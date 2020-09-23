РУС
Новости Агрессия России против Украины
Зеленский про урегулирование на Донбассе: Следующими шагами должны стать вывод НВФ и возвращение контроля Украины над госграницей

Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования этого конфликта.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной "тишины". А она крайне необходима для продолжения движения к миру.

"Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что за последний год Украина доказала свое стремление к миру. "Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц", - отметил он.

"Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней - и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН ", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир ООН Донбасс
Топ комментарии
+19
А ***** это знает? Или это он только для украинского зелёного лохтората заявляет?
24.09.2020 00:01 Ответить
+17
Грізна заява. Пеніс Душилін напудить си у гузичник і побіжить на кацапстан, а за ним уся бавовна разом з їхтамнетами. Інфа сотка, зуб даю.
23.09.2020 23:58 Ответить
+15
Кто-то верит хоть одному слову этого поца!? я нет...слова-слова..... !!!
24.09.2020 00:12 Ответить
шаги-то должны,

а ты лично что должен сделать ?
23.09.2020 23:56 Ответить
Грізна заява. Пеніс Душилін напудить си у гузичник і побіжить на кацапстан, а за ним уся бавовна разом з їхтамнетами. Інфа сотка, зуб даю.
23.09.2020 23:58 Ответить
А прикиньте, ***** раз и по приказу бубочки все выполнило... Дурак или притворяется???
23.09.2020 23:59 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
24.09.2020 07:26 Ответить
Уже) Как-то на Прямом на одной из передач зелёный шепелявый политолог,не помню фамилию, сказал , что путин боится и уважает зеленского, что даже конституцию из-за зеленского изменил. Было весело, ржали все.
24.09.2020 14:41 Ответить
Да ты шо, откуда в Лугандонии мозги, они и дальше хуълу жопу лизать будут 🤣
24.09.2020 00:03 Ответить
Зеленский про урегулирование на Донбассе: Следующими шагами должны стать вывод НЗФ и возвращение контроля Украины над госграницей - Цензор.НЕТ 3701
24.09.2020 00:00 Ответить
А ***** это знает? Или это он только для украинского зелёного лохтората заявляет?
24.09.2020 00:01 Ответить
Он вроде как это в ООН заявляет. Как думаете - ***** знает то, о чем выступают в ООН?
24.09.2020 07:42 Ответить
Не дай-Бог кадырка узнает! Снова опу надерёт!
24.09.2020 09:54 Ответить
это после того как его душилин попускает, отвод формирований... ну-ну
разве что он сдаст сепарам все их хотелки
и кстати отвод тяжелых вооружений одно из условий зелемирия, уже как отвели?
24.09.2020 00:03 Ответить
Загляни в глаза фюреру..
24.09.2020 00:05 Ответить
Следующими шагами ДОЛЖНЫ стать вывод НЗФ и возвращение контроля Украины над госграницей.

Зюзя, как ты говормл, что ты никому ничего не должен, так и тебе никто ничего не должен.
Ты главнокомандующий ? Вот и возвращай контроль над госграницей
24.09.2020 00:07 Ответить
Пусть только Зеля почитает минские соглашения, в которых отвод НВФ стоит после особенного статуса и выборов и низко поклонится Пете.
24.09.2020 00:09 Ответить
брешеш
24.09.2020 00:38 Ответить
https://postimg.cc/9wQ6zrjJ

Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном - Цензор.НЕТ 8567
24.09.2020 00:10 Ответить
США построят ОСНОВНУЮ базу НАТО в Украине
24.09.2020 00:12 Ответить
Кто-то верит хоть одному слову этого поца!? я нет...слова-слова..... !!!
24.09.2020 00:12 Ответить
і коли перестав вірити? Минулого року (і весною цього, пригадую) такого за тобою не водилось.
24.09.2020 00:39 Ответить
блин.. я в СОТЫЙ раз тут повторяю и скажу еще тебе - я голосовал за Тимошеко, во втором туре я не голосовал вообще !!! я против Зепоца был еще тогда когда оно просто в Квартале юморило и не был кандидатом в презы.. я его не перевариваю на физическом уровне !! как кста и пЭтю..
24.09.2020 00:44 Ответить
так і я про що: нагаласував ти, на всі 73/43%
24.09.2020 00:46 Ответить
Это бесполезно. Для этой секты - если ты не голосовал за их мессию - все, на тебе штамп, ибо "только светлоликий сывочолый гетьман способен спасти Украину от всего".
24.09.2020 07:44 Ответить
Вы поступили как человек, который любит один определенный сорт хлеба, приходит в магазин и если его нет, уходит домой с пустыми руками, а потом просит соседа купить что-то на его вкус.
24.09.2020 10:41 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/
24.09.2020 00:13 Ответить
Меркель отказалась быть основной базой НАТО в Европе....Спасибо Германия!!!!
24.09.2020 00:16 Ответить
Авиация НАТО в Украине или встреча с послами ЕС вдохновила Бубочку на правильные речи?)))
24.09.2020 00:21 Ответить
В тому то і справа що це лише "правильные речи".
24.09.2020 00:23 Ответить
Розумію, це більше стьоб
24.09.2020 00:25 Ответить
******* не мішки тягати, спина не болить.
Втім, лохотрат хаває, отже піхдіж працює
24.09.2020 00:22 Ответить
Лежить Зеленський під яблунею й каже. Оце дивіться як я стараюсь - вже другий рік лежу. Лишилося лише трохи - яблуко поцілить мені в лоба, і я, по закону Ньютона, всіх ощасливлю.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:35 Ответить
24.09.2020 01:00 Ответить
Декларации Зе согласованы с свинособаками на период предвыборный.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:51 Ответить
Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном - Цензор.НЕТ 6204
24.09.2020 00:55 Ответить
Я хлопець простий: бачу кицюню - одразу вподобайка :3
24.09.2020 06:06 Ответить
Єврея Зеленського ви називаєте свинею? Потужно.
І так, я повністю з вами згоден.
24.09.2020 06:08 Ответить
але ж, але ж.... ПЄНІС ДУШІЛІн сказав, що Україна програла і курс на КАЦАПІЮ для них незмінний??? невже ПЄНІС ДУШІЛІн бреше своїм "виборцям" так само, як і В.А.ЗЕЛЕН-ий??? це просто неможливо ПЄНІС ДУШІЛІн найправдивіший лідер народу Донбасу! УГА ТАВАГІШЧІ!
24.09.2020 01:15 Ответить
Зеленский рассуждает как порохобот.
Он же уже согласился на формулу Штайнмайера где сначала проводятся местные выборы.
Или он уже забыл
24.09.2020 01:19 Ответить
А Я служив офіцером на БПК "КРАСНИЙ КРИМ" в 70-роках..ну і що??
24.09.2020 01:39 Ответить
Це означає, зо ти пенсіонер. Отже у тебе потрібно забрати паспорт, щоб ти не ходив на голосування, бо "і сам не жив, і дітям та онукам не даєш")))
Жартую, це я по дружньому)))
24.09.2020 05:48 Ответить
А що робити??
))
24.09.2020 09:02 Ответить
так це просто зробити- назвати НЗФ народною міліцією України та віддати їй кордони. Така задумка?
24.09.2020 02:17 Ответить
https://ord-ua.com/2020/09/23/k-priezdu-zelenskogo-na-manevry-v-hersonskoj-oblasti-u-oficerov-otobrali-lichnoe-oruzhie/ К приезду Зеленского на маневры в Херсонской области у офицеров отобрали личное оружие
Об этом https://dumskaya.net/news/obedinennye-usiliya-2020-pered-priezdom-zelensko-127258/ «Думской» сообщили на условии анонимности военнослужащие одной из частей, принимающих участие в маневрах.

Они говорят, что на их памяти подобное происходит впервые.
24.09.2020 02:35 Ответить
верно сказал.
ну и зрадулька, конечно же.
24.09.2020 03:01 Ответить
Пусть Зеля почитает минские соглашения, в которых отвод НВФ стоит после особенного статуса и выборов и низко поклонится Пете. Админ давай, отмечай снова как спам. Не нравится правда последователям святого Петра.
24.09.2020 07:16 Ответить
Может ещё почитать Будапештский меморандум, где Россия гарантировала нам территориальную неприкосновенность. Какой привет, такой и ответ.
24.09.2020 07:28 Ответить
Только Московия не признает себя стороной конфликта и, значит, по ее мнению, ничего не нарушала.
24.09.2020 17:00 Ответить
Она и Крым не анексировала, вообще "не при делах", За что только ей санкции за Крым и Донбасс, такой "миролюбивой" стране.
25.09.2020 18:04 Ответить
А НВФ в ответ на этот "пламенный" призыв продолжают рыть траншеи в нашу сторону, "отжимая серую зону". И на деле не они, а мы отошли назад от линии фронта, Складывается впечатление, что быстрее мы отдамо им админграницы Донецкой и Луганской областей, чем они их границы с Россией.
24.09.2020 07:25 Ответить
Следующим шагом должен быть ЗАКОН.
По которому, все налоги в Украине платятся по месту производства и реализации товаров. 10-15% перечисляются в госбюджет.
И пусть "кормильцы" сами себя восстанавливают.
24.09.2020 08:57 Ответить
Не понял ,так некто гондон Фокин ,говорил недавно ,что это (повстанцы) а сейчас уже НВФ , а почему не сказать прямо войска РФ 🤫😡
24.09.2020 09:29 Ответить
С этого надо было начинать полтора года назад, а не толкать предательское "Надо перестать стрелять!" Только импичмент поддерживаемый Майданом спасёт эту страну!
24.09.2020 09:44 Ответить
Не понял ,так некто гондон Фокин ,говорил недавно ,что это (повстанцы) а сейчас уже НВФ , а почему не сказать прямо войска РФ 🤫😡
24.09.2020 10:18 Ответить
Якщо зелені так і не сказали що РФ це і є окупант, то куди повинні йти ті незаконні збройні формування хто їх пригріє? РФ завдяки агентам в українській владі відмазалась і відхрестилась , мовляв її там в Донбасі не має, а є якісь міфічні найманці, сепаратисти, терористи то Зеленський просто спортив повітря, як в Житомирському універі, коли так і не спромігся навати окупантом Путіна і його вонючу РФ.
24.09.2020 10:32 Ответить
Ну Фсё, все пАпередние этапы бубочка сделал, теперь переходит к следующему...
24.09.2020 10:45 Ответить
У ПреЗе очередное раздвоение. Произносим одно, а делаем противоположное.
24.09.2020 11:25 Ответить
 
 