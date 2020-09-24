Киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент" со счетом 2:1.

Голы у "Динамо" забили Супряга (9 минута) и де Пена (79). У "Гента" отличился Кляйндинст (41).

На 53 минуте матча за вторую желтую карточку был удален игрок "Гента" Безус.

Ответный поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 29 сентября.