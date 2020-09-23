Зеленский про урегулирование на Донбассе: Следующими шагами должны стать вывод НВФ и возвращение контроля Украины над госграницей
Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования этого конфликта.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной "тишины". А она крайне необходима для продолжения движения к миру.
"Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Президент.
Зеленский подчеркнул, что за последний год Украина доказала свое стремление к миру. "Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц", - отметил он.
"Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней - и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН ", - добавил Зеленский.
а ты лично что должен сделать ?
разве что он сдаст сепарам все их хотелки
и кстати отвод тяжелых вооружений одно из условий зелемирия, уже как отвели?
Зюзя, как ты говормл, что ты никому ничего не должен, так и тебе никто ничего не должен.
Ты главнокомандующий ? Вот и возвращай контроль над госграницей
Втім, лохотрат хаває, отже піхдіж працює
І так, я повністю з вами згоден.
Он же уже согласился на формулу Штайнмайера где сначала проводятся местные выборы.
Или он уже забыл
Жартую, це я по дружньому)))
))
Об этом https://dumskaya.net/news/obedinennye-usiliya-2020-pered-priezdom-zelensko-127258/ «Думской» сообщили на условии анонимности военнослужащие одной из частей, принимающих участие в маневрах.
Они говорят, что на их памяти подобное происходит впервые.
ну и зрадулька, конечно же.
По которому, все налоги в Украине платятся по месту производства и реализации товаров. 10-15% перечисляются в госбюджет.
И пусть "кормильцы" сами себя восстанавливают.