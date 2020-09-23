Зеленский про урегулирование на Донбассе: Следующими шагами должны стать вывод НВФ и возвращение контроля Украины над госграницей

Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования этого конфликта.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной "тишины". А она крайне необходима для продолжения движения к миру.

"Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что за последний год Украина доказала свое стремление к миру. "Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц", - отметил он.

Также читайте: Зеленский о войне на Донбассе: Все уже устали и хотят мира, но ключевые шаги должна сделать Россия

"Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней - и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН ", - добавил Зеленский.