Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский
Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Украины подчеркнул, что наша планета не такая большая, и больше нет понятия чужой войны. Поэтому нужно учитывать информационные угрозы миру, когда дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс.
"Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сидю в кукурузі, щось буркоче у пузі.
Медведчук скупил почти все инфоканалы и сделал их прокацапскими помойками под самым, а это чудо предлагает международные штабы по противодействию пропаганде размещать)
Заберите у него кокс и отправьте обратно и на Марс)
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3102410-vijna-za-pravdu-10-knig-so-navcat-informacijnoi-samooboroni.html
https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
Киев омолодили на 1500 лет В учебниках по истории для 3 класса указано, что нынешнюю столицу основали в 19 веке. Вместе с Киевом больше 1000 лет скинули Софийскому собору и Киево-Печерской лавре.
14 бер. 2019 р. - Автор відео История Руси
Прямо хоть вводи единицу дезы и пропаганды - "1ЗЕ" или "один ЗЮ"
А штаб-квартира международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде
должна в первый же день своей работы же отменить ЗЕ как преза, на основаеии фильма о Галабародьке
отмыванию денег украинскими олигархами не надо?
ЗЕгенерат иди НА#УЙ!!!
Схоже до ОП надійшла цікава посилочка, що з'явилась така активність. І головне, що поки що жодного слова про вангерівців. А там проглядається недвозначна зрада. А це вже імпічмент. Ну і, звісно, довічне з конфіскацією, Вова. Мені навіть вже нема бажання тебе критикувати, і навіть трохи шкода. Поважаю критнікив. Або полосатиків. Але на криткє кокса точно не буде, Вовік.