1 934 45

Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский

Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины подчеркнул, что наша планета не такая большая, и больше нет понятия чужой войны. Поэтому нужно учитывать информационные угрозы миру, когда дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс.

"Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21647) ООН (4227) пропаганда (3723)
Топ комментарии
+21
Сьогоднішня влада в Україні прийшла через дезінформацію.
показать весь комментарий
23.09.2020 23:33 Ответить
+18
Чета ржу.
Медведчук скупил почти все инфоканалы и сделал их прокацапскими помойками под самым, а это чудо предлагает международные штабы по противодействию пропаганде размещать)
Заберите у него кокс и отправьте обратно и на Марс)
показать весь комментарий
23.09.2020 23:39 Ответить
+14
штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде возглавят медведчук и рабинович..
показать весь комментарий
23.09.2020 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та на стадионе и размести
показать весь комментарий
23.09.2020 23:30 Ответить
а Бигуса директором
показать весь комментарий
23.09.2020 23:45 Ответить
Сьогоднішня влада в Україні прийшла через дезінформацію.
показать весь комментарий
23.09.2020 23:33 Ответить
штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде возглавят медведчук и рабинович..
показать весь комментарий
23.09.2020 23:35 Ответить
Потерпілому дедалі гірше...
показать весь комментарий
23.09.2020 23:37 Ответить
Сидю в кукурузі, щось буркоче у пузі.
показать весь комментарий
23.09.2020 23:46 Ответить
Чета ржу.
Медведчук скупил почти все инфоканалы и сделал их прокацапскими помойками под самым, а это чудо предлагает международные штабы по противодействию пропаганде размещать)
Заберите у него кокс и отправьте обратно и на Марс)
показать весь комментарий
23.09.2020 23:39 Ответить
носом
показать весь комментарий
23.09.2020 23:40 Ответить
Ермак с Фокиным будут "противодействовать"?
показать весь комментарий
23.09.2020 23:40 Ответить
Мысль хорошая.Особенно когда на РАБссии работают ******** Сикелев и прочая пропагандонская шушера за 3 тысчи долларов в час...
показать весь комментарий
23.09.2020 23:40 Ответить
Мона, канешна. А то, инвестиционных нянь наплодили, а девать их некуда. Из инвесторов- токо казах-рейдер приехал. Вот пусть няни этот будущий охвис и окучивают.
показать весь комментарий
23.09.2020 23:41 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 23:42 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 23:44 Ответить
іх єсть у нас
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3102410-vijna-za-pravdu-10-knig-so-navcat-informacijnoi-samooboroni.html
показать весь комментарий
23.09.2020 23:44 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко

Киев омолодили на 1500 лет В учебниках по истории для 3 класса указано, что нынешнюю столицу основали в 19 веке. Вместе с Киевом больше 1000 лет скинули Софийскому собору и Киево-Печерской лавре.

показать весь комментарий
23.09.2020 23:44 Ответить
Та хрен там. На мокшании по жизни свиньи жили
показать весь комментарий
24.09.2020 00:02 Ответить
1 перед 9 помилково поставили.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:26 Ответить
зеЛенін - "Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде."

показать весь комментарий
23.09.2020 23:45 Ответить
я уже запутался в аббревиатурах: ОПЗЖ - "охвис призедента зеленского", - а "Ж" - не могу вспомнить, Конечно, нужен еще один офис для противодействия брехне этого "охвиса".
показать весь комментарий
23.09.2020 23:47 Ответить
Це перемога?
показать весь комментарий
23.09.2020 23:48 Ответить
зеЛенін - "Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде."

показать весь комментарий
23.09.2020 23:48 Ответить
Перемоги очевидны - кацапское дерьмо щемят уже всем миром.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:04 Ответить
Есть в Ютьбе блогер История Руси,каждые неделю вбрасывает древние карты разных стран Мира.Меня заинтеровали лишь две.Карта 1711 года и 1871 года,странно что забугорные картографы не указали на них РАБссию....написано Московия....
показать весь комментарий
23.09.2020 23:49 Ответить
я на него подписался..
показать весь комментарий
23.09.2020 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wMCcT7lZ8VE карты россии 1711 и 1700 годов - YouTube

14 бер. 2019 р. - Автор відео История Руси
показать весь комментарий
23.09.2020 23:53 Ответить
Видел.Спасибо.
показать весь комментарий
23.09.2020 23:57 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 23:57 Ответить
..и директором офиса, конечно, назначить выдатного квартал-овца.. Зеля очень хочет понравиться зрителю
показать весь комментарий
23.09.2020 23:51 Ответить
Киевское Динамо победило в Лиге чемпионов на выезде бельгийский Гент 2:1.С победой чуваки
показать весь комментарий
23.09.2020 23:56 Ответить
Быдло Мавзолейное... вбрось видос как вы Чечню брали 2 раза или Беслан Шакал обосцанный
показать весь комментарий
24.09.2020 00:01 Ответить
Привет моторыле, он тебя заждался
показать весь комментарий
24.09.2020 00:06 Ответить
Так сам Зе как президент возник при помощи пропаганды и дезинформации.
Прямо хоть вводи единицу дезы и пропаганды - "1ЗЕ" или "один ЗЮ"

А штаб-квартира международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде
должна в первый же день своей работы же отменить ЗЕ как преза, на основаеии фильма о Галабародьке
показать весь комментарий
24.09.2020 00:01 Ответить
зеля как накурится, так и фонтанирует идеями, то офис по феншуй, то дачу деткам, а на деле пшик как его попускает
показать весь комментарий
24.09.2020 00:07 Ответить
хм.. я тока за штаб квартиру НАТО в Киеве и пару тройку ее баз в Украине, а Зеклоуна - в Гуантанамо
показать весь комментарий
24.09.2020 00:16 Ответить
штаб-квартиры международного офиса по противодействию

отмыванию денег украинскими олигархами не надо?
ЗЕгенерат иди НА#УЙ!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 00:23 Ответить
Пчёлы против меда?!)))
показать весь комментарий
24.09.2020 00:52 Ответить
А порохоботи-проти!
показать весь комментарий
24.09.2020 05:17 Ответить
Так міжнародного, чи міжгалактичного офісу?
Схоже до ОП надійшла цікава посилочка, що з'явилась така активність. І головне, що поки що жодного слова про вангерівців. А там проглядається недвозначна зрада. А це вже імпічмент. Ну і, звісно, довічне з конфіскацією, Вова. Мені навіть вже нема бажання тебе критикувати, і навіть трохи шкода. Поважаю критнікив. Або полосатиків. Але на криткє кокса точно не буде, Вовік.
показать весь комментарий
24.09.2020 05:52 Ответить
РОССИЮ НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ЗА КОСЫ ОТТАСКАТЬ !)
показать весь комментарий
24.09.2020 06:31 Ответить
Бендер нервно курит в сторонке.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:11 Ответить
Прежде, чем противодействовать дезинформации в мировом масштабе, пусть для начала устранит источники дезинформации в ОП, и сам перестанет врать.
показать весь комментарий
24.09.2020 08:45 Ответить
 
 