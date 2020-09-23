Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский

Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины подчеркнул, что наша планета не такая большая, и больше нет понятия чужой войны. Поэтому нужно учитывать информационные угрозы миру, когда дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс.

"Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал Зеленский.

