Киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент" со счетом 2:1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы у "Динамо" забили Супряга (9 минута) и де Пена (79). У "Гента" отличился Кляйндинст (41).
На 53 минуте матча за вторую желтую карточку был удален игрок "Гента" Безус.
Ответный поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 29 сентября.
Топ комментарии
+17 Ан Мур
показать весь комментарий24.09.2020 00:32 Ответить Ссылка
+6 Dnipro #310038
показать весь комментарий24.09.2020 00:13 Ответить Ссылка
+6 Агамемнон
показать весь комментарий24.09.2020 00:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але з групи далі -це вже фантастика..
Але Один плюс помітний.
Динамо нарешті закінчило з Міфом "про Динамівське серце"..
Лише "рецепт від Швейка"...
Чай,кусень хліба і відрова клізма ))))
Чи дискваліфікують тепер після третьої ЖК?
дві зірочки означає -ВІЧНО ДРУГІ )))))
не зміг ужитися з СУКІСОМ.
Ребров отказался возвращаться в Динамо
Сергей Ребров получал предложение от украинского клуба, но ответил отказом
https://sport.ua/news/calendar/2020/07/22 22.07.2020
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров
Сергей Ребров не вернется в киевское «Динамо». 46-летний наставник венгерского «Ференцвароша», получив на днях предложение от украинского клуба, в итоге ответил отказом.
00:36, 24.09.2020
Команди влаштували справжню гольову перестрілку. "Ференцварош" вів у рахунку, потім опинився в ролі сторони, яка програє, проте гол гравця збірної України Ігоря Харатіна приніс угорському клубу нічию. На 87-й хвилині він реалізував пенальті.
У складі "Ференцвароша" участь у матчі також брав українець Олександр Зубков, який вийшов на заміну на 73-й хвилині.
"Мольде" - "Ференцварош" - 3:3
Голи: Джеймс, 55, Ейкрем, 65, Еллінгсен, 83 - Болі, 7, Узуні, 52, Харатін, 87 (з пенальті)"Ференцварош" у кваліфікації Ліги чемпіонів:
Команда Сергія Реброва почала свій шлях у кваліфікації з першого раунду.
У "Шляху чемпіонів"
"Ференцварош" пройшов шведський "Юргорден" (2:0)
шотландський "Селтік" (2: 1)
, а https://www.unian.ua/sport/football/liga-chempioniv-rezultati-matchiv-tretogo-******-kvalifikaciji-15-i-16-veresnya-2020-novini-futbolu-11149460.html також "Динамо" Загреб (2:1).
https://www.unian.ua/sport/football/molde-ferencvarosh-gol-haratina-prinis-ferencvaroshu-vijiznu-nichiyu-novini-futbolu-11157485.html
Є в Динамо "динамівські бігові нормативи".. Котрі,правда,з "бразильцями" Шахтаря "не працюють"
Кендзьора,де Пена -це далеко не вища світова ліга...