, Вишнёвое, Владимировка, Ворожба, Заставна, Измаил, Ильинцы, Казанка, Казатин, Калуш, Корюковка, Костополь, Коцюбинское, Кролевец, Люботин, Новая Каховка, Нововолынск, Новоселица, Новый Буг, Обухов, Овруч, Очаков, Покров, Рогатин, Сквира, Теплодар, Чернеччина, Чугуев, Южное, Яготин", - написал Филатов.

Он подчеркнул, что  эти кандидаты "пребывают во власти, как правило, уже не по одной каденции и очень мило состояли в "Партии регионов" или "Нашем Крае". "Я уж не говорю за действующих депутатов от БПП, которые идут в мэры Днепра и всяких других товарищей, которых, похоже, собирали пылесосом на политических помойках", - добавил Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы

Мэр Днепра отметил, что не осуждает коллег, которые вынужденно это сделали под давлением силовиков и админресурса.

"Ведь так получается, что если ты - действующий мэр или депутат и идёшь на выборы сам или со своей партией, то ты - "региональная мафия". А если ты - старый мэр или депутат, но идёшь от "Слуги Народа", то уже - не "мафия", а "новое лицо", - написал Филатов.

Также читайте: У них агония. Зеленский и его партия продали списки "Слуги народа" и кандидата в мэры Днепра, - Филатов. ФОТО

32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица Слуг народа, - Филатов 01
32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица Слуг народа, - Филатов 02
32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица Слуг народа, - Филатов 03

Зеленский Владимир (21647) местные выборы (2753) мэр (1653) Филатов Борис (566) Слуга народа (2656)
+19
Писают в лицо своему лохторату.
А мы должны все это терпеть.
Когда уже Порошенко вернется?
Теряем страну, как потеряли ее Беларусы...
23.09.2020 22:42 Ответить
+13
Все как обычно.
23.09.2020 22:36 Ответить
+13
32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов - Цензор.НЕТ 2245
23.09.2020 22:56 Ответить
Не ну а что? У нас 80-ти летний богуслаев презентовал партию "Новая политика".
23.09.2020 23:22 Ответить
ХАМелеони, до корита хавало готове..
))
23.09.2020 22:38 Ответить
ого это сколько же стадионов надо найти чтобы втюхать на местном уровне местного разлива туфту если не Слуги то Барыга всех скушает....
23.09.2020 22:44 Ответить
Не. Ну а сколько меров встречали бы хлебом-солью Вову Пу? Все пошли к Бубочке.
23.09.2020 22:41 Ответить
Сперва такую махинацию испробовали на Молдове. Там были свои "антико-ко-ко-ррупционеры", которые сбрасывали барыг "евроворов". Выбрали додона, сделали себя вместе.
Уже который раз быдлу рассказывают про сказочные пенсии, зарплаты по $4000, низкие тарифы, отнять у капиталистов буржуев барыг и поделить, как быдло готово голосовать за черта лысого. Молдова, Крым, Донбас, президентские выборы 2019, выборы в ВР 2019... Всё за одним и тем же сценарием.
24.09.2020 04:14 Ответить
В спаме сиди, гиена смердящая
23.09.2020 23:00 Ответить
ну,если там нормальные меры-то они потом еще раз сорентируются
23.09.2020 22:52 Ответить
Хіба нормальна людина захоче маратися об партію "слуг"?
23.09.2020 23:28 Ответить
Что же это получается? Начальник фракции "Слуга народа" Арахамия советует не участвовать в местных выборах (чтобы потом не отвечать), а мэры не прислушиваются?
23.09.2020 23:10 Ответить
Контекст опять изменился, понимать надо.
23.09.2020 23:17 Ответить
ригоЗебіли це і є політичний смітник антиукраїнського, малоросського непотріба.
23.09.2020 23:10 Ответить
32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя "Слуг народу", - Філатов - Цензор.НЕТ 5673
23.09.2020 23:18 Ответить
лица мэрские над городом кружатся,
с матом шепотом, под ноги к зе ложатся
23.09.2020 23:20 Ответить
"Політичне Шапіто Слуга Народу" - ця назва пасує їм якнайкраще. А слово "партія" до слуг прошу не вживати, бо це ніяка не партія, це якийсь "сбор блатных и шайка нищих".
23.09.2020 23:22 Ответить
Поменять систему мы не можем не разбираемся и разбироться не хочем. Старые новые лица
что нанайские мальчики кто их поймет . Но критерий свой чужой есть это вопрос ковида, лакмусовая бумажка этой братии. Если за ковид то беззастенчивый шарлатан если против то у него хоч дух противостояния есть. Так шо выбирайте среди противников ковида хороших черт больше. А то вакцинируют а потом продадут и снова украдут 100%.
24.09.2020 05:52 Ответить
Ну ось був в нас ХОРОШИЙ мер(Покров),наділи наручники,Філатов за нього мазду тягнув,майже половина готова була голосувать за нього,а тепер!!!! Пішов від Зе-клоуна,син від жопоблока,ось тепер і думаю,що КОРИТИ ГОЛОВНЕ!!!!!!!!!!!!!!
24.09.2020 08:34 Ответить
пойти от дегенератов слуг сброда это как надо себя не уважать хотя о чем это я. бабло и власть для гнид политических это главное. ни совести ни морали.
24.09.2020 11:05 Ответить
холуй меняет партии и лозунги лишь бы остаться у корыта, а овцы, населяющее страну, хавают.
24.09.2020 12:37 Ответить
